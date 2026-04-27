Elda Alvigini, l’intervista alla Stefania dei Cesaroni: “Semplicemente me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, in ogni storia, in cui il racconto smette di essere solo una sequenza di eventi e diventa qualcos’altro: una lente attraverso cui osservare il tempo, le scelte, le contraddizioni. Questa intervista nasce esattamente in quello spazio. Non è soltanto un dialogo su un personaggio, su una carriera o su un ritorno televisivo. È, piuttosto, un attraversamento. Un modo per entrare, con delicatezza, dentro una traiettoria umana prima ancora che artistica. Parlare con Elda Alvigini, per tutti la Stefania della serie di Canale 5 I Cesaroni, significa confrontarsi con un’idea di mestiere che sfugge alle definizioni più immediate. Non c’è compiacimento, non c’è retorica. C’è invece una consapevolezza stratificata, costruita nel tempo, fatta di deviazioni, esitazioni, scelte irrazionali e, proprio per questo, profondamente autentiche. È come se il percorso non fosse mai stato lineare, ma costantemente attraversato da una tensione tra controllo e abbandono, tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che, inevitabilmente, si finisce per fare. Al centro di tutto resta una domanda implicita: quanto di ciò che diventiamo è davvero frutto di una decisione, e quanto invece appartiene a qualcosa di più istintivo, quasi necessario? Nel racconto di Elda Alvigini emerge con chiarezza questa ambivalenza. L’idea che la recitazione non sia stata una scelta nel senso tradizionale del termine, ma una forma di espressione inevitabile, una lingua personale attraverso cui dare ordine o forse solo voce a ciò che non troverebbe spazio altrove. E allora il personaggio, la serie, il successo, diventano elementi di superficie. Sotto, si muove altro: il rapporto con il tempo che passa, con le trasformazioni che non chiedono permesso, con quella distanza sottile tra l’immagine che il pubblico conserva e la realtà di chi, nel frattempo, è cambiato. Ritrovare un ruolo dopo anni non è mai un semplice ritorno: è un confronto. Con ciò che si era, con ciò che si è diventati, e con ciò che resta. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Elda Alvigini affiora anche un tema più ampio, quasi sotterraneo: il bisogno di riconoscimento e, allo stesso tempo, la diffidenza verso le sue forme più superficiali. Numeri, ascolti, visibilità: elementi che definiscono il sistema ma che non esauriscono il senso del lavoro. Rimane, in filigrana, una domanda più scomoda: cosa significa davvero “esserci”? E, soprattutto, per chi? Forse è proprio qui che si inserisce il filo più intimo dell’intervista. Non tanto nel racconto dei successi o delle difficoltà, quanto nella possibilità di fermarsi a osservare ciò che spesso resta ai margini: i dubbi, le intuizioni improvvise, le scelte sbagliate che, a posteriori, rivelano una loro logica nascosta. Una dimensione in cui l’errore non è più uno scarto, ma una parte integrante del percorso. C’è anche una riflessione più silenziosa, quasi laterale, sul cambiamento del tempo in cui viviamo. Sul modo in cui le relazioni, il lavoro, persino il successo, si ridefiniscono continuamente. E su come, in questo movimento, diventi sempre più difficile distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che è solo rumore. Questa intervista, allora, non chiede risposte definitive. Non le cerca nemmeno. Si muove piuttosto tra le pieghe di un racconto personale che, proprio nella sua specificità, riesce a toccare qualcosa di condiviso. Perché, in fondo, riguarda tutti e non solo Elda Alvigini: il modo in cui ci raccontiamo, le scelte che compiamo o che ci sfuggono e quel tentativo costante di dare un senso a ciò che, spesso, senso non ne ha fino a quando non lo si guarda da lontano.

Stefania: il pubblico la conosce attraverso la sceneggiatura e il lavoro di Claudio Amendola, ma non sa davvero chi rappresenti per lei, Elda Alvigini. Che significato assume Stefania al di là del personaggio scritto?

