El Niño minaccia l'Italia con evento storico in autunno, cosa può succedere al clima da ottobre

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il caldo estremo che ha attanagliato l’Italia (e non solo) in estate, le attenzioni sono ora concentrate su El Niño in vista dell’autunno. In base alle ultime previsioni, c’è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico, con il nostro Paese che subirà le conseguenze di questo particolare fenomeno climatico in maniera indiretta.

Cosa sta succedendo a El Niño

Un report del Climate Prediction Center del National Weather Service (Nws) ha evidenziato che, nel corso dell’ultimo mese, El Niño si è rafforzato molto, con anomalie della temperatura superficiale del mare superiori a +2°C nel Pacifico equatoriale orientale.

Nello specifico, l’indice della temperatura subsuperficiale equatoriale è aumentato a luglio e il calore è arrivato molto più in profondità negli oceani. Le anomalie della temperatura subsuperficiale sono state significative, fino a toccare i +10°C in profondità.

A ciò si sono aggiunte le anomalie dei venti occidentali a bassa quota e quelle dei venti orientali in quota si sono estese dalla parte ovest alla parte centro-orientale del Pacifico equatoriale. Il sistema accoppiato oceano-atmosfera, si legge nel report, come riportato da TgCom24, ha messo in evidenza un rafforzamento di El Niño.

Alla luce di ciò, l’autunno 2026 rischia di essere stravolto da eventi climatici estremi.

El Niño e i rischi per l’autunno

Si prevede che El Niño continuerà a rafforzarsi fino alla fine dell’anno.

Durante la stagione ottobre-dicembre 2026, c’è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico in grado di superare l’intensità dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950 (+2,5 °C o più).

La probabilità che si verifichi un evento molto forte durante l’autunno e l’inverno 2026-27 nell’emisfero settentrionale è superiore al 90%.

La situazione in Italia

El Niño ha effetti diretti nel Pacifico equatoriale tropicale, dove nasce, ma le sue conseguenze sono globali, pur variando di zona in zona.

Quando in quell’area del Pacifico El Niño scalda eccessivamente il mare l’atmosfera reagisce e, a seconda della latitudine considerata, aumentano le piogge e il rischio di alluvioni, siccità e incendi.

In Italia le conseguenze possono essere diverse, perché qui il fenomeno colpisce in modo indiretto.

In generale, il fenomeno innalza la temperatura media della Terra, favorendo la persistenza di anticicloni subtropicali.

Cos’è El Niño

El Niño è un particolare fenomeno climatico che si forma quando, per almeno 5 mesi, la superficie dell’oceano Pacifico centrale aumenta di 0,5 °C.

Questo fenomeno, che ha una potenzia tale da causare fenomeni atmosferici particolarmente intensi, si presenta con una cadenza che oscilla dai 2 ai 7 anni.