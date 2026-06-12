El Niño potrebbe essere "molto forte", con un picco tra fine 2026 e inizio 2027: si prevedono effetti intensi
Gli scienziati stimano una probabilità del 63% che il nuovo El Niño si riveli un evento climatico molto forte con effetti su scala globale
È ufficialmente iniziato El Niño, con gli esperti che stimano una probabilità del 63% di registrare anomalie termiche superiori ai 2°C entro l’inverno. Questo picco di calore produrrà effetti significativi sul clima mondiale, modificando le correnti atmosferiche e aumentando il rischio di siccità e alluvioni in diverse aree del pianeta.
- È iniziato El Niño, la conferma ufficiale della NOAA
- Il picco termico previsto
- I principali effetti attesi sul clima mondiale
È iniziato El Niño, la conferma ufficiale della NOAA
Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha annunciato ufficialmente l’inizio di un nuovo ciclo di El Niño nel Pacifico equatoriale, emettendo un avviso specifico per monitorare l’evoluzione della situazione.
Le analisi condotte sui dati oceanici e sulla pressione atmosferica indicano che le temperature superficiali dell’acqua hanno già superato di oltre 0,5 gradi Celsius le medie storiche per diversi mesi consecutivi.
Le simulazioni attuali evidenziano una probabilità del 63% che il riscaldamento marino superi la soglia critica dei 2,0°C, configurando un evento molto forte che si collocherà tra i più intensi mai osservati dal 1950.
Il picco termico previsto
Secondo i modelli meteorologici degli esperti, la fase calda del sistema ENSO è destinata a intensificarsi progressivamente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il suo picco massimo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
Il fenomeno si sviluppa a causa dell’indebolimento dei consueti alisei e della rottura della circolazione di Walker, una massiccia corrente d’aria che si sposta da est a ovest lungo l’equatore.
Lo slittamento delle masse d’acqua calda verso le coste del Sud America provocherà un’alterazione coordinata tra oceano e atmosfera, con ripercussioni immediate sull’attività temporalesca nel Pacifico centrale.
I principali effetti attesi sul clima mondiale
La presenza di El Niño condiziona pesantemente il clima terrestre, determinando un incremento della temperatura media globale che si somma al riscaldamento causato dai gas serra.
Tra gli effetti più significativi a livello emisferico si registrano lo spostamento verso sud della corrente a getto, l’aumento delle tempeste invernali negli Stati Uniti meridionali e il rischio di inondazioni costiere.
Si prevedono inoltre forti alterazioni nelle rotte migratorie della fauna ittica e siccità prolungate in Indonesia, mentre per l’Europa il fenomeno si tradurrà in stagioni ancora più calde della norma, con il rischio di lunghi periodi di siccità interrotti all’improvviso da piogge torrenziali e violente ondate di maltempo anomalo.