El Niño supera un nuovo record, temperature del Pacifico aumentano di oltre 3 gradi, le conseguenze in Italia

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El Niño, il fenomeno meteorologico che sta surriscaldando le acque dell’Oceano Pacifico, ha raggiunto un nuovo record. Le temperature delle acque si sono alzate di 3,05 gradi, tre centesimi di grado oltre quelle più alte mai registrate, che risalgono a più di dieci anni fa, nel 2015. Gli esperti prevedono conseguenze potenzialmente catastrofiche a livello globale e i meteorologi si preparano a un inverno imprevedibile.

El Niño verso un nuovo record

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha registrato un nuovo record di aumento delle temperature in senso assoluto nel Pacifico, legato al fenomeno meteorologico El Niño.

Le acque dell’oceano hanno raggiunto una crescita della temperatura di 3,05 gradi centigradi, superiore al precedente record storico, quello del 2015.

ANSA

Non è stata ancora superata l’ultima soglia, quella della variazione sulla media triennale mobile, in cui il 2015 rappresenta ancora il record storico. Ma dista ormai soltanto un centesimo di grado e i meteorologi prevedono che questo El Niño raggiungerà al picco i 4 gradi.

L’Onu pronta a supportare le singole nazioni

Si tratta di uno dei più gravi sconvolgimenti climatici che il pianeta abbia mai visto in tempi recenti. Un cambiamento che ha già prosciugato le piogge monsoniche e gli uragani nei Caraibi, portando siccità, fame e mettendo a rischio il commercio mondiale per la mancanza d’acqua nel canale di Panama.

La situazione è così a rischio che l’Organizzazione Meteorologica Mondiale dell’Onu ha avviato la più grande mobilitazione della sua storia, per aiutare i singoli Stati con previsioni che possono salvare centinaia di vite.

“El Niño sta assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi. La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate” ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Le conseguenze e gli allarmi degli esperti

William J. McGuire, professore emerito di rischi geofisici e climatici presso l’University College di Londra, ha parlato al quotidiano britannico Guardian dei rischi che l’Europa sta correndo a causa dell’intensità di El Niño.

“El Niño può avere un effetto devastante sull’economia globale: mentre la grande recessione del 2008 a comportato una riduzione del Pil globale di circa 2 trilioni di dollari, il super El Niño del 1997-98 ha causato perdite per 5,7 trilioni di dollari” ha dichiarato il professore.