“Per me Stefania è nata in modo del tutto particolare, quasi per caso. All’inizio non volevo nemmeno sostenere il provino per la prima stagione. Mi erano state inviate otto pagine di scene mentre stavo girando a Genova una serie molto drammatica e, quindi, ero già immersa in un lavoro emotivamente impegnativo. Avrei dovuto studiare tutto in pochissimo tempo, praticamente senza dormire, perché la mattina seguente avrei dovuto prendere l’aereo per Roma. Leggendo quelle pagine capii che si trattava di materiale comico, completamente diverso da ciò che stavo interpretando in quel periodo. Dissi quindi alla mia agente, in modo piuttosto diretto, che il provino mi sembrava poco plausibile: non è consueto ricevere così tante pagine con un tempo di preparazione tanto ridotto. Per questo motivo decisi di non presentarmi”.

Successivamente, però, qualcosa è cambiato.

“Sì, dopo qualche tempo (ricordo che nel frattempo c’erano state le festività pasquali) fui ricontattata: mi venne riferito che la casting director, Chiara Meloni, chiedeva se, avendo più giorni a disposizione, sarei stata disponibile a partecipare. A quel punto accettai: con quattro o cinque giorni per prepararmi sarebbe stato diverso. Anche in quell’occasione si verificarono coincidenze davvero singolari, quasi in perfetto stile I Cesaroni. Il giorno del provino coincideva con i funerali di Papa Wojtyła. L’appuntamento era in zona Prati, nei pressi del Vaticano: attraversare Roma si rivelò complesso e impiegai circa due ore e mezza. Inoltre, ci si trovava nella stessa area del delitto di via Poma, la cui vittima si chiamava Simonetta… Cesaroni. Quasi un segno del destino”.

E com’è andato quel provino?

“Arrivai già convinta di non essere scelta. Una volta lì, notai che tutti si erano organizzati in coppia per i provini marito-moglie, mentre io ero sola. Dovetti quindi chiedere a un attore che stava uscendo se potesse fermarsi a darmi le battute. Questa circostanza mi mise però in una condizione di grande libertà: ero molto rilassata, perché pensavo davvero che non mi avrebbero presa. Proprio per questo mi sentii libera anche di modificare alcune battute, che a mio avviso non risultavano abbastanza efficaci sul piano comico. Mi misi a mio agio, senza particolari pressioni. Il risultato, invece, fu opposto: il provino andò bene. Fui scelta addirittura prima del partner e successivamente mi venne affidato il compito di provinare gli attori per individuare l’interprete maschile più adatto a formare la coppia”.

Stefania cambia molto nel corso delle stagioni, soprattutto dopo la relazione con Ezio.

“Sì, perché a un certo punto Ezio Masetti fugge in Brasile con un’altra donna e, nella sesta stagione, ci si trova di fronte a una Stefania completamente diversa. Non porta più il cognome Masetti, ma torna a quello da nubile, Ansaldo, e appare molto più dura e disincantata. È una donna ferita, che non crede più nell’amore. Più che cattiva, è segnata dall’amarezza: ha subito un colpo difficile da assorbire e ha scelto di chiudersi”.

Quanto incide il tempo trascorso tra una stagione e l’altra?

“Moltissimo. Sono passati dodici anni, un arco di tempo significativo per chiunque. Non si può immaginare una ripartenza esattamente dal punto in cui tutto si era interrotto. Nel frattempo, c’è stata la vita, c’è stata la pandemia, e anche nella serie questo aspetto è presente: la bottiglieria attraversa difficoltà legate proprio a quel periodo. Stefania, come tutti, porta i segni di questi anni, non solo in termini anagrafici, ma soprattutto di maturità. È una donna che ha rielaborato ciò che le è accaduto. Dopo tanto tempo, non si rimane ancorati a una relazione finita: si prosegue.

E oggi che donna è Stefania?

“È una donna contemporanea, single e serena. Questo è un elemento rilevante: non esiste più l’idea secondo cui una donna, senza una famiglia, sia incompleta. Al contrario, conosco molte persone che vivono questa condizione con piena soddisfazione. Ho voluto trasferire anche questo aspetto nel personaggio: Stefania sta bene da sola, è più libera e consapevole. È cambiata anche nell’aspetto, nello stile: appare più curata e attuale”.

Quanto di lei c’è in Stefania?

