Eitan Pitigliani, l’intervista al regista: “Il vuoto emotivo di una generazione che cerca amore nelle app”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Mr Nothing non è soltanto un cortometraggio sulle relazioni tossiche o sul mondo delle dating app. È soprattutto un racconto sul vuoto. Sul bisogno disperato di essere visti, riconosciuti, amati, in un’epoca che sembra aver trasformato anche i sentimenti in qualcosa di consumabile, rapido, sostituibile. Nel nuovo lavoro di Eitan Pitigliani, l’amore non appare mai come un rifugio rassicurante. Somiglia piuttosto a un territorio fragile, instabile, dove convivono desiderio di connessione e paura dell’intimità, bisogno di essere accolti e impulso a distruggere ciò che potrebbe salvarci. È un film che osserva il presente senza moralismi, ma con uno sguardo profondamente malinconico e sociologico, quasi doloroso nella sua lucidità. Partendo dall’incontro tra due ragazzi conosciutisi attraverso un’app, Mr. Nothing racconta infatti molto più di una semplice storia sentimentale. Racconta una generazione cresciuta dentro relazioni intermittenti, sparizioni improvvise, love bombing, ghosting, dipendenze emotive e continue dinamiche di sostituzione. Un mondo in cui l’iperconnessione digitale convive paradossalmente con una distanza emotiva sempre più profonda. Il personaggio di Mr Nothing non è costruito come un antagonista tradizionale. Non è il “cattivo” classico del cinema. È qualcosa di più inquietante: una figura emotivamente svuotata, incapace di accogliere l’amore ma perfettamente capace di riconoscerlo negli altri per poi consumarlo, assorbirlo, distruggerlo. Una presenza che sembra incarnare il lato più oscuro della contemporaneità: il narcisismo covert, l’incapacità di creare legami autentici, la tendenza a trasformare le persone in esperienze temporanee da attraversare e abbandonare. Ed è forse proprio qui che il cortometraggio trova la sua forza più profonda. Perché non parla soltanto del mondo LGBTQIA+, pur attraversandolo apertamente. Parla di una fragilità collettiva. Di ragazzi che cercano amore dentro piattaforme progettate spesso per favorire consumo, velocità e sostituzione continua. Di persone che finiscono per identificare il desiderio con la validazione immediata. Di individui che si sentono invisibili nella vita reale e provano allora a esistere nel virtuale. Nel film, il sesso stesso perde progressivamente la propria dimensione fisica per diventare qualcos’altro: un tentativo di colmare un vuoto interiore, una ricerca disperata di riconoscimento, un linguaggio distorto attraverso cui chiedere vicinanza. Ma ogni incontro sembra lasciare addosso ancora più solitudine. Anche per questo Mr. Nothing colpisce così tanto. Perché dietro la dimensione queer, dietro il simbolismo, dietro la componente onirica e poetica dichiaratamente ispirata a registi come Hayao Miyazaki e Terrence Malick, si nasconde una riflessione molto concreta sul nostro tempo. Eitan Pitigliani, come racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, costruisce una vera e propria “favola amara”, come lui stesso l’ha definita: un racconto sospeso tra realtà e dimensione simbolica, in cui anche gli elementi apparentemente secondari assumono un valore preciso. Il gatto diventa empatia e libertà emotiva; il cane rappresenta invece la dipendenza e l’immagine costruita; il mare nella sua dimensione onirica fa da contraltare al virtuale e agli spazi chiusi, quasi claustrofobici, dove i personaggi sembrano soffocare dentro se stessi. E poi c’è il tema più doloroso di tutti: l’idea che alcune persone, pur incontrando amore autentico, non riescano più a riconoscerlo. Come se il vuoto fosse diventato ormai la loro unica forma possibile di identità. In questo senso Mr Nothing è un film profondamente contemporaneo, ma anche profondamente umano. Non giudica i suoi personaggi. Li osserva mentre cercano disperatamente di sopravvivere alla propria solitudine. Ed è forse proprio questo a renderlo così disturbante e vicino: la sensazione che, almeno una volta nella vita, tutti abbiano incontrato il proprio “Mr Nothing”.

