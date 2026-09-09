El Niño e i rischi del cambiamento climatico, Mario Tozzi prevede "eventi estremi" dalla pioggia al caldo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Il clima dei prossimi anni avrà questo tipo di andamento, ci saranno eventi estremi in entrambi i segni”, queste le parole di Mario Tozzi in merito ai rischi del cambiamento climatico e del fenomeno El Niño. Il geologo ha poi dato la soluzione: “Adattamento”.

Cambiamento climatico, Mario Tozzi prevede eventi estremi

Nella puntata del 9 settembre di 1 Mattina News, è intervenuto il geologo Mario Tozzi.

L’esperto ha analizzato cosa sta succedendo al mondo a causa del cambiamento climatico e avvertito su cosa succederà.

Il fenomeno El Niño determinerà per Mario Tozzi “eventi estremi in entrambi i segni”.

Il geologo sottolinea che non è giusto chiamare maltempo solo quando c’è pioggia, dopo le ondate di calore di questa estate “bisognerà cambiare anche il lessico”.

Crisi climatica accelerata

Il problema principale per Mario Tozzi è che “questa crisi climatica è molto rapida, accelerata”.

“Noi riusciamo a difenderci in qualche maniera con i nostri supporti tecnologici artificiali”, ha aggiunto.

Ha però sottolineato l’importanza di tutti gli esseri viventi che popolano la Terra.

“Abbiamo bisogno che tutto il complesso della ricchezza della vita stia bene sul pianeta Terra, non contano solo i sapiens, bisogna un po’ preoccuparsi in generale”.

Per il geologo ci sono stati altri cambiamenti climatici in passato, ma questo è molto “anomalo rispetto a quelli passati e soprattutto molto accelerato ed è rivolto a tutto il pianeta”.

“L’adattamento è importante, bisogna mettere in conto che il clima dei prossimi anni avrà questo tipo di andamento”, ha concluso.

Italia geologicamente giovane

Sempre a 1 Mattina News, Mario Tozzi ha parlato anche delle zone sismiche in Italia e della caldera dei Campi Flegrei.

“L’Italia è un Paese geologicamente giovane e molto attivo. Quindi dobbiamo tenerne conto quando mettiamo i nostri insediamenti o quando li estendiamo”.

“L’unica cosa da fare è tenere la situazione sotto controllo e prestare molta attenzione”, ha spiegato l’esperto

Intanto, Luca Mercalli ha lanciato un allarme sul Super El Niño in vista dell’inverno, mentre in diverse zone del Nord Italia il 9 settembre è in corso un’ondata di maltempo.