“Una componente personale è inevitabile, altrimenti si rischierebbe un’interpretazione poco autentica. Già all’inizio, durante il provino, Stefania era pensata come parte di una coppia sul modello di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Feci però notare che eravamo nel 2004 e che una dinamica simile risultava ormai superata. Sottolineai invece l’idea di una donna più giovane del marito, economicamente indipendente, e quindi inserita in un rapporto più realistico e attuale. Inoltre, ho introdotto un elemento molto italiano rispetto al format originale spagnolo Los Serranos: una certa esasperazione emotiva. Si tratta di quella dinamica per cui la donna è convinta di poter cambiare il partner, continua a crederci e rimane ogni volta sorpresa quando lui ripete gli stessi errori. È un tratto estremamente riconoscibile e vicino all’esperienza comune”.

US: MN Comm / Mediaset / Publispei

Molti spettatori sembravano attendersi una continuità diretta, come se la storia riprendesse esattamente da dove si era interrotta.

“Sì, ed è proprio su questo aspetto che desidero essere chiara. Esiste l’aspettativa che tutto riparta dalla fine della sesta stagione, ma non è così. Dodici anni trasformano profondamente persone, relazioni e priorità. Talvolta leggo commenti di chi si chiede che fine abbiano fatto alcuni personaggi o come si siano evolute determinate dinamiche, ma molti di questi elementi erano già stati chiariti oppure rientrano in un’evoluzione naturale. Chi è davvero legato alla serie possiede già alcune risposte. La forza di questa nuova stagione, però, risiede anche in altro: può rappresentare un punto di partenza per chi non ha mai visto I Cesaroni. Non è indispensabile conoscere tutto il passato, perché i personaggi sono stati ridefiniti in modo chiaro”.

Quindi, oggi Stefania è anche un simbolo più attuale?

“Senza dubbio. È una donna contemporanea, che vive con serenità la propria condizione. Essere single non rappresenta un limite, anzi. Non esiste più la narrazione secondo cui una donna senza marito o figli debba essere compatita. Mi riconosco in questa visione: sono single, non ho figli né matrimoni alle spalle, e sto bene così. Molte donne oggi condividono questa condizione con equilibrio e soddisfazione. Ho voluto trasferire questa serenità anche nel personaggio: Stefania non è una donna che ha fallito, ma una persona che ha scelto il proprio percorso e lo vive con consapevolezza. Il cambiamento è evidente anche dal punto di vista estetico. È stato svolto un lavoro accurato anche sull’immagine, grazie alla costumista Giorgia Guglielman. Oggi Stefania appare più curata, con uno stile diverso, più contemporaneo e quasi internazionale. Porta, ad esempio, i capelli lisci e un’immagine più definita, quasi iconica. Si tratta di una nuova fase della sua vita, visibile anche sul piano esteriore”.

In tutta sincerità, com’è stato ritrovare Stefania dopo così tanto tempo, per di più così cambiata?

“È stato complesso, lo ammetto. Quando ho letto la sceneggiatura mi sono inizialmente spaventata. Ho contattato anche gli sceneggiatori per chiedere un confronto, perché questa nuova Stefania richiedeva un lavoro diverso. Da un lato rappresentava uno stimolo forte, quasi come interpretare un personaggio inedito; dall’altro comportava una grande responsabilità: non si poteva tradire ciò che il pubblico aveva conosciuto e apprezzato. La sfida consisteva proprio nel mantenere l’identità originaria, portandola però in una dimensione completamente nuova”.

Quanto è stato importante il lavoro con Claudio Amendola in questo processo?

“Fondamentale. Claudio conosce profondamente I Cesaroni, probabilmente più di chiunque altro. Lui stesso sostiene che nessuno meglio di lui poteva occuparsi della regia. Mi ha dato indicazioni molto chiare: non snaturare quanto avevo costruito in precedenza, ma restare fedele alla base del personaggio. Allo stesso tempo, mi ha incoraggiata a inserire elementi personali, se efficaci, soprattutto sul piano comico. Mi ha inoltre suggerito di mantenere una certa coerenza, in particolare nelle scene ambientate a scuola, dove il lato più autoritario di Stefania doveva restare riconoscibile”.

Ha avuto timori nel rivedersi?

“Molti. Non ho dormito per una settimana prima della messa in onda della prima puntata. Nessuno di noi attori aveva visto la serie in anticipo e, quindi, non sapevo quale sarebbe stato l’effetto finale. Avevo costruito un percorso per Stefania, ma finché non si vede il risultato montato, non si può essere certi della sua efficacia. Riponevo fiducia in Claudio, ma la curiosità e l’ansia erano molto forti”.

E quale impressione ha avuto, una volta vista?

