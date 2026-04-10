El Niño e la paura dell'ondata di caldo in Italia d'estate, cos'è e quali sono i suoi effetti reali

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’estate 2026 potrebbe essere tra le più roventi e calde degli ultimi anni a causa del ritorno di El Niño. Gli esperti, infatti, prevedono l’arrivo del fenomeno atmosferico destinato a far schizzare verso l’alto le colonnine di mercurio, col clima globale destinato a vivere un punto di svolta. Ciò che accadrà nel Pacifico equatoriale potrebbe quindi influenzare il meteo in vista della bella stagione, anche se l’Italia potrebbe risentire meno del suo impatto in quanto, come spiegano i meteorologi, l’Europa subisce maggiormente il peso di ciò che accade tra Atlantico, anticicloni e corrente a getto.

El Niño super per un’estate rovente

Secondo quanto riferito dagli esperti di 3bMeteo, le proiezioni ipotizzano un ritorno di El Niño per l’estate 2026. Le probabilità sono tra il 60% e il 75%, con possibilità di un evento molto intenso entro l’autunno.

Il cambio della circolazione atmosferica potrebbe portare con sé fenomeni meteorologici estremi su scala planetaria, con i modelli climatici che potrebbero risentirne in termini di alluvioni e siccità.

ANSA

Ma guardando al futuro prossimo, quello che preoccupa è il possibile caldo rovente dell’estate che verrà. Secondo quanto riporta la Cnn, infatti, la versione 2026 di El Niño sarebbe “super”, con previsione di eventi intensi e clima rovente.

Il peso di El Niño sull’Italia

E in Italia? Il campanello d’allarme, va detto, risuona nella zona del Pacifico equatoriale dove gli effetti di El Niño sono chiari e diretti. Il Bel Paese potrebbe risentire del cambio di tendenza globale, ma non localmente.

Infatti, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, ciò che succede nel Pacifico difficilmente riesce a influenzare il clima del Vecchio Continente. L’Europa subisce un’influenza debole, mentre sente il peso di ciò che accade tra Atlantico, anticicloni e corrente a getto.

Motivo per cui El Niño viene spesso sopravvalutato. Cosa aspettarsi dunque in Italia? Tutto dipende dalla posizione dell’anticiclone subtropicale, dalle ondulazioni della corrente a getto e dalla configurazione tra Atlantico, Europa e Mediterraneo.

Il caldo, come quello vissuto negli ultimi giorni che presto lascerà spazio a nuove perturbazioni, potrebbe quindi dipendere non solo da El Niño.

Cos’è El Niño, il termosifone della Terra

Con El Niño si fa riferimento al fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale nei mesi di dicembre e gennaio.

È la fase calda dell’Enso, ovvero El Niño-Southern Oscillation, che ogni 2-7 anni si ripete regolando l’equilibrio tra Oceano e atmosfera nel Pacifico equatoriale, alternando fase calda (El Niño) e fase fredda (La Niña).

Si tratta di una sorta di “termosifone globale” in quanto i venti tropicali si indeboliscono permettendo alle acque calde accumulate nel Pacifico di spostarsi verso est provocando un riscaldamento anomalo nelle acque superficiali dell’Oceano e il rilascio di calore nell’atmosfera