El Niño, Luca Mercalli spiega l'incredibile dato sugli uragani nel Nord Atlantico: non succedeva da 60 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È iniziato l’autunno, ma sembra ancora estate. Tranne per qualche scossone temporalesco, a settembre le temperature sono quelle estive. Lo dichiara Luca Mercalli, che racconta i record di temperatura non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. E su El Niño sottolinea che è in grado di intensificare gli eventi estremi in varie regioni, ma penalizza lo sviluppo di uragani tropicali nel Nord Atlantico. Solitamente il picco avviene a settembre, ma dall’inizio della stagione (giugno) non se ne è ancora sviluppato uno, come non accadeva negli ultimi sessant’anni.

Mercalli: “È ancora estate”

Siamo in autunno, ma sembra ancora estate. Questo è il commento del climatologo Luca Mercalli sulla situazione climatica. Ricorda come, pur di fronte ad alcuni scossoni temporaleschi, settembre prosegua con caratteri estivi, anomali rispetto agli scorsi anni.

Cita il caso della Pianura Padana, che nei primi 15 giorni del mese ha registrato la temperatura più alta da oltre un secolo, con circa 4 °C sopra la media.

Alte temperature anche a Firenze, Napoli e Roma dove, grazie all’alta pressione proveniente dall’Atlantico, si sono toccati e superati i 30 °C. Tempo invece instabile al Sud per una depressione arrivata dalla Tunisia, che ha portato temporali in Sicilia e a Catania. Allagamenti anche tra Como, Lecco e Brianza.

Contro i negazionisti

Elencando gli ultimi eventi climatici in Italia, come a Firenze colpita da un violento fronte temporalesco, Mercalli arriva a criticare i negazionisti. I diversi temporali che hanno scosso l’Italia hanno provocato danni, costringendo a interventi repentini i vigili del fuoco e non solo.

Nello stesso momento, nel Comune di Belluno e in distribuzione nelle scuole locali, è possibile trovare l’opuscolo “Cambiamenti climatici: scenari, sfide, soluzioni”, che secondo Mercalli contiene inaccettabili affermazioni negazioniste ed errori a firma di Giorgio Giacchetti, presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto.

Secondo il testo, il riscaldamento globale non sarebbe causato dalle attività umane. Per Mercalli è “grave che un’amministrazione e un rappresentante di una categoria professionale, anche di fronte all’aumento degli eventi estremi, si rendano responsabili di diffondere falsità”. Preoccupato anche Mario Tozzi, che mostra i dati critici di Copernicus.

La situazione nel mondo

Il problema non riguarda solo l’Italia: una grande ondata di caldo ha interessato gli Stati Uniti con temperature fino a 38 °C e nuovi record nazionali sono stati toccati in Honduras, El Salvador, Egitto e Niger.

Sono i primi effetti di El Niño, che intensifica gli eventi estremi in diverse regioni del mondo, ma che porta anche effetti benefici, ricorda Mercalli. Da una parte c’è il Giappone sferzato dagli acquazzoni, dall’altra il Nord Atlantico che non sviluppa i regolari uragani tropicali.

Non accadeva da sessant’anni che nella stagione estiva, tra giugno e settembre, non si fosse sviluppato un uragano di questa natura.