“Mi sembra che Stefania sia rimasta riconoscibile. È tornata, ma con sfumature diverse. Alcuni tratti risultano più attenuati, perché è più matura e più libera. Ci sono inoltre aspetti nuovi interessanti, come il rapporto con il figlio Walter, cresciuto nel frattempo. Era scontato che accadesse perché lui non è più un adolescente, ma un adulto, e questo modifica completamente la dinamica. Non è più possibile imporgli scelte o comportamenti. Rimangono l’affetto materno e una certa apprensione, soprattutto rispetto alla sua vita sentimentale, ma il rapporto è più equilibrato: si tratta di un confronto tra adulti. Stefania cerca di offrire consigli, assumendo talvolta un ruolo più vicino a quello di un’amica che a quello di una madre autoritaria, mentre lui sa di poter contare su di lei”.

In definitiva, che cosa resta della Stefania di un tempo?

“Rimane quella ‘temperatura’ del personaggio che il pubblico riconosce. È merito degli sceneggiatori e della regia, che hanno saputo mantenere un equilibrio. I cambiamenti sono evidenti, inevitabili dopo dodici anni, ma allo stesso tempo persiste un elemento che consente di riconoscerla immediatamente. Ed è proprio questo a permettere al pubblico di accettarne l’evoluzione”.

Ed è andata bene, al di là delle polemiche sugli ascolti Auditel…

“Questo è un tema delicato. Parlo con sincerità: non ho voluto mettermi a raccogliere tutti i messaggi ricevuti, anche perché passo ore a rispondere, talvolta fino a sette al giorno. Tuttavia, emerge con chiarezza che il pubblico non è critico nei confronti nostri o della serie, ma piuttosto nei confronti di Mediaset. Molti lo scrivono esplicitamente, sottolineando che le critiche non sono rivolte al cast. Ciò che trovo spiacevole riguarda invece il tono di alcuni titoli giornalistici. Se si afferma che gli ascolti sono stati in linea con quelli di Rai 1, non c’è nulla da eccepire; anzi, è giusto riconoscere i risultati altrui. Ma parlare di ‘crollo’ non è corretto né onesto”.

Anche perché oggi gli ascolti non si misurano più soltanto con l’Auditel.

“Esattamente. Questo è il punto centrale. Si tratta di un prodotto pensato per un pubblico familiare, e ciò significa che non necessariamente viene seguito in diretta. Molte persone lo guardano il giorno successivo su Mediaset Infinity, magari all’ora di pranzo, nel pomeriggio con i figli o la sera presto. Il pubblico c’è, ma fruisce dei contenuti in momenti diversi. Ciò che non condivido è l’idea che la serie non sia stata vista: una parte significativa degli ascolti viene recuperata in streaming, ma questo aspetto raramente viene evidenziato”.

Per molti l’ascolto lineare non è più un indicatore davvero rappresentativo.

“In realtà il suo peso resta considerevole. Quei dati incidono ancora su aspetti concreti: opportunità di visibilità, interviste, spazi concessi. È vero che non raccontano l’intero quadro, ma continuano ad avere un’influenza rilevante. È un po’ la stessa logica dei follower: il numero spesso prevale sulla qualità. Purtroppo, questo meccanismo ha effetti tangibili. Conosco giovani attrici molto preparate, anche madrelingua inglese, che parlano più lingue e hanno una solida formazione, ma non vengono convocate ai provini per via della scarsa presenza sui social. Non riguarda soltanto chi è agli inizi: anche in produzioni importanti, per ruoli minori, si preferiscono talvolta persone prive di esperienza ma con maggiore visibilità online. Non è un’ipotesi teorica, è una dinamica reale”.

È un tema sempre più discusso anche tra i professionisti del settore.

