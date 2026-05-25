Elena Berselli morta dopo una caduta di 200 metri in Val Mesdì, sarebbe scivolata sulla neve: aveva 23 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elena Berselli, 23enne residente a Zona Predosa, è morta in località Val Mesdì di Corvara in Badia, a una quota di circa 1800 metri. Sarebbe scivolata sulla neve, cadendo per circa 200 metri, dopo essersi allontanata dal sentiero segnalato assieme alla persona che era con lei, ora in stato di shock.

Elena Berselli morta in Val Mesdì: la ricostruzione

L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 24 maggio.

In base alla ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, Elena Berselli, assieme ala persona che si trovava con lei in escursione, si sarebbe allontanata dal sentiero segnalato durante la discesa della via ferrata in località Val Mesdì di Corvara in Badia, a una quota di circa 1.800 metri.

Spingendosi avanti alla ricerca del percorso corretto, la 23enne, residente a Zola Predosa (provincia di Bologna), sarebbe scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato.

I soccorsi in Val Mesdì

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino dell’Alta Badia. Il salvataggio, avvenuto in uno stretto canalone roccioso, si è rivelato difficoltoso.

Per Elena Berselli, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, dal momento che la ragazza era già deceduta in conseguenza della caduta, che le ha provocato gravissime ferite.

La sua salma è stata trasportata in elicottero a Corvara.

Le indagini sulla morte di Elena Berselli in Val Mesdì

L’intera ricostruzione sulla caduta e la morte di Elena Berselli è al vaglio degli investigatori. L’obiettivo è anche capire il motivo dell’eventuale variazione dal sentiero segnalato in Val Mesdì di Corvara di Badia.

Come riportato da Il Resto del Carlino, la persona che era in escursione con Elena Berselli è stata portata in salvo a valle dopo una caduta da un’altezza inferiore, che ne ha determinato il ferimento ma non la morte. Stando a quanto riferito da La Repubblica, è in stato di shock.

Le parole del sindaco di Zola Predosa

La Repubblica ha riportato anche le parole del sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo: “Spero di poter abbracciare presto la famiglia di Elena“.

Il primo cittadino ha riferito che la comunità locale della cittadina in provincia di Bologna “è di nuovo scossa” dopo l’apprensione per la scomparsa di Diego Tedeschi, 25 anni, di cui si sono perse le tracce più di un mese fa.