El Niño spaventa gli esperti in vista dell'inverno, "rischio di eventi estremi in tutto il mondo"

Secondo le ultime stime della World Meteorological Organization (WMO) e della NOAA, il fenomeno di El Niño si sta rafforzando verso livelli storici in vista dell’inverno, raggiungendo scostamenti termici fino a +4 °C nel Pacifico. Gli esperti stimano una probabilità vicina al 100% che l’evento persista fino all’inizio del 2027, aumentando il rischio di eventi meteo estremi su scala globale.

Le previsioni degli esperti su un El Niño da record per l’inverno

Gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla World Meteorological Organization (WMO) e dal Climate Prediction Center della NOAA indicano che il fenomeno climatico di El Niño sta raggiungendo una potenza eccezionale in vista della stagione invernale.

Le misurazioni registrate nelle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale mostrano anomalie termiche settimanali superiori ai +3,3 °C rispetto alle medie, con picchi locali che oltrepassano i +4 °C. I modelli matematici concordano con una probabilità “vicina al 100%” che questa fase di “Super El Niño” continui a intensificarsi nei prossimi mesi e persista almeno fino al febbraio 2027.

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Di fronte a questa evoluzione, i vertici dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia hanno sottolineato che si tratta di un evento straordinario, destinato ad alterare la circolazione atmosferica su scala emisferica e ad aumentare la frequenza di anomalie termiche e pluviometriche in diversi continenti.

Gli effetti di El Niño sul clima in Italia

Sebbene l’origine del fenomeno si trovi a migliaia di chilometri dal nostro Paese, gli impatti dell’evento durante l’inverno in Europa e in Italia avverranno attraverso complesse connessioni atmosferiche.

Secondo le proiezioni elaborate dal centro europeo Copernicus, le tendenze generali indicano una stagione invernale complessivamente mite sulla Penisola, con temperature medie superiori di circa 0,7-1,5 °C rispetto alla norma. Tuttavia, l’interazione tra la forte spinta di El Niño e le acque del Mar Mediterraneo, eccezionalmente calde dopo le recenti ondate di calore estive, rischia di esaltare i contrasti termodinamici.

Questa combinazione potrebbe favorire l’abbassamento di latitudine delle perturbazioni atlantiche, portando sul versante tirrenico e al Centro-Sud un surplus di precipitazioni e temporali intensi, oltre a frequenti nevicate sulle Alpi, lasciando al contempo aperta la porta a possibili e improvvise irruzioni d’aria fredda nel tardo inverno.

Allarmismo mediatico, invito alla cautela

Nonostante l’allarme lanciato dagli organismi internazionali sul rischio di eventi meteo estremi nel mondo, la comunità scientifica invita a evitare allarmismi e interpretazioni deterministiche per quanto riguarda gli effetti locali in Europa.

Come evidenziato dai ricercatori, El Niño non è un fattore automatico che garantisce il verificarsi di singoli disastri su un determinato territorio, bensì una “forzante climatica” che modifica le probabilità statistiche delle configurazioni atmosferiche.

Mentre molte regioni tropicali saranno esposte direttamente a siccità prolungate o tifoni devastanti, le conseguenze sul territorio italiano dipenderanno dall’intreccio a breve termine di molteplici fattori, tra cui la variabilità atmosferica e le correnti locali. Gli esperti ricordano dunque che le tendenze stagionali vengono aggiornate mensilmente per offrire scenari sempre più accurati alle istituzioni e alla popolazione.