“Sì, e credo che qualcosa cambierà. Negli ultimi anni il pubblico ha modificato le proprie abitudini in modo silenzioso, scegliendo sempre più spesso le piattaforme digitali per guardare ciò che desidera, nei tempi preferiti. Questo cambiamento è cresciuto senza grande clamore, ma ora sta emergendo con maggiore evidenza. Inoltre, iniziano a parlarne apertamente anche figure di rilievo: attori, produttori, professionisti influenti. Ed è un passaggio fondamentale, perché il pubblico da solo difficilmente può incidere sulle regole del sistema; quando intervengono anche gli addetti ai lavori, allora il cambiamento diventa possibile. Ricordo bene che, quando ero bambina, le fiction iniziavano alle 20:30, al massimo alle 20:45, subito dopo il telegiornale. Si trattava di produzioni importanti, come La Piovra, che venivano trasmesse in quella fascia. Oggi, invece, si va in onda molto più tardi, quasi in seconda serata. È comprensibile che il pubblico, dopo una giornata di lavoro, con ritmi impegnativi e magari con figli da gestire, fatichi a restare sveglio fino a tardi. Personalmente, mi è capitato di spegnere la televisione poco dopo mezzanotte. È quindi naturale che molti decidano di rimandare la visione al giorno successivo, ma questo non significa che il prodotto non sia apprezzato. C’è anche chi si lamenta della quantità di pubblicità, ma va ricordato che è proprio la pubblicità a sostenere economicamente queste produzioni: senza, la fiction non esisterebbe. Probabilmente il pubblico accetterebbe meglio anche le interruzioni se la programmazione iniziasse prima. Se però si comincia alle 22 e si aggiungono numerosi stacchi pubblicitari, è comprensibile che molti spettatori rinuncino. In ogni caso, si tratta di scelte che non dipendono né dagli attori né da Claudio Amendola, ma dalla rete”.

Il pubblico, però, sui social sembra essere molto dalla vostra parte.

“Sì, ed è qualcosa che percepisco chiaramente. Quando leggo commenti, anche quelli critici sugli orari, mi capita di condividerli. Alcuni spettatori mi hanno scritto in privato apprezzando questa vicinanza, e credo sia naturale: lavoro per il pubblico. Questa serie esiste perché il pubblico l’ha sostenuta; senza di loro, non ci sarebbe nulla. I Cesaroni è una serie pensata per le famiglie, adatta anche ai più giovani. Non contiene elementi inappropriati per un pubblico infantile, né propone modelli negativi da imitare. Proprio per questo ha ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lazio, che ne ha valorizzato l’idoneità per un pubblico familiare. Oggi non è un aspetto scontato, perché molte produzioni presentano contenuti più duri, non solo nelle azioni, ma anche nei messaggi e nei comportamenti rappresentati”.

Che cosa significa, invece, Inutilmente figa, il titolo del suo primo libro?

“Indica una condizione universale, che riguarda sia gli uomini sia le donne. È quella situazione in cui si sa perfettamente quale sarebbe la scelta giusta, ma si finisce per compiere quella sbagliata. Nel mio caso, per esempio, avevo inizialmente rinunciato al provino de I Cesaroni, cioè al progetto che poi avrebbe inciso profondamente sulla mia carriera. È un atteggiamento che appartiene alla natura umana, quasi innato”.

Il libro è autobiografico?

“Si tratta piuttosto di un’autofiction. La protagonista si chiama Elda, ma è anche il risultato di una scelta editoriale. Paradossalmente, in questo caso, pur mantenendo il mio nome, c’è più invenzione rispetto ad altri romanzi in cui il nome cambia, ma i fatti sono reali. La narrazione prende avvio dalla prima vaccinazione contro il Covid, quindi da un momento preciso, per poi muoversi continuamente tra presente e passato. Attraversa diverse fasi della vita (infanzia, scuola, adolescenza, esperienze all’estero) con l’intento di favorire l’identificazione del lettore. La protagonista, infatti, non è un’attrice, ma una donna disoccupata che, dopo aver perso il lavoro durante la pandemia, cerca una nuova direzione”.

Quale impatto ha avuto quel periodo legato al Covid?

“Non condivido l’idea che ne siamo usciti migliori. Al contrario, molte persone appaiono più irritabili e tese. Lo si percepisce anche nei comportamenti quotidiani, per strada: emerge una durezza che prima era meno evidente”.

Com’è stato per lei scrivere questo libro?

“È stato un processo lungo, durato circa un anno e mezzo, quasi due. Ha richiesto diverse fasi di scrittura, revisione e rilettura. È stato necessario tempo per comprendere davvero cosa raccontare e in quale modo farlo”.

Tra scrittura e recitazione, ha riscontrato differenze?

“In realtà presentano molte affinità, più di quanto si possa immaginare. Alla base c’è lo stesso presupposto: vivere, osservare, conoscere. Sia per recitare sia per scrivere è fondamentale costruire un bagaglio personale, che passa soprattutto attraverso la lettura. Ho avuto la fortuna di crescere come una bambina curiosa e appassionata: ho letto moltissimo fin da piccola, anche testi non comuni per quell’età. A quattordici anni avevo già affrontato le opere di William Shakespeare e le tragedie greche. Non per particolare ambizione scolastica, ma perché mio padre leggeva molto e desideravo imitarlo. Quando lasciava un libro, lo prendevo e iniziavo a leggerlo. Così mi sono avvicinata, quasi per caso, anche ad autori come Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, senza alcuna intenzione programmatica o intellettuale”.

Quanto ha inciso la sua famiglia in questo percorso?

“Moltissimo, anche per un altro aspetto. I miei genitori erano molto giovani e avevano una mentalità aperta: frequentavano cinema, teatri e mostre, portando sempre me e mio fratello. Non è un caso se entrambi abbiamo intrapreso una carriera nel cinema: io come attrice e mio fratello come montatore. Mio padre svolgeva tutt’altra professione, era comandante per Alitalia, mentre mia madre, pur laureata in farmacia, non ha mai esercitato. Ha invece aperto a Roma un bistrot, ‘Il cortile del Politecnico’, che è stato un luogo davvero speciale”.

Cioè?

“Era un autentico punto di ritrovo culturale. Le prime riunioni di Serena Dandini, insieme a Antonello Fassari, si sono svolte proprio lì, ai tavolini del bistrot. Nel tempo sono passati anche registi importanti come Marco Bellocchio e Ettore Scola. Era uno spazio situato all’interno di un cortile, con un teatro e un cineclub: un contesto ricco di fermento culturale. Sono cresciuta in quell’ambiente, tra quei tavoli. Già durante il liceo lavoravo lì nei fine settimana, come cameriera, per avere una mia autonomia economica. È stata un’esperienza formativa molto importante”.

Le sue origini, tuttavia, sono piuttosto articolate.

“Sì. Mia madre è siciliana, mentre mio padre è nato in Svizzera per una circostanza legata alla storia familiare: mio nonno, partigiano, si era rifugiato lì, e i figli sono nati all’estero. Successivamente mio padre ha vissuto in diverse città italiane, perché mio nonno era tenente colonnello dell’aeronautica e veniva trasferito frequentemente tra vari aeroporti militari. Una delle permanenze più lunghe fu a Palermo, dove mio padre ha studiato e ha conosciuto mia madre. Anche il loro incontro, in fondo, è stato frutto del caso”.

Perché ha sentito l’esigenza di scrivere un libro?

“Ritengo che ognuno abbia delle storie da raccontare, ma allo stesso tempo mi sono chiesta quale potesse essere l’elemento distintivo della mia esperienza. Non ho vissuto vicende straordinarie o particolarmente drammatiche, come quelle di Marilyn Monroe. Non sono partita, quindi, dall’idea di avere una storia eccezionale. Tuttavia, nel momento in cui si inizia a raccontare, emergono aspetti che risultano interessanti proprio per la loro universalità. Nel libro sono presenti parti molto aderenti alla realtà, soprattutto quelle legate ai miei nonni, anche se, naturalmente, rimane sempre una componente narrativa”.

Nel suo percorso, quando ha capito di voler fare l’attrice?

“In realtà non sapevo nemmeno cosa significasse recitare. Per me era semplicemente il gioco più bello del mondo. Ho iniziato fin da bambina: a casa coinvolgevo mio fratello e le amiche, assegnando ruoli e costruendo piccole scene. Era un’attività spontanea, naturale.

Poi ho incontrato un’insegnante straordinaria, la maestra Baudini, in una scuola pubblica di periferia a Roma. Organizzava spettacoli, faceva ascoltare musica classica e lavorava insieme al marito, unendo più classi. È stata una figura fondamentale”.

C’è stato un momento preciso che le ha fatto intuire che era qualcosa di più?

“Sì, durante una recita scolastica. La bambina che avrebbe dovuto interpretare la principessa si ammalò il giorno stesso. Essendo molto magra, il costume poteva adattarsi solo a me. La maestra mi chiese di sostituirla. Ne fui entusiasta, anche perché passavo da un ruolo secondario a uno centrale. Quando iniziò a spiegarmi le battute principali, le dissi che le conoscevo già. Rimase sorpresa e mi chiese come fosse possibile; risposi che ricordavo le battute di tutti. E infatti affrontai la scena con grande naturalezza”.

