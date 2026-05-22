El Koudri convinto di non trovare lavoro per il malocchio, "sono italiano ma dovevo fare qualcosa per i miei"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Emergono le prime parole di Salim El Koudri, il 31enne che sabato 16 maggio ha investito a bordo di un’auto sette persone a Modena. All’udienza di convalida del fermo non ha risposto alle domande del Gip sul movente del suo gesto. Alcuni dettagli della sua vita sono però trapelati dal suo avvocato Fausto Gianelli. Il legale ha spiegato che il suo assistito aveva un’ossessione “fare qualcosa per ripagare gli sforzi della famiglia”. Inoltre, era convinto di non riuscire a trovare lavoro a causa del malocchio.

Le parole dell’avvocato

L’ANSA riporta le parole di Fausto Gianelli, legale di Salim El Koudri, dopo l’incontro con il suo assistito.

“Mi ha detto: ‘Io in Italia sono nato, è il mio Paese, io sono italiano e i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare e io dovevo fare qualcosa, realizzarmi perché loro hanno fatto sacrifici, perché loro sono stranieri, lo sai?’, quelle che sarebbero le parole del 31enne.

ANSA

L’avvocato ha spiegato che “questa cosa mi ha fatto pensare perché parla di sé come un italiano e dei genitori, che hanno la cittadinanza italiana, come stranieri. Perché effettivamente i suoi genitori sono di madrelingua araba, l’italiano l’hanno imparato e la cittadinanza l’hanno acquisita. Lui invece si sente italiano. Il suo arabo, mi dicono, lo parla molto peggio. E dice ‘io sono italiano’, non dice ‘sono italiano e marocchino’. E invece dice dei genitori che ‘loro sono stranieri, hanno fatto tanti sacrifici per mandarmi a scuola e io dovevo fare qualcosa'”.

Secondo Fausto Gianelli, il suo assistito era ossessionato dal lavoro essendo giovane laureato con carriera brillante che sentiva di non trovare un posto nella società.

Il Resto del Carlino scrive di presunte telefonate fatte ad agenzie interinali del territorio con toni prepotenti e a tratti aggressivi per ricevere lavoro.

Lo spettro del “malocchio”

Proprio per questo Salim El Koudri era convinto di aver avuto il malocchio.

Fausto Gianelli ha spiegato: “Mi ha detto di aver capito che gli avevano fatto il malocchio perché in ogni luogo di lavoro restava pochi mesi”

Ovviamente il legale sottolinea che “non può essere la spiegazione né la giustificazione perché questo è un dramma che tanti ragazzi vivono. Certamente sarà stata una molla, che però si inserisce in una situazione di disturbo grave. Non trovare lavoro non può spiegare nemmeno in minima parte quello che è successo”.

Salim El Koudri, secondo il racconto del suo avvocato, si sentiva bravo e non riconosciuto poi dopo aver perso un posto di lavoro si era convinto di aver avuto il malocchio.

Per il legale “questi sono tutti fatti che si inseriscono in una situazione di disturbo psichiatrico, che è quello che dobbiamo approfondire”.

Fausto Gianelli ha poi parlato del pentimento di Salim El Koudri.

“Il pentimento è una cosa seria. Questa parola non va detta a cuor leggero, perché dopo pochi giorni che uno è in carcere, con la prospettiva di stare dentro decenni, chi di noi non dice ‘mi sono pentito, ho sbagliato’… Io non voglio sentire queste parole da Salim, voglio che Salim elabori, capisca, rifletta. Con una lucidità che oggi non ha, allora sì, che provi i rimorsi, il pentimento, arrivi anche a chiedere scusa”, ha spiegato.

Le parole del ministro Piantedosi

In merito a quanto accaduto a Modena, ha parlato anche il ministro Matteo Piantedosi.

“Non mi rifugio nella più doverosa riserva di quelli che saranno gli accertamenti giudiziari. Noi ci siamo sicuramente spinti a dare un’evidenza nella imminenza del fatto, dopo i primi accertamenti che le forze di Polizia hanno avuto modo di acquisire, che non c’è dubbio che tutto l’episodio sembra essere avvenuto su una base di disagio psicologico, psichiatrico. Oppure questo sarà meglio qualificato, meglio accertato, ma sicuramente c’è”, le parole riportate dall’Ansa.

Inoltre, ha sottolineato che “quando ci siamo spinti a dire che non appariva in prima fase una ipotesi di radicalizzazione del soggetto, del ragazzo, è perché noi abbiamo un sistema che ad oggi ci ha consentito di monitorare in maniera molto approfondita, molto accurata e anche prevenire i casi di radicalizzazione”.

Salim El Koudri e i 40mila euro

Il Giornale riporta la presunta testimonianza di un paramedico che avrebbe dichiarato di aver incrociato Salim El Koudri prima della tentata strage a Modena

“Quando stavo arrivando davanti a un negozio gestito da pachistani ho notato due persone, che sembravano straniere ed erano vestite bene, il più giovane parlava a voce alta, quasi esaltato, dicendo succederà qualcosa che vedranno tutti”, le parole della testimone.

Poi il dettaglio “sarebbero stati pagati 40mila euro e se fosse andata bene avrebbero preso anche di più”.

Secondo Open la presunta testimonianza del paramedico potrebbe non essere totalmente attendibile.