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È stato arrestato in Messico Fausto Isidro Meza Flores, conosciuto come “El Chapo Isidro“, boss dei narcos tra i dieci latitanti più ricercati dall’FBI. Le forze speciali dell’esercito lo hanno catturato a Guasave, nello Stato di Sinaloa. Dopo l’arresto è scoppiata una vera e propria guerriglia urbana in cui sono morte 11 persone, con scontri a fuoco tra narcotrafficanti e militari, veicoli dati alle fiamme e blocchi stradali.

El Chapo Isidro arrestato in Messico

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre è stato catturato in Messico Fausto Isidro Meza Flores, detto “El Chapo Isidro“, boss della droga inserito dall’Fbi americana nella lista delle dieci persone più ricercate.

El Chapo Isidro è stato catturato con un’operazione militare effettuata con l’appoggio dall’intelligence statunitense a Guasave, città di 80 mila abitanti nello Stato messicano di Sinaloa.

ANSA

Come riferito dalle autorità messicane, assieme a Meza Flores le forze speciali dell’esercito hanno catturato anche altri due elementi di spicco del cartello della droga guidato dal Chapo Isidro, il suo vice e la mente finanziaria del gruppo. Gli arrestati sono stati portati subito via con un aereo a Città del Messico.

Guerriglia urbana a Guasave

Dopo la cattura è esplosa la violenza a Guasave, la consueta esibizione di forza che viene messa in scena dai cartelli messicani. Milizie armate hanno attaccato i militari e dato alle fiamme numerosi camion e auto, bloccando le principali arterie stradali della città.

Ci sono stati numerosi scontri a fuoco tra squadre di narcotrafficanti e le forze di sicurezza, in azione anche alcuni elicotteri che hanno sparano dall’alto, nel buio, sui narcos. Una vera e propria guerriglia urbana nel corso della quale sono morte 11 persone.

Caos anche allo stadio di baseball, dove si stava svolgendo una partita del campionato federale tra gli Algodoneros de Guasave e i Venados de Mazatlan. Video e foto sui social mostrano i tifosi terrorizzati che udendo gli spari cercano di mettersi al riparo e abbandonare la struttura.

Chi è El Chapo Isidro

El Chapo Isidro, 44 anni, è uno dei principali boss dei cartelli della droga messicani, sopravvissuto alle guerre interne tra le varie fazioni del cartello di Sinaloa per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti.

Dopo essersi formato in altre fazioni, Meza Flores aveva fondato un proprio gruppo, il Cartel de Guasave, che in poco tempo dopo la cattura del boss dei boss, El Chapo Guzman, era diventato uno dei principali esportatori verso gli Stati Uniti di cocaina, eroina, metanfetamina, fentanyil e marijuana.

Il gruppo di Isidro, noto come “Los Mazatlecos”, è alleato a con altre fazioni nella guerra interna contro i “Chapitos”, gli eredi del Chapo Guzman.