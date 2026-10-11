El Niño verso il record a dicembre, temperature in aumento e rischio di siccità e alluvioni fino al 2027

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

El Niño si sta rafforzando rapidamente e potrebbe raggiungere a dicembre un’intensità senza precedenti negli ultimi decenni, diventando uno degli episodi più forti almeno dal 1950. L’Organizzazione meteorologica mondiale avverte che il fenomeno potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni e favorire temperature superiori alla media, con maggiori rischi di siccità e alluvioni in diverse aree del pianeta. Le conseguenze potrebbero proseguire nei primi mesi del 2027.

El Niño, picco atteso a dicembre e i dati sul Pacifico

Come riferisce l’Adnkronos, nell’aggiornamento diffuso l’8 ottobre l’Organizzazione meteorologica mondiale ha spiegato che El Niño è ormai pienamente instaurato e continuerà a intensificarsi fino alla fine dell’anno.

Le previsioni indicano che le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale potrebbero raggiungere valori record nel trimestre ottobre-dicembre.

Un dato aiuta a comprendere la portata del fenomeno: l’indice Niño 3.4, utilizzato per monitorare le anomalie della temperatura superficiale dell’oceano, è passato da +1,6 °C a giugno a +2,5 °C ad agosto rispetto alla media.

Per il trimestre ottobre-dicembre, le stime riportate dall’OMM indicano un possibile valore medio di +3,7 °C. Se confermato, supererebbe nettamente il precedente record di +2,6 °C registrato tra novembre 2015 e gennaio 2016.

L’organizzazione prevede inoltre una probabilità prossima al 100% che El Niño persista fino a febbraio 2027.

Caldo, siccità e alluvioni: quali sono gli effetti

Il primo effetto atteso riguarda l’aumento delle probabilità di temperature sopra la media in gran parte del mondo. El Niño modifica infatti l’interazione tra oceano e atmosfera e può alterare la distribuzione delle precipitazioni, con conseguenze differenti a seconda della regione e della stagione.

In alcune aree sono previste condizioni più piovose del normale, con un maggiore rischio di alluvioni; in altre, invece, potrebbero prevalere periodi più secchi, aumentando la pressione sulle risorse idriche e sull’agricoltura.

Le previsioni dell’OMM per ottobre-dicembre indicano possibili precipitazioni superiori alla media in alcune zone del Corno d’Africa, dell’Asia centrale e orientale, della penisola arabica settentrionale e del Sud America sud-orientale.

Non tutte le regioni subiranno gli stessi effetti e l’intensità del fenomeno, da sola, non permette di prevedere con certezza gli eventi meteorologici locali.

Che cosa significa per l’Italia e quanto durerà

Per l’Italia, El Niño non rappresenta una previsione diretta di caldo, pioggia o neve. I suoi effetti sulle condizioni europee sono indiretti e meno uniformi rispetto a quelli osservati in altre aree del pianeta, perché dipendono dall’interazione con altri fattori atmosferici.

Le proiezioni stagionali possono fornire indicazioni sulle probabilità di determinate condizioni, ma non consentono di stabilire oggi come sarà ogni fase dell’inverno italiano.

C’è poi il rapporto con il cambiamento climatico. El Niño è un fenomeno naturale e non è provocato dal riscaldamento globale, ma si sviluppa in un pianeta già riscaldato dalle emissioni di gas serra. Il suo contributo può quindi sommarsi a temperature globali già elevate.