Come nasce Mr Nothing? Qual è stata la scintilla che l’ha portata a scriverlo?

“Tutto nasce da una riflessione sul mondo giovanile contemporaneo e sulle dinamiche relazionali di oggi e non parlo soltanto dell’universo LGBTQIA+. Ciò che mi interessava raccontare era soprattutto il processo che porta una persona a diventare l’ombra di se stessa. Nella storia ci sono due ragazzi: uno ama sinceramente l’altro; l’altro, invece, da vittima è diventato carnefice. Ha scelto il vuoto, come se avesse smarrito se stesso. L’unico modo che trova per conservare una sorta di felicità apparente è accanirsi contro chi possiede ancora qualcosa di autentico: chi è capace di amare, di mostrarsi sensibile, emotivamente presente. Per me il nodo centrale era proprio questo: comprendere come si arrivi all’incontro con il ‘demonio’. Una persona equilibrata, che non è attratta dal male, nel momento in cui incontra qualcuno che la tratta male, semplicemente si allontana. Non resta lì. Quando invece si proviene da un percorso personale, sociale o affettivo segnato dal disagio, e si avverte un forte bisogno di riconoscimento e di sentirsi visti, si diventa molto più vulnerabili verso chi replica lo stesso trattamento svalutante già imposto dalla società. Penso a tanti ragazzi che oggi vengono indotti a sentirsi insignificanti. Magari possiedono talento, qualità e capacità reali, ma il contesto sociale li porta a percepirsi senza prospettive, senza futuro, senza possibilità. Per questo in Mr Nothing ho voluto inserire anche il tema dell’inclusione, non soltanto dal punto di vista identitario: volevo parlare anche di chi vive difficoltà fisiche o psicologiche, o semplicemente non rientra nei modelli dominanti. Se non si appartiene a determinati standard, oppure non si hanno le conoscenze giuste, si rischia facilmente di essere trattati come persone prive di valore. A quel punto si finisce per cercare amore, serenità e riconoscimento nel virtuale: sulle app, online, perché la realtà sembra non bastare più. Ma proprio lì, inevitabilmente, si incontrano anche persone capaci di fare molto male. Credo che tutti, prima o poi, incontrino il proprio Mr Nothing. Nel film rappresenta quasi il mostro finale di un videogioco. Nella vita si continua a prendere colpi da ogni parte, si attraversa una tempesta continua, e poi ci si ritrova davanti al mostro conclusivo”.

Un po’ come l’ultimo livello ai videogiochi degli anni Novanta?

“Esattamente. E quell’incontro cambia tutto, perché Mr Nothing rappresenta una sorta di sliding doors dell’esistenza. Quando si è vittime, a un certo punto bisogna scegliere che tipo di persona diventare. Leo è un ragazzo che ha perso l’anima. Forse un tempo possedeva ancora qualcosa di puro, ma poi ha scelto di trasformarsi in carnefice. Eppure, allo stesso tempo, resta vittima di se stesso. Quell’incontro, però, è quasi inevitabile. Può avvenire nella vita reale oppure nel mondo virtuale, che oggi, purtroppo, procede più velocemente della realtà stessa. È come imbattersi in qualcuno che colpisce continuamente sul piano emotivo senza che se ne comprenda davvero il motivo. Ci si presenta pieni d’amore, quasi ingenuamente, e ci si ritrova travolti da continue ferite. A quel punto bisogna decidere come reagire”.

E secondo lei da cosa dipende quella scelta?

“Chi riesce ad attraversare il dolore, ad accettare la sofferenza e poi a risalire, può salvarsi. Può trasformare quell’esperienza in arte, creatività, qualcosa di positivo. Chi invece resta intrappolato in quel meccanismo, come Leo nel film, continua a girare sempre sulla stessa giostra. L’aspetto più tragico è che persone come lui, alla fine, sembrano non riuscire mai a trovare davvero l’amore. Ripetono gli stessi schemi all’infinito: iniziano una relazione, appaiono innamorati, poi dopo pochi mesi tutto finisce e il ciclo ricomincia identico. Spesso si tratta di personalità caratterizzate da un narcisismo patologico più covert che overt. Mettono in atto dinamiche di love bombing, per poi sfruttare anche gli strumenti che oggi i social rendono disponibili: bloccare qualcuno, silenziarlo, sparire completamente dalla sua vita. Così rimangono prigionieri di una realtà in cui ripetono continuamente gli stessi comportamenti, nascondendosi dietro un’idea distorta dell’amore”.

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Nel film è presente anche un forte simbolismo animale. Mi riferisco soprattutto al cane e al gatto, ognuno quasi simbolo dei due protagonisti.

“Sì, ed è un elemento molto importante. Ne parlavo anche con la psicologa con cui mi sono confrontato, la dottoressa Galimberti. Molti mi hanno scritto chiedendomi il significato della contrapposizione tra cane e gatto. Il punto non è stabilire se il cane sia ‘meno intelligente’ del gatto, ma evidenziare una differenza profonda: il cane è un animale molto più dipendente, mentre il gatto conserva una natura autonoma. Il gatto può sceglierti oppure ignorarti completamente. Si avvicina soltanto quando lo desidera davvero. Nel film, paradossalmente, il gatto è estremamente partecipe. C’è una scena in cui sembra condividere la sofferenza del protagonista. Il gatto, che si chiama Max, durante una ripresa si è abbassato spontaneamente, quasi come se stesse entrando in sintonia con il dolore del personaggio. Mi ricordava Luna di Sailor Moon, una presenza profondamente empatica che diventa quasi il catalizzatore della trasformazione del protagonista. Il cane, che si chiama Piumetto, rappresenta invece una vittima. È l’ennesima vittima di Mr Nothing, che lo usa come simbolo per apparire amorevole, premuroso, sensibile. Quando una persona si mostra continuamente insieme al proprio cane, viene spontaneo pensare che sia affidabile e affettuosa. In realtà, però, si tratta di una maschera. Il cane diventa quasi un’estensione narcisistica del padrone, uno strumento attraverso cui costruire un’immagine falsa di sé. Con il gatto il discorso è completamente diverso, perché il gatto non può essere controllato nello stesso modo e non si presta alla costruzione di una facciata sociale”.

Dietro Mr Nothing si nascondono molte tematiche contemporanee: il love bombing, il ghosting, il blocco sui social, l’estetica che prevale sull’interiorità. Perché ha scelto di partire proprio dalle app? È un film che avrebbe funzionato anche senza quell’elemento.

“Sì e no. Capisco l’osservazione, perché il film avrebbe potuto funzionare anche senza mostrare direttamente le app. Per me, però, erano fondamentali, perché rappresentano l’estremizzazione di una disconnessione ormai profondamente radicata nella società. Mi viene spontaneo collegare questo tema anche a Ultimo, un cantautore che amo tantissimo e a cui mi sento molto connesso, e al suo disco Colpa delle favole. In fondo il punto è proprio questo: da bambini vengono raccontate favole che fanno credere in un mondo bello, romantico, pieno di possibilità. Poi si cresce e la società finisce per sottrarre quella dimensione. Porta via la speranza, la voglia di giocare, la capacità di credere davvero negli altri. Nella mia storia volevo raccontare un ragazzo che cerca serenità, amore, pace e riconoscimento, ma che prova a trovarli nel virtuale perché, nella realtà, tutto questo sembra diventato sempre più difficile da raggiungere. Naturalmente, nella vita reale è ancora possibile conoscere qualcuno, magari in palestra o in altri contesti. Oggi però esiste una chiusura molto forte verso l’altro. Le app sono diventate quasi uno spin-off della società contemporanea. E infatti il problema non sono le app in sé. Non rappresentano ‘il male’. Tuttavia, quando una persona vive già fragilità profonde nella vita reale, all’interno di quei contesti trova un ambiente in cui certe barriere si abbassano molto più facilmente. Così si crea una connessione. Ma quale tipo di connessione? Su alcune app, più che un legame emotivo, si costruisce soprattutto un rapporto di natura sessuale. E quando il sentimento viene escluso fin dall’inizio, alla fine resta soltanto un forte senso di vuoto. Per questo ho voluto inserire le app: perché incarnano l’esasperazione della distanza tra le persone, dell’isolamento emotivo e sociale. Viviamo in una società occidentale sempre più concentrata sul successo, sull’affermazione personale, sull’idea di non concedere nulla agli altri. Tutto questo può funzionare fino a quando non si incontra qualcuno capace di mostrare qualcosa di autentico. Perché quando una persona prova sinceramente affetto, attenzione e presenza nei tuoi confronti, accade qualcosa di destabilizzante. Si può perfino arrivare a pensare che quell’affetto non sia rivolto davvero alla persona, ma al bisogno che rappresenta. Eppure, personalmente, credo che valga sempre la pena cercare di comprendere quel sentimento, anziché distruggerlo. Il problema è che esistono persone che, dentro questa società e anche attraverso le app, finiscono per annientare tutto ciò che ricevono”.

