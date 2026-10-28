Elena Di Cioccio, da Signora Volpe a Doc: “Ho attraversato l'inferno e ne sono uscita con la voglia di vivere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento in cui raccontare la propria vita smette di essere una necessità e diventa una scelta. Elena Di Cioccio sembra averlo raggiunto dopo un percorso attraversato da esperienze dolorose, cambiamenti e nuove consapevolezze. A 52 anni, l’attrice e conduttrice non rinnega nulla del passato, ma rivendica il diritto di non esserne continuamente definita. Il 28 ottobre torna su Sky Investigation con la terza stagione di Signora Volpe, nei panni della brigadiera Roberta Barzini, mentre il 29 ottobre sarà su Rai 1 nell’episodio Ciglia di Doc. Intanto sono iniziate le riprese della nuova stagione di Kostas. In questa intervista per Virgilio Notizie, Elena Di Cioccio parla del mestiere di attrice, della libertà conquistata dopo i cinquant’anni e del desiderio di continuare a sperimentare. Il dialogo attraversa anche la sua storia personale, il rapporto con la depressione e il ricordo della madre, fino a un imprevisto raccontato in diretta: una truffa online da cinquemila euro.

È una settimana intensa: il 28 ottobre arriva su Sky la terza stagione di Signora Volpe e il giorno dopo sarà su Rai 1 in Doc. Che momento sta vivendo Elena Di Cioccio come attrice?

“È il momento in cui metto sul banco la merce! Signora Volpe è già uscita a inizio ottobre nel resto del mondo, su Acorn TV. Va fortissimo in Sud America, negli Stati Uniti e in Canada. Funziona l’incontro tra le ambientazioni italiane e un crime elegante, con una protagonista straordinaria. Emilia Fox è un’interprete di altissimo livello, per capacità recitative e coinvolgimento emotivo. In Italia siamo su Sky Investigation, dove la serie è molto seguita, pur con i limiti di una piattaforma a pagamento. Il giorno dopo andrà in onda su Rai 1 Ciglia, l’episodio di Doc a cui partecipo. Mi piace soprattutto il contrasto tra i due ruoli. In Signora Volpe interpreto la brigadiera Roberta Barzini, una donna votata alla giustizia, pratica e risolutiva. È anche un po’ gli occhi dello spettatore: osserva divertita il rapporto tra il capitano, per cui prova una grande stima e un profondo affetto, e la Signora Volpe. È felice che lui abbia finalmente trovato la sua metà. In Doc, invece, sono una madre disperata, con una figlia affetta da una patologia molto particolare. Non anticipo altro: non spetta a me svelare la trama. Ma sono felice del ruolo: è una serie che adoro e di cui volevo far parte. Mi attirava anche l’idea di essere protagonista di puntata: ho visto tanti colleghi lasciare il segno con ruoli di questo tipo. È una produzione ben fatta, con una squadra splendida, a cominciare da Luca Argentero. E ha una qualità che apprezzo molto: lavora sui sentimenti, anche quelli inattesi”.

In Signora Volpe interpreta una brigadiera dei Carabinieri. Lei è diventata famosa anche per le domande scomode rivolte agli altri. Com’è stato passare dalla parte dell’autorità?

“Avevo già interpretato un’agente in Squadra Mobile: Roberta Cruciani. Questo nome continua a inseguirmi! La Cruciani aveva una vita privata complessa: un fidanzato, il desiderio di diventare madre e la difficoltà di riuscirci. Lavorava sempre in borghese. La Barzini, invece, è la giustizia fatta persona. Non ha nemmeno un cambio d’abito: nel mio camerino c’è soltanto la divisa. Neppure un pigiama! Poveraccia, non va mai a dormire. Incarna la legge, la protezione, la cura della comunità. È questo il suo obiettivo”.

La recitazione è stata una scelta controcorrente o un desiderio che coltivava da tempo?

“La desideravo e ho lottato molto per riuscirci. Ho cominciato tardi, intorno ai 26-27 anni, quando potenzialmente avresti già potuto fare molta strada. È un mestiere che puoi iniziare a qualsiasi età, perché esistono ruoli per tutti. Ma chi si avvicina a un’arte da giovane ha più occasioni per imparare, sbagliare e sperimentare. La giovinezza stessa è una risorsa: puoi essere inesperto, acerbo, fin troppo passionale, e avere comunque opportunità per crescere. Più avanti quelle occasioni diminuiscono. Quando metti piede sulla pista da ballo, devi già saper ballare”.

Recitare l’ha aiutata anche a dare una forma al suo caos interiore?

“Sì, inevitabilmente. Mi ha offerto chiavi di lettura personali e una struttura. Interpretare un personaggio significa comprendere da dove nascono le sue scelte, quali ferite si porta dietro, quale vita ha vissuto prima della scena. Il metodo Strasberg mi ha formato anche come persona. All’inizio, però, trovavo difficilissimo essere specifica. Sono caotica, poliedrica, passo continuamente da un’idea all’altra. Mi parte una fiamma e non so dove metterla! A lezione ripetevano: ‘Be specific’. E pensavo: specifica in che senso? Mi chiedevano di immaginare una stanza e descriverla. Rispondevo a caso. Invece dovevo sapere dove fossero la finestra, il letto, la porta, come si accendesse la luce, quale odore e temperatura ci fossero. Pensavo: ma non è scritto da nessuna parte! Dovevo costruire io tutti quei dettagli”.

Che insegnamento ha portato fuori dal set?

“Che ogni scelta deve essere precisa, perché muove il personaggio e orienta la storia. Nessuna scena è lì per caso: anche la più piccola ha un arco narrativo e trasforma, almeno in parte, chi la attraversa. Ho interpretato ruoli di ogni genere, anche di servizio. Ma pure quei personaggi sono fondamentali: fanno procedere il racconto. Se hai uno spazio piccolo, puoi comunque arredarlo come vuoi. Proprio oggi sