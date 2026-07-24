El Niño e le conseguenze sull'inverno, potrebbero esserci ondate di freddo e neve a quote basse

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

El Niño non sta solo aumentando i gradi delle temperature già elevate dell’estate 2026, ma prepara un inverno molto freddo. Come segnalato nei primi modelli a lungo termine per l’inverno 2026-2027, si prevede un indebolimento del vortice polare sopra l’Artico. Questo permetterebbe all’aria fredda di scivolare verso sud. Per ora è solo un calcolo, ma El Niño aumenta le probabilità di neve e gelo anche a bassa quota. El Niño, o come temono gli esperti il super El Niño, potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici anche in inverno.

El Niño si è consolidato

El Niño si è consolidato nel Pacifico equatoriale. Non è un evento raro di per sé, anche se le configurazioni di un super El Niño mettono in allerta gli esperti.

Questo perché le conseguenze potrebbero essere più rilevanti su scala globale, con effetti nel lungo periodo e che vanno ben oltre l’estate 2026, intaccando l’inverno e soprattutto l’estate 2027.

ANSA

È molto probabile che El Niño si configuri nella sua forma più intensa secondo gli ultimi aggiornamenti, ovvero quella capace di modificare radicalmente le interazioni con la componente oceano-atmosferica.

Le conseguenze sull’inverno

Mentre andiamo verso un super El Niño, gli esperti cercano di calcolare quali saranno gli effetti sull’inverno 2026-2027. Tra gli effetti di El Niño c’è anche quello di indebolire il vortice polare sopra l’Artico. Ne descrive il fenomeno Ilmeteo.net, secondo il quale questo vortice funziona come un coperchio che trattiene l’aria polare gelida al Polo Nord.

Nel momento in cui diventa più instabile, l’aria fredda scivola verso sud. Le conseguenze sarebbero ondate di freddo e neve fino a quote basse, proprio dopo un’estate molto calda. Un mix di elementi che, nel peggiore dei casi, si tramutano in eventi climatici estremi.

Al momento si tratta solo di una previsione, ma è evidente che El Niño ne aumenta le probabilità. Altri elementi potrebbero comunque presentarsi ed evitare gli effetti più gravi; è già successo nel 2015, infatti, che un super El Niño portò a un clima invernale più mite del previsto.

Il legame con il clima europeo

Ricordiamo che El Niño non è un fenomeno europeo, ma è tipico del Pacifico equatoriale. Da noi arriva come effetto indiretto. Non per questo gli effetti sono meno evidenti.

L’impatto infatti resta rilevante: El Niño agisce come amplificatore degli eventi che, all’interno di un contesto globale già surriscaldato, si fanno sempre più frequenti ed estremi.

Nel bacino del Mediterraneo l’Italia è tra le zone più vulnerabili.

Secondo gli esperti di MeteoWeb potremmo aspettarci un mix delicato tra lunghi periodi di caldo anomalo e siccità prolungata e improvvise fasi di maltempo concentrato e molto severo. Queste condizioni, lo sappiamo, comportano gravi danni al sistema agricolo, il rischio di inondazioni e frane e, nell’ipotesi più grave, anche la perdita di vite umane e animali.