Nel film c’è un uso molto forte del corpo e della sessualità. Il sesso sembra diventare quasi un modo per colmare vuoti interiori.

“Sì, ma il punto è che, a quel livello, il sesso non è più soltanto sesso. Se fosse semplicemente un gioco condiviso tra due persone che cercano la stessa esperienza, il discorso sarebbe diverso. Nel caso di Mr Nothing, invece, non c’è mai una dichiarazione esplicita del tipo: vuole soltanto un rapporto fisico. Si presenta piuttosto come qualcuno che desidera diventare una musa, instaurare una connessione profonda. È quel love bombing improvviso di cui parlava anche la psicologa: un coinvolgimento emotivo travolgente, che induce a credere nell’esistenza di qualcosa di autentico. Per questo, nel film, la dimensione sessuale non è mai davvero separata dal vuoto emotivo. Poi ci sono anche le droghe: la cocaina, le canne. Elementi che appartengono allo stesso circolo distruttivo. C’è un dettaglio che forse molti spettatori non colgono subito: le candele sul pianoforte di Leo. Servono a coprire l’odore delle canne all’interno della casa. Sono particolari che raccontano il personaggio senza bisogno di spiegazioni esplicite. Leo vive immerso in un vortice fatto di droga, sesso, app e dipendenze affettive. Un vortice dal quale non riesce più a uscire. Per questo il tema della bellezza è centrale nel racconto: da sola, non salva. Anzi, quando si incontra qualcuno come Mr Nothing, la propria bellezza diventa quasi qualcosa da sfruttare. Mi viene in mente Il ritratto di Dorian Gray: Mr Nothing sembra nutrirsi della bellezza altrui, della purezza, della luce e della sensibilità degli altri. Ma quando una persona si è ormai consegnata completamente al vuoto, al male, a quella giostra dalla quale non riesce più a scendere, non può salvarla né la propria bellezza né quella degli altri. Per questo Mr Nothing non vuole essere una critica moralistica alla promiscuità o all’esibizione del corpo. Non è questo il tema. Il tema è il vuoto. È l’incapacità di uscire da una condizione interiore che Leo stesso definisce ‘un nulla in cui mi sentivo intrappolato’. E così continua a lasciare dietro di sé una scia di vittime, fino a quando incontra questo musicista che possiede qualcosa di diverso. Quel ragazzo ha un’anima, una sensibilità che Leo non ritrova nella maggior parte delle persone che incontra. Ed è proprio questa autenticità a diventare quasi un problema. Invece di riconoscere la bellezza che riceve, la percepisce come un peso. Il paradosso è che quella persona rappresenta forse l’unica esperienza autentica che gli sia mai capitata”.

Il ruolo sessuale dei due protagonisti sembra suggerire anche un altro livello di lettura. Conferma?

“La ringrazio per questa domanda, perché è un aspetto che molti hanno intuito guardando il film, soprattutto nella scena in cui è presente il personaggio di Giuseppe Giofrè, ma sul quale, da regista, non potevo espormi in maniera troppo diretta. Molti spettatori hanno subito introdotto una distinzione tra ruolo attivo e passivo. Alcuni hanno persino scritto che fosse evidente che Mr Nothing fosse passivo. Ed è proprio questo l’aspetto interessante. Mr Nothing è un personaggio passivo che, però, per potersi concedere all’altro, prima lo sottomette psicologicamente. Qui avviene il vero ribaltamento. Esiste infatti una concezione molto diffusa secondo cui, soprattutto all’interno di certi stereotipi, la persona attiva sarebbe quella che detiene il controllo. Nel film, invece, come nella realtà, accade l’opposto. La persona apparentemente passiva è quella che conduce l’intero gioco psicologico. Accoglie l’altro, ma prima ha bisogno di dominarlo emotivamente, trascinandolo dentro una dinamica in cui perde progressivamente se stesso. È un meccanismo complesso, ma profondamente reale”.

In realtà, non sembra così complesso, anche perché si collega a ciò che diceva prima: Mr Nothing si ‘nutre’ degli altri.

“Ed è proprio lì che risiede la sua forza. Nel suo essere passivo, assorbe qualcosa dagli altri. Non soltanto sul piano sessuale, ma soprattutto su quello psicologico. Ed è interessante perché ribalta molte dinamiche radicate anche all’interno della comunità LGBTQIA+, dove spesso la figura passiva viene associata all’idea di una persona fragile o sottomessa. Qui, invece, accade esattamente il contrario. Mr Nothing è un personaggio estremamente complesso. E l’aspetto più inquietante è che sa perfettamente ciò che sta facendo per tutto il corso del film. Non è inconsapevole. Non è qualcuno che ignora il male che provoca. Ne è pienamente cosciente. Alla fine, legge una lettera, che rappresenta una vera rinascita per il protagonista, eppure continua comunque ad abbandonarsi al proprio vuoto. È quasi peggiore degli ignavi descritti da Dante Alighieri, perché soffre, ma in quella sofferenza trova una forma di conforto. Non desidera davvero uscirne”.

Che tipo di ricerca o lavoro avete svolto in fase di scrittura per arrivare a questa storia?

“Dapprima ho portato avanti un lungo lavoro di osservazione e documentazione. Poi mi sono unito con Anna Cuocolo, che non solo ha scritto la sceneggiatura del film assieme a me ma ha anche curato tutta la parte coreografica e il movimento scenico (quella del amre), oltre a essere scenografa e produttore associato del progetto. Con Anna abbiamo cercato di analizzare i comportamenti e i profili di molti ragazzi, soprattutto all’interno del mondo delle app e delle dinamiche relazionali contemporanee. Ci colpivano sempre gli stessi schemi: persone che dichiarano di non volere relazioni, storie che sembrano perfette e finiscono dopo pochi mesi, ragazzi che cambiano continuamente partner, profili social in cui, nel giro di poche settimane, compare già qualcun altro. È un flusso continuo, quasi una giostra. Esistono poi aspetti ancora più inquietanti dal punto di vista sociale: uomini sposati che cercano ragazzi molto giovani, persone che fanno promesse a chi magari vive fragilità economiche o emotive. (Di questo ne parlo nel prossimo film, L’altro te). Le app facilitano enormemente questo tipo di dinamiche, creando forme di ‘connessione facile’ tra individui. Però il punto è che spesso non si tratta davvero di una connessione autentica. Quando due persone si incontrano in questi contesti, spesso entrano in contatto soprattutto le loro parti più istintive, oscure, quasi demoniache. Quando Giorgio entra nella casa di Leo, in realtà entra in contatto anche con una parte oscura di se stesso, quella che lo spinge a dire: andare lì e fare sesso. Ma soprattutto entra nel mondo di Leo, che è ormai completamente dominato da quella componente. E Giorgio ancora non lo sa. Non sa di trovarsi davanti a una persona profondamente brutale e disumanizzata, nel senso più inquietante del termine. Perché individui come Leo, o come molti Mr Nothing reali, non provano empatia. Non avvertono senso di colpa. Ed è proprio questo a renderli forse gli incontri più disturbanti che possano capitare nella vita. Il cattivo cinematografico, di solito, attraversa sempre almeno un momento di dubbio o di autocoscienza. Qui, invece, ci troviamo davanti a un antagonista lucidissimo. Sa perfettamente il male che provoca. Sa che l’altro è fragile. Sa di avere davanti un musicista sensibile, una persona in cerca d’amore, e proprio per questo decide di distruggerla”.

