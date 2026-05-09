Elena Bonetti di Azione operata per doppio tumore al seno, il toccante appello a una settimana dall'intervento

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La deputata di Azione Elena Bonetti è stata operata pochi giorni fa per un doppio tumore al seno. E a una settimana dall’intervento è riapparsa in pubblico a un evento del partito a Mantova. La parlamentare ha condiviso la sua testimonianza e ha lanciato un appello a parlare di più di queste tematiche. Al fianco di Bonetti il leader di Azione Carlo Calenda, che ha ricordato l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale, “l’unica cosa che garantisce davvero un’equità sostanziale nel nostro mondo”.

Elena Bonetti operata per doppio tumore al seno

“Mi vedete qua un po’ acciaccata e quindi sono un po’ messa così, ma sono reduce da un intervento chirurgico per un tumore al seno“.

Così Elena Bonetti, nel corso di un evento di Azione a Mantova, rivela di essere stata operata per un tumore al seno appena una settimana fa.

ANSA

“Ho fatto una mastectomia bilaterale“, spiega la deputata, per un doppio tumore al seno che le è stato diagnosticato a Mantova, nel centro di consulenza genetica oncologica “guidato dalla dottoressa Dami, che mi ha salvato la vita”.

Si tratta di un intervento “molto impegnativo per le donne in generale”, è “qualcosa che entra nella vita di una donna, di una famiglia, di tutte le persone che gli sono vicine”.

L’appello della deputata di Azione

“Ho deciso di dirlo qui”, dice Bonetti, “perché è la mia città, perché è qui che appunto sono stata in qualche modo, seguita, accompagnata”, ma anche in quanto persona che svolge un ruolo pubblico.

“Credo che sia importante, da donna delle istituzioni che ha un ruolo pubblico, anche nel confronto delle tante donne che hanno vissuto, che stanno vivendo quella che può sembrare qualcosa di drammatico, che invece è un passaggio che deve essere affrontato”.

Calenda: “Grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale”

Al fianco di Elena Bonetti il leader di Azione Carlo Calenda, che l’ha ringraziata per essere lì presente a pochi giorni dall’operazione.

“Voi vedete una signora che non si è manco levata ancora i drenaggi, che sta facendo una presentazione di un libro – dice Calenda – perché la signora in questione è eccezionale, ma anche perché i medici che l’hanno curata sono eccezionali“.

La vicenda di Bonetti, sottolinea, ci ricorda quanto sia “fondamentale” difendere il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

“Possiamo rinunciare a molte cose”, afferma Calenda, ma mai alla sanità pubblica, “perché è l’unica cosa che garantisce davvero un’equità sostanziale nel nostro mondo”.

“La sanità pubblica non è un costo da tagliare. È ciò che tiene insieme un paese civile”, ha poi aggiunto Calenda su X postando parte del discorso di Elena Bonetti.