Quando ha scoperto che si trattava di una professione?

“Fu proprio quella maestra a dirmelo. Mi spiegò che recitare poteva diventare un lavoro, e la mia prima domanda fu se fosse retribuito. Per me fu una scoperta inattesa: non avevo mai pensato alla recitazione come a una carriera. Non mi interessava la notorietà, ma l’idea di poter continuare a ‘giocare’ per tutta la vita”.

Quanto ha influito il cinema che vedeva da bambina?

“Moltissimo. I miei genitori ci portavano spesso a vedere retrospettive del neorealismo, e ho conosciuto presto attrici come Giulietta Masina e Anna Magnani. Da bambina le percepivo come figure lontane dai canoni estetici tradizionali, soprattutto se confrontate con le dive dell’epoca, e notavo quanto fossero intense e sofferte nei loro ruoli. In quegli anni vivevo esperienze difficili: venivo presa di mira per il colore della pelle e subivo insulti. Per questo mi identificavo profondamente con quei personaggi. Nella mia mente si creò un collegamento immediato, forse ingenuo: pensavo che, condividendo quel senso di esclusione, avrei potuto trovare nella recitazione una forma di espressione”.

Oggi come considera il rapporto con l’estetica e il corpo?

“Ho un approccio molto libero. Non ho pregiudizi nei confronti della chirurgia estetica: se una persona vive un disagio e ha la possibilità di intervenire, non vedo perché dovrebbe rinunciarvi. Personalmente, per esempio, ho perso molto peso per questa serie e ho valutato anche eventuali cambiamenti. Ritengo che molte innovazioni, inizialmente percepite come controverse come l’intelligenza artificiale oggi o le lenti a contatto ieri finiscano poi per essere normalizzate. L’importante è non giudicare. Se un intervento aiuta qualcuno a sentirsi meglio, soprattutto dopo esperienze difficili come quelle vissute durante l’infanzia, non spetta ad altri esprimere valutazioni.

Naturalmente esistono situazioni più estreme, che possono indicare un disagio più profondo legato alla percezione di sé. Anche in questi casi, però, è fondamentale mantenere rispetto e comprensione”.

C’è stato un momento in cui ha smesso di dire “faccio l’attrice” per affermare “sono un’attrice”? Quando ha colmato questo scarto?

“Tengo molto a precisare un aspetto: continuo a dire ‘faccio l’attrice’, non ‘sono un’attrice’. Per me questa distinzione è importante. Quando si ha una passione forte, il percorso appare piuttosto chiaro, come accade a chi comprende presto di voler fare il medico o l’architetto. Nel mio caso, però, non si trattava di un’ambizione, ma di una necessità: avevo bisogno di esprimermi in quel modo. Non era legato al successo, al denaro o alla notorietà, ma a qualcosa di più profondo”.

Come si è formata all’inizio?

“All’epoca non esisteva la vasta offerta di scuole private di oggi. C’erano le accademie, il Centro Sperimentale di Cinematografia e poche realtà solide come ‘La Scaletta’ a Roma. Al primo esame al Centro Sperimentale mi trovai davanti una commissione composta da Giulietta Masina, Mauro Bolognini e Luigi Comencini. Portai un brano tratto dal film Pazza, ma non riuscendo a reperire il copione, feci arrivare la sceneggiatura originale dagli Stati Uniti e la tradussi personalmente”.

E com’è andata?

“Durante la prova mi resi conto che probabilmente non avevano visto il film. Tuttavia, interpretai la scena cercando il contatto diretto con la commissione. Giulietta Masina si emozionò e mi fece i complimenti. Uscii soddisfatta, convinta di aver lavorato bene. A fine giornata, però, si avvicinò e mi disse che chi non fosse stato ammesso non avrebbe dovuto scoraggiarsi, aggiungendo che neppure lei era mai stata accolta in quelle scuole. In quel momento compresi di non essere stata selezionata, cosa che poi venne confermata”.

Ha riprovato subito?

“Sì, l’anno successivo tentai l’accesso all’Accademia, ma l’esperienza fu negativa: arrivai persino a scontrarmi con la commissione. Col senno di poi, è stato meglio così: non era l’ambiente adatto a me”.

E poi?