In che modo?

“Perché non si tratta semplicemente di usare qualcuno per un interesse personale. Non è un meccanismo del tipo: ‘Ti sfrutto perché voglio ottenere qualcosa’. Qui c’è qualcosa di peggiore. È quasi una volontà di radere al suolo l’anima dell’altro. La persona viene lasciata lentamente consumarsi, poi improvvisamente viene bloccata ovunque, cancellata, annientata. Ed è terrificante soprattutto quando accade a persone di valore: un artista, un musicista, un giornalista, qualcuno che conserva ancora un senso profondo della vita. Lo scontro con chi quel senso lo ha perso completamente può diventare devastante. E il problema è che queste persone non vivono ai margini della società. Non sono figure isolate che si possono evitare facilmente. Sono sulle app. Sono ovunque. E continuano così a lasciare dietro di sé nuove vittime”.

Che tipo di lavoro ha fatto con gli attori protagonisti?

“È stata un’esperienza molto bella. Per loro era la prima volta in un progetto di questo tipo, così come per me era il primo lavoro in cui affrontavo apertamente queste tematiche. Il percorso è partito dalla scrittura, ma è stato fondamentale il lavoro costruito da Anna Cuocolo sul piano fisico e coreografico. Anna ha lavorato molto sul movimento, sulla connessione emotiva, su una dimensione quasi onirica. L’immagine simbolica di partenza era quella del mare e dell’emersione di Mr Leo dall’acqua, che lentamente trascina Giorgio dentro il proprio universo. La connessione tra Alessandro Cuocci e Fabrizio Rossi è nata in modo fortissimo. Ricordo che Anna propose un esercizio utilizzando un brano lirico. All’inizio osservavo tutto in disparte, ma quando vidi ciò che stavano costruendo ci ritrovammo tutti e quattro a piangere. Non ci aspettavamo un livello di connessione così autentico. Da lì è nato tutto. Quando poi abbiamo girato la scena in cui Giorgio entra nella casa di Mr Nothing e viene immediatamente trascinato sul letto, è emersa chiaramente quella dinamica di cui parlavamo prima: il personaggio apparentemente passivo che, in realtà, assume completamente il controllo della situazione. Gli attori si sono messi in gioco profondamente. E questo nonostante provenissero da vite molto diverse rispetto ai personaggi. Alessandro si era sposato da pochissimi giorni; Fabrizio si sposerò a breve, tra l’altro nello stesso luogo, in Salento. Per loro era una realtà molto distante dal proprio vissuto personale, ma forse proprio per questo la sfida li ha coinvolti ancora di più. Hanno affrontato tutto con grande apertura mentale e una forte sensibilità artistica. In generale, quasi tutto il cast era eterosessuale, ma tutti hanno partecipato al progetto con enorme coinvolgimento emotivo”.

A prima vista, verrebbe da chiederle qual è la differenza tra un narcisista patologico e un passivo-aggressivo. Il confine è quasi labile in Mr Nothing, in Leo.

