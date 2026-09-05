El Niño spaventa i climatologi, quali gli effetti che può avere in Italia e cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nei prossimi mesi, tra settembre e febbraio, è atteso l’arrivo di El Niño e questa volta il fenomeno di riscaldamento periodico promette di essere molto forte e di scatenare effetti ancora tutti da analizzare. I climatologi hanno lanciato l’allarme, cosa attendersi tra afa e bombe d’acqua.

El Niño in arrivo

Con l’arrivo di El Niño, i meteorologi hanno preannunciato temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra i prossimi mesi di settembre e febbraio.

Aumenteranno inondazioni, siccità e caldo estremo in tutti i continenti e questa ondata climatica – che interesserà soprattutto Sud America e Africa – impatterà anche sull’Europa e quindi sull’Italia.

Come e cosa cambierà, il parere dei climatologi

Come spiega 3Bmeteo, El Niño è un fenomeno di riscaldamento periodico che si verifica con intervalli tra i due e i sette anni e che si contrappone alla Niña che invece raffredda. Quella previsto per quest’anno è una versione che è stata rafforzata dalle temperature del Mar Pacifico equatoriale, già sopra la media, e dalle numerose anomalie della temperatura subsuperficiale registrate negli scorsi mesi e testimoniate dal report del Climate prediction center dell’Nws.

La temperatura media globale va sempre più verso l’alto, il calore sta arrivando sempre più in profondità nell’acqua degli oceani, il riscaldamento climatico sta per raggiungere un grado e mezzo in più rispetto alle medie del passato, tutti fattori che rafforzano la portata del Niño. I suoi effetti si vedranno soprattutto in Sud America, Australia e Africa, ma anche il continente europeo e l’Italia, su cui continua a persistere il caldo estremo, saranno sottoposte a conseguenze pressoché certe.

Ci si attende che si verifichino con maggiore costanza estremi meteorologici: si passerà dall’afa e dal caldo anomalo a improvvise bombe d’acqua e nubifragi di ampia portata.

Gli effetti possibili sull’Italia

Come detto, El Niño modifica la circolazione atmosferica su scala globale portando però effetti diversi a seconda delle zone e impattando soprattutto sulle regioni tropicali. È lì che l’allarme dei climatologi è più pressante. In Europa e nel Mediterraneo le conseguenze potrebbero essere minori ma comunque rilevanti.

Per l’Italia un El Niño molto intenso potrebbe portare una fase invernale più piovosa e mite, ci sarà la possibilità di eventi climatici importanti ma non la certezza in quanto, come sottolineano gli esperti, gli effetti finali dipendono dall’interazione con molti altri fattori.

Sul Mediterraneo, El Niño può spostare le probabilità verso alcuni scenari ma determinare l’andamento delle prossime stagioni è ancora impossibile con le conseguenze di questo fenomeno meteorologico che sono ancora imprevedibili e che saranno svelate da come il suo effetto si combinerà con il riscaldamento globale e con i tanti altri fattori che influenzano il clima europeo.