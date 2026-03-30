Elena Chiorino, dimissioni anche da assessore regionale del Piemonte dopo il caso Delmastro: perché lascia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Cirio, dopo le pressioni legate all’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”. Non indagata, ma citata per rapporti indiretti, Chiorino ha lasciato la Regione Piemonte per evitare danni politici. Un epilogo per il quale decisivo è stato il legame con Delmastro e il clima di tensione nella maggioranza.

Dimissioni per Elena Chiorino

Aveva già lasciato la vicepresidenza, sono infine arrivate anche le dimissioni. Dopo giorni di crescente pressione politica e mediatica, Elena Chiorino ha lasciato la giunta regionale del Piemonte guidata da Alberto Cirio, chiudendo una crisi che rischiava di allargarsi all’intera maggioranza di centrodestra.

Non è bastato il primo passo indietro, quindi, per fermare le richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni e, progressivamente, anche da settori della stessa coalizione.

ANSA

L’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”

Il punto critico è rappresentato dall’indagine sulla cosiddetta “Bisteccheria d’Italia”, un’attività commerciale finita sotto la lente della Direzione distrettuale antimafia per presunti legami con operazioni di riciclaggio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire flussi finanziari e rapporti tra imprenditori e ambienti della criminalità organizzata.

Chiorino non risulta indagata, ma il suo nome è emerso per relazioni indirette con persone coinvolte nella vicenda, elemento che ha alimentato polemiche politiche e richieste di chiarimento.

La decisione è arrivata dopo che il clima si è progressivamente irrigidito. Inizialmente la vicepresidente aveva cercato di resistere, partecipando anche a riunioni di maggioranza preparatorie al Consiglio regionale del 31 marzo. Tuttavia, con l’intensificarsi delle notizie sull’inchiesta e il rischio di un danno reputazionale per la giunta, la situazione è precipitata.

Chi è Elena Chiorino e il legame con Delmastro

Figura di primo piano di Fratelli d’Italia in Piemonte, Elena Chiorino è considerata politicamente vicina a Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e suo storico punto di riferimento all’interno del partito.

Proprio le recenti vicende giudiziarie e politiche che hanno coinvolto Delmastro hanno contribuito ad aumentare l’attenzione sul contesto in cui si inserisce anche il caso piemontese.

Chiorino, originaria del Biellese, ha ricoperto deleghe rilevanti nella giunta regionale, tra cui istruzione, lavoro e formazione, costruendo negli anni un profilo politico solido e radicato sul territorio.

La nota di Chiorino e di Cirio

“È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia. Sono una persona perbene e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un’indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta” ha dichiarato Chiorino in una nota ufficiale.

“Non posso accettare che, senza alcuno scrupolo, si tenti di colpire la mia persona, mettendo in discussione l’azione amministrativa portata avanti in questi anni e coinvolgendo, in modo irresponsabile, anche persone estranee. Faccio un passo indietro a testa alta, nella consapevolezza della mia correttezza e del lavoro svolto al servizio delle istituzioni”.

“Elena è una persona per bene su cui in tutti questi anni non ci sono mai stati né dubbi, né ombre” ha sostenuto il presidente Alberto Cirio, difendendo pubblicamente l’ex assessore. “Il suo gesto pertanto conferma la sua profonda correttezza e il rispetto delle istituzioni, fatto, come lei stessa ha voluto spiegare, per senso di responsabilità e per il bene della Regione”.

Si dimette anche Serena Calcopietro a Ventimiglia

E nel Comune di Ventimiglia, in Liguria, si è dimessa l’assessore al Turismo Serena Calcopietro, di Fratelli d’Italia. Era finita al centro delle polemiche dopo un post sul No al referendum. Dopo la sconfitta del Sì, aveva attaccato gli elettori dandogli dei “retrogradi… idioti spaventati”. E ancora: “Meritiamo una giustizia di m… e magistrati di sinistra corrotti”.