“Sì, ed è un tema molto delicato. Ne parlo spesso con la dottoressa Galimberti e, naturalmente, non voglio sostituirmi agli specialisti. Però nel personaggio di Mr Leo sono presenti molte caratteristiche del narcisista covert. Non parliamo del narcisista overt, quello più plateale, che promette il mondo: la casa, il futuro insieme, una vita perfetta. Il covert è diverso. Più silenzioso. Più freddo. Può distruggerti semplicemente restando lì, immobile, a osservarti. Tu gli mostri il tuo bisogno d’amore, di ascolto, di riconoscimento, di rispecchiamento, e lui si alimenta di quell’energia senza quasi fare nulla. Credo sia persino più inquietante del narcisista overt. Perché il covert ti conduce lentamente verso l’annientamento. Ti blocca ovunque, ti cancella, ti fa sentire come se non fossi mai esistito. Ed è una dinamica che oggi i social e le app rendono estremamente semplice. Nelle Filippine, per esempio, è stata persino proposta una legge contro il ghosting. Sparire improvvisamente dalla vita di qualcuno, dopo aver creato un legame emotivo, può provocare danni psicologici reali. Ed è proprio questo il punto. Se una persona sconosciuta sparisce, è un conto. Ma se prima crea dipendenza emotiva, pratica love bombing, alimenta aspettative e poi scompare, allora il discorso cambia completamente. È una dinamica che oggi moltissimi ragazzi vivono continuamente. Perché spesso il sesso è quasi secondario. Il vero nodo è la creazione della dipendenza emotiva”.

Mi ha fatto sorridere una riflessione: mi sono venuti in mente tutti quelli che sulle app scrivono “cerco una relazione” e poi spariscono subito dopo essersi intrattenuti con l’altro.

“Ma l’aspetto più tragico è che, alla fine, le vere vittime sono proprio loro stessi. Persone così non riusciranno mai a trovare davvero l’amore. Diventano a loro volta ‘carne da macello’, proprio come hanno trasformato in ‘carne da macello’ le persone sincere incontrate lungo il percorso. E quando si perde completamente quella purezza, tornare indietro, ridivenire bistecca, diventa difficilissimo. Se nemmeno qualcuno come Giorgio, che ama sinceramente, riesce a salvarti, allora significa che sei ormai abbandonato a qualcosa di ancora peggiore dell’ignavia. Non saprei davvero dove Dante Alighieri collocherebbe un personaggio come Mr Nothing. Ma credo che questi siano problemi sociali enormi, profondissimi e molto più diffusi di quanto si immagini”.

Ormai dirige da diversi anni: che tappa rappresenta Mr Nothing nel suo cammino registico?

“Ho iniziato circa dieci anni fa e, nel tempo, ho realizzato diversi progetti. Gli ultimi sono stati Like a Butterfly, Insane Love, Sissy e ora mi sto preparando per L’altro te, che affronta ancora il tema delle app e delle relazioni contemporanee. Sono particolarmente felice perché si aprirà con un brano di Elodie ed è un progetto a cui tengo molto. Parlando solo degli ultimi due lavori, nel mio percorso, Sissy rappresentava qualcosa di profondamente personale. Era una favola intima, mentre Mr. Nothing, pur contenendo inevitabilmente elementi emotivi vicini alla mia sensibilità, non è un film autobiografico nè personale. È soprattutto un discorso sociale. I personaggi e la vicenda sono inventati, ma nascono dall’osservazione di dinamiche reali. Dal punto di vista stilistico ho cercato di lavorare su riferimenti cinematografici molto precisi. Mi sono ispirato in particolare a Hayao Miyazaki e a Terrence Malick, soprattutto nel tentativo di costruire una dimensione sospesa, onirica, quasi fuori dal tempo. Volevo creare un equilibrio tra realtà e immaginazione. Se Sissy era una favola pura, qui ci troviamo davanti a una favola amara. E mentre L’altro te affronta questi temi in maniera molto più dura e diretta – l’unico dei miei film in cui non compare il mare – Mr Nothing conserva ancora una componente poetica e simbolica. In generale sto costruendo un vero e proprio percorso narrativo sul mondo delle app e delle relazioni LGBTQIA+, sia in forma cinematografica sia seriale. è un progetto a cui tengo particolarmente, al momento intitolato Un ragazzo senza nome. Il titolo potrebbe cambiare in futuro, ma nasce proprio dalle riflessioni sviluppate con Mr Nothing, un progetto che, anche per il modo in cui è stato accolto dai più giovani, ha assunto un’importanza speciale per me”.

