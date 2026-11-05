El Niño sta surriscaldando l'oceano Pacifico, i climatologi temono il peggio: "Scoperte davvero spaventose"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’oceano Pacifico sta registrando temperature eccezionalmente elevate a causa di El Niño, alimentando il timore di tifoni sempre più violenti e precipitazioni devastanti. Dopo mesi di tempeste che hanno colpito l’Asia orientale, con Taiwan, Cina, Filippine e Giappone vittime degli eventi, gli scienziati avvertono che le conseguenze del fenomeno climatico potrebbero aggravarsi ulteriormente, con previsioni “spaventose” su temperature elevate e possibili tempeste tropicali disastrose.

Temperature record e tifoni sempre più violenti a causa di El Niño

Le temperature superficiali dell’oceano Pacifico equatoriale hanno raggiunto livelli mai registrati prima, con anomalie di 4 gradi rispetto alla norma, secondo i dati dell’Agenzia meteorologica giapponese. Un valore, riferisce la BBC, che risulta essere il più elevato dall’inizio delle rilevazioni, nel 1949. È addirittura superiore al precedente record di 3,6 gradi stabilito nel dicembre 1997. L’agenzia climatica cinese ha avvertito che le temperature potrebbero continuare ad aumentare nei prossimi mesi.

Alla base di questa situazione c’è El Niño, un fenomeno climatico naturale che si manifesta generalmente ogni due-sette anni, caratterizzato dal riscaldamento delle acque del Pacifico orientale e da alterazioni della circolazione atmosferica. I suoi effetti possono provocare eventi meteorologici estremi in diverse regioni del pianeta. Secondo le previsioni del Met Office britannico, l’episodio in corso potrebbe essere il più intenso di sempre protrarsi fino a febbraio o marzo 2027. E le conseguenze sono già evidenti.

L’indice ACE (Accumulated Cyclone Energy), utilizzato per misurare l’energia complessiva dei cicloni tropicali, potrebbe infatti raggiungere nell’Asia orientale e sudorientale un valore quasi doppio rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Le modifiche ai venti favoriscono inoltre la formazione dei tifoni più a est del normale, permettendo loro di attraversare distese di acqua calda più a lungo e intensificarsi.

Ana Liza Solis, responsabile della climatologia presso il servizio meteorologico nazionale delle Filippine, ha paragonato il Pacifico a una persona che brucia di febbre, avvertendo che potrebbe presto essere colpito da vere e proprie convulsioni.

Gli scienziati lanciano l’allarme

Negli ultimi mesi, una successione di eventi meteorologici estremi ha provocato decine di vittime, evacuazioni di massa e ingenti danni alle infrastrutture. A preoccupare maggiormente gli esperti sono gli effetti dell’aumento delle temperature sulle precipitazioni.

La climatologa Rafaela Jane Delfino e i suoi colleghi hanno simulato l’impatto di condizioni più calde su alcuni tifoni che hanno investito le Filippine, compreso Haiyan, responsabile di oltre 6.000 morti nel 2013.

I risultati, definiti dalla ricercatrice “scoperte davvero, davvero spaventose“, indicano che temperature più elevate possono determinare un incremento del 26% delle precipitazioni complessive. Un dato particolarmente allarmante per un Paese che affronta mediamente una ventina di tempeste tropicali ogni anno.

Come si prepara l’Asia ad affrontare El Niño

Di fronte all’intensificarsi dei fenomeni meteorologici, diversi governi asiatici stanno adottando misure preventive.

Il Giappone ha invitato i cittadini a conservare scorte di cibo e beni essenziali e a mettere in sicurezza gli oggetti all’aperto, che potrebbero diventare pericolosi durante i tifoni.

La Cina sta rafforzando i sistemi di monitoraggio e allerta, chiedendo alle amministrazioni locali di individuare le zone maggiormente esposte. Nelle Filippine e nei Paesi vicini cresce invece la preoccupazione per le conseguenze sulla produzione agricola, soprattutto sul riso, con interventi di sostegno agli agricoltori e distribuzione di fertilizzanti.

Nelle Filippine le ripetute inondazioni hanno alimentato anche proteste popolari contro la presunta corruzione nella gestione dei fondi destinati alle opere di prevenzione. Secondo i manifestanti, milioni di dollari che avrebbero dovuto finanziare interventi contro le alluvioni sarebbero stati sottratti alla loro destinazione.

Il monito delle Nazioni Unite

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in Asia e nel Pacifico ha avvertito che il tempo a disposizione dei governi per intervenire si sta riducendo. La gravità delle conseguenze di El Niño, secondo l’organizzazione, dipende anche da decisioni prese anni prima: dalla posizione degli insediamenti alla gestione delle risorse idriche, fino alla qualità delle infrastrutture e dei sistemi di protezione sociale.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto la capacità di affrontare le prossime tempeste, ma soprattutto quella di costruire comunità più resilienti, capaci di resistere a fenomeni climatici sempre più estremi.