El Niño "si sta insentificando", a dicembre la superficie del mare potrebbe essere più calda di quasi 4 gradi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si ferma l’avanzata di El Niño verso il record di temperature mai registrate, con un impatto climatico ancora più violento atteso negli ultimi tre mesi dell’anno in tutto il pianeta. A lanciare l’allarme sono gli esperti dell’Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu, che nell’ultimo aggiornamento sul fenomeno oceanico prevedono un aumento di +3,7 gradi della superficie del mare nell’oceano Pacifico, con picco a dicembre. Un’anomalia che porterà ad aggravare gli effetti degli eventi estremi anche nel resto del mondo.

Il report dell’OMM

Nell’ultimo aggiornamento climatico stagionale sul globo l’agenzia delle Nazioni unite OMM ha avvertito come tra ottobre, novembre e dicembre 2026 le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale, l’area dell’Oceano colpita da El Niño, toccheranno nuovi primati, con un aggravamento del fenomeno che "avrà un impatto su economie, ecosistemi e comunità in tutto il mondo".

"El Niño è ormai consolidato e si sta intensificando rapidamente. Le previsioni dell’OMM indicano una probabilità prossima al 100% che persista fino a febbraio 2027, potenzialmente risultando uno dei più intensi almeno dal 1950", ha spiegato il Segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale, Celeste Saulo.

Il record di temperature

L’ultimo report ha evidenziato come l’indice utilizzato per la misurazione dell’intensità del fenomeno che imperversa sul Pacifico equatoriale centro-orientale avesse già rilevato una media superiore alle precedenti medie stagionali di +1,6 °C nel giugno 2026 e di +2,5 °C in agosto.

Livelli che negli ultimi tre mesi dell’anno saranno ancora più alti, raggiungendo un aumento di +3,7 °C intorno a dicembre e spazzando via il record di +2,6 °C fatto segnare tra novembre 2015 e gennaio 2016.

Gli effetti di El Niño nel mondo

Questo incremento, spiegano dall’Onn "è probabile che porti temperature superiori alla media in gran parte del globo e modifichi i modelli di precipitazione, aumentando il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni".

Da una parte sono quindi attese alluvioni sulle regioni del Pacifico sull’equatore, con piogge che si faranno sempre più intense e abbondanti anche nel Corno d’Africa, in parte dell’Asia centrale e sulle coste dell’Asia orientale, nel nord della Penisola arabica, in Nord America sotto il 45° parallelo, nel sud-est del Sud America.

Dall’altra parte le Nazioni unite prevedono siccità superiore alla norma nel subcontinente indiano, nell’America centrale meridionale, in alcune zone dei Caraibi e nel Sud America nord-occidentale, con ripercussioni sulla coltivazione di riso nei tre Paesi maggiori esportatori, India, Vietnam e Thailandia, e un aumento conseguente di rischio di carestie.

Gli effetti di El Niño in Europa

Come ampiamente dimostrato dagli scienziati in tutto il mondo, il fenomeno oceanico di El Niño è destinato ad avere un impatto anche alle nostre latitudini, su un mare Mediterraneo diventato ormai una delle zone più calde del pianeta.

Le alte temperature sono foriere di forte instabilità e di un inasprimento degli effetti dei nubifragi, come già testimoniato dal ciclone Harry.

"El Niño non aggiunge nuovo calore al pianeta. Rilascia il calore che l’oceano ha già immagazzinato sotto la superficie, ed è per questo che un evento intenso spesso si traduce in uno degli anni più caldi mai registrati (come nel caso del 2024)", ha spiegato ancora Celeste Saulo.

"L’oceano da cui attinge è il più caldo che abbiamo mai misurato. Semplicemente, c’è più calore disponibile da rilasciare", ha concluso la numero uno dell’OMM.