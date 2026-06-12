El Niño è iniziato nel Pacifico Tropicale, cosa potrebbe accadere in estate e quali sono le aree a rischio

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il primo assaggio d’estate, con temperature ben sopra la media stagionale, lo si è avuto qualche settimana fa. Poi, dopo le piogge che hanno riportato ai livelli consueti del periodo, ora ci si prepara all’arrivo dell’estate che, come previsto, sarà caratterizzata dalla presenza di El Niño. O meglio, il “super” El Niño. Si tratta del fenomeno meteorologico caratterizzato da un riscaldamento nel Pacifico tropicale che, secondo gli esperti, porta conseguenze su tutto il globo e, in particolare, maggiore siccità, ma anche inondazioni e ondate di calore.

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale dell’ONU c’è una probabilità dell’80% che El Niño si sviluppi nelle prossime settimane, specie da luglio. Quest’anno, inoltre, c’è un rischio del 90% che duri fino a novembre: da qui la definizione di “super”. Il monito, dunque, è a prestare attenzione, rivolto sia a chi rimarrà a casa, sia a chi ha intenzione di viaggiare in aree più umide, dove la possibilità di temporali anche di forte entità potrebbe essere maggiore rispetto al passato.

Il richiamo alle condizioni climatiche, del resto, arriva in un periodo storico nel quale è già cresciuta la sensibilità nei confronti del tema. Lo confermano i dati di una indagine, condotta da Sensible Weather su un campione di 600 cittadini e cittadine statunitensi soliti a viaggiare per turismo, da cui emerge che il 55% ha già deciso di rinviare il proprio viaggio per la preoccupazione riguardo al meteo. Quest’ultima, inoltre, occuperebbe il secondo posto tra i pensieri di coloro che si preparano a fare le valigie, dopo i costi aumentati a causa delle crisi mondiali.

Le polizze di assicurazione viaggio non garantiscono il rimborso se un evento meteorologico estremo o un’ondata di calore incide sul viaggio. Di norma si ha diritto a un indennizzo solo se esiste un avviso governativo che sconsiglia i viaggi verso la destinazione scelta oppure se il medico ha raccomandato di non partire. “Osserviamo che i viaggiatori sono diventati più selettivi sulle destinazioni, con più interesse per le cosiddette coolcations, cioè le vacanze in luoghi più freschi, o in stagioni intermedie (come primavera e autunno) e per le esperienze che possono adattarsi più facilmente se il meteo cambia durante il viaggio”, spiega Nick Cavanaugh, fondatore e amministratore delegato di Sensible Weather.

L’intervista al climatologo Luca Mercalli, Presidente della Società di Meteorologia Italiana.

Cos’è esattamente El Niño?

“Si tratta di un riscaldamento anomalo dell’Oceano Pacifico, che avviene in media ogni 3/5 anni da secoli ed è causato da un indebolimento dei venti Alisei. È, quindi, un fenomeno fisiologico. Il vero problema è che provoca un riscaldamento della gigantesca superficie dell’Oceano Pacifico, con una serie di problemi locali nelle aree tropicali e un aumento generalizzato delle temperature anche in altre zone del pianeta”.

Quindi quali possono essere le conseguenze?

Come detto, oltre all’impatto diretto sui climi tropicali, l’aumento delle temperature ovunque si somma a un riscaldamento globale già esistente, quindi si rischiano nuovi record nelle temperature a breve, già entro la fine del 2026 e nel 2027. D’altro canto l’Oceano Pacifico è così esteso da influenzare tutto il globo”.

Quali sono, dunque, le aree maggiormente a rischio?

“Sicuramente quelle tropicali con particolare attenzione al Sud America, con rischio di alluvioni e inondazioni, così come l’Indonesia e l’Australia, in quest’ultimo caso il vero pericolo è rappresentato dalla siccità”.

Cosa potrebbe portare nel Mediterraneo?

“Da noi non sono attesi eventi estremi specifici, perché siamo troppo lontani, ma probabilmente saremo sottoposti a un ulteriore rialzo delle temperature: purtroppo, quindi, continueremo ad avere un certo numero di alluvioni, temporali anche violenti, incendi. Ma questi fenomeni si stanno già verificando: basti pensare al lago di Como, che è esondato solo pochi giorni fa, o alla grandine con chicchi grandi come palline da tennis che è caduta in provincia di Varese, o ancora al tornado che ha colpito Roma due settimane fa. Non si tratta di fenomeni dovuti direttamente a El Niño, ma che aumentano ovunque per via del riscaldamento globale”.

Ci dobbiamo abituare a fenomeni estremi, quindi?

“Rispondo con una domanda, a mia volta, provocatoria: ci si abitua a ricevere bastonate sulla schiena? Io penso di no, non ci sia abitua a fenomeni che sono fonte di danni enormi e vittime. Eppure nessuno corre ai ripari, si spendono soldi in difesa, ma non in pannelli solari”.

Non pensa che la sensibilità verso i temi ambientali sia aumentata negli ultimi anni?

“Forse è persino diminuita, complici alcune posizioni come quella del Presidente statunitense, che definisce il riscaldamento globale come una fake, puntando ancora a petrolio e carbone. Anche l’Europa e l’Italia stanno facendo una parziale retromarcia sulla transizione ecologica e la gente si lamenta del fatto che il sostegno all’ambientalismo costa molto. Purtroppo vedo interesse solo a parole, con una certa dose di greenwashing, ma non fatti concreti”.