“Decisi di ripresentarmi al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma in modo piuttosto insolito. Riutilizzai la domanda precedente, correggendola e aggiungendo una frase ironica in cui sostenevo che due anni prima si fossero sbagliati. Inoltre, portai lo stesso brano con cui ero stata esclusa, scelta che non consiglierei a nessuno”.

Che cosa accadde in quell’occasione?

“Entrando in sala trovai Lina Wertmüller. Quando cercai di stringerle la mano, mi disse che preferiva evitare contatti con i candidati e mi invitò a salire sul palco. Mi chiese quale brano avrei presentato; inizialmente citai Molière, poi spiegai il pezzo tratto da Pazza. Lei rispose di aver amato molto quel film e mi invitò a interpretare proprio quello. In quel momento pensai al peggio, considerando l’esito precedente. Affrontai la prova senza particolare convinzione, in modo distaccato e con poca tecnica, con Gianni Amelio che per una serie di circostanze si ritrovò a filmare il tutto. Al termine, però, la commissione applaudì. Rimasi sorpresa, ma ebbi la sensazione che qualcosa fosse cambiato. Dopo vari episodi, tra cui alcune domande sulla mia situazione economica legate all’assegnazione di un’eventuale borsa di studio da assegnare a chi era in situazioni economiche precarie, fui ammessa. Successivamente scoprii anche di essermi classificata quarta solo perché i rimi tre osti erano riservati alle borse di studio: io avevo fatto di tutto per sembrare Rockfeller (ride, ndr) per timore di non essere scelta e per il desiderio di lasciare spazio a chi realmente aveva bisogno del sostegno finanziario”.

È stato quello il momento in cui ha riconosciuto il suo talento?

“Più che altro è stato il momento in cui ho capito di non essermi sbagliata: quella necessità che sentivo aveva un fondamento. Ci tengo però a sottolineare un aspetto: ho compiuto diverse scelte poco razionali (portare lo stesso brano, scrivere quella frase, presentarmi poco preparata) eppure hanno funzionato. È proprio il senso di Inutilmente figa: a volte si imbocca la strada meno logica, ma si arriva comunque al risultato”.

Si è mai sentita tradita dal lavoro che ha poi intrapreso?

“Il lavoro, quando c’è, non tradisce mai. Quando manca, il rapporto diventa più complesso, ma non parlerei di tradimento. È importante distinguere tra notorietà e attività professionale: ho sempre lavorato, tra teatro, scrittura e regia. Ho realizzato un documentario sulla fotografia, premiato e acquistato da Rai, ho scritto un romanzo e continuo a studiare. L’attività, quindi, non è mai venuta meno”.

Che cosa significa per lei il successo?

“Significa esercitare davvero questo mestiere quando si è sul palco, sul set o davanti a un microfono. Nella vita quotidiana, invece, si è una persona che svolge anche molte altre attività.

Vuol dire anche rispettare profondamente questa professione, che un tempo aveva quasi un valore sacrale. L’attore svolgeva per il pubblico una funzione sociale, persino terapeutica, già nella tragedia greca, attraverso la catarsi”.

Questa dimensione di catarsi vale anche per l’attore in scena?

“In alcuni casi sì. Tuttavia, per me è stata ancora più evidente nella scrittura del libro. Con i lettori si crea un rapporto diverso, più intimo. La scrittura appartiene a tutti: chiunque, almeno una volta, ha messo per iscritto un pensiero o un’esperienza personale. Questo avvicina molto alle persone”.

In che modo?

“In modo molto positivo. Il libro è uscito da poco, ma mi sta dando molto. Sto partecipando a presentazioni, festival, incontri, anche grazie a chi si occupa dell’organizzazione.

Soprattutto, cerco di essere disponibile a incontrare il pubblico ovunque sia possibile”.

È anche un modo per restituire?

“Sì, ma per me è un atteggiamento naturale. Lo dice anche la mia psicoterapeuta: il mio difetto è la generosità. Offro il massimo perché penso che le persone abbiano scelto di esserci, dedicando tempo e attenzione. Non avrebbe senso limitarsi al minimo: è normale per me dare tutto”.

Viva l’eccezionalità della normalità.

“Inutilmente figa esprime anche questo: smettere di inseguire una continua performance e di aggrapparsi a termini svuotati di significato, come ‘resilienza’. Significa lasciare maggiore libertà alle persone di essere semplicemente se stesse”.