Il Cinema placa il suo caos interiore?

“Dipende dal tipo di Cinema. Sicuramente fare Cinema significa dare forma a inquietudini, impulsi e sensibilità interiori che sentiamo il bisogno di rivolgere verso l’esterno. Mi viene in mente una persona a cui voglio molto bene, la mia migliore amica Francesca Antonelli, un’attrice straordinaria. Francesca ha un’anima talmente pura che, quando incontra qualcuno in difficoltà per strada, si ferma davvero. Se vede una persona che ha bisogno di aiuto, sente spontaneamente il desiderio di avvicinarsi. Credo che il Cinema possa e debba fare qualcosa di simile. Lei lo fa nella vita e attraverso il suo lavoro di attrice; io provo a farlo con la regia e con le storie che racconto. La cosa che più mi ha colpito di Mr Nothing, dopo la sua distribuzione con WeShort, sono stati i messaggi ricevuti da tantissimi giovani. Alcuni mi hanno scritto parole bellissime. Ho percepito un’immedesimazione molto forte. Per me fare cinema significa proprio questo: dare forma a un impulso di vicinanza verso gli altri. Paradossalmente, vorrei salvare anche Mr Nothing. Vorrei salvare Leo. Il problema è che è un personaggio quasi impossibile da salvare. E allora il Cinema diventa il luogo in cui si può almeno dare voce a quella bellezza nascosta che nella realtà spesso non riusciamo a raggiungere. Anche quando si racconta qualcosa di amaro, si può comunque offrire una forma di bellezza. Viviamo in un mondo molto crudele, in cui spesso sembra non esserci speranza. Il cinema, però, permette ancora di leggere oltre la superficie. Nella vita reale Mr Nothing finisce per trasformare gli altri in ‘carne da macello’. Io, invece, ho voluto raccontarlo con una certa poeticità, proprio perché molti ragazzi potrebbero sentirsi spinti a volerlo salvare, pur sapendo che è impossibile. Ed è lì che il Cinema offre una possibilità straordinaria: dare voce a ciò che normalmente resta nascosto. Forse è proprio questo il senso più profondo del mio lavoro, salvare metaforicamente anime”.

E ha salvato la sua?

“È ancora un percorso in evoluzione. Anche perché inevitabilmente si incontrano persone problematiche, tanti ‘Mr Nothing’, a livelli differenti. Ma, in fondo, nel mondo dell’arte siamo tutti un po’ inquieti: giornalisti, attori, registi, produttori. Chi lavora nell’arte convive sempre con una certa irrequietezza. Per questo non so se la mia anima possa dirsi davvero ‘salvata’. Credo sia un processo continuo. Sicuramente, però, fare Cinema, creare bellezza e condividerla con gli altri è qualcosa che tocca profondamente l’anima. E forse, almeno temporaneamente, riesce anche a curarla. Il percorso verso una vera solidità interiore è lungo e probabilmente non termina mai. Eppure, sento che, attraverso film come Mr.Nothing o Like a Butterfly, sto andando in una direzione di cura interiore. Riguardando il finale di Mr. Nothing, soprattutto grazie alla musica di Marco Biscarini, vincitore del David di Donatello, e al tocco di Anna Cuocolo, Premio Positano Leonide Massine per L’Arte della Danza, mi sento davvero fiero e provo una grande felicità per ciò che abbiamo realizzato, per quel percorso così onirico che siamo riusciti a costruire, un volo oltre la realtà. In qualche modo, lavorando a questo film, credo, in un certo senso, di aver curato anche una parte di me e della mia anima. Per questo ho scelto di iniziare la storia con la voce di Britney Spears, con l’intro di Overprotected, che ho avuto l’onore di poter utilizzare, e che dice proprio questo, in un inno alla bellezza, alla libertà e alla ricerca interiore: I need time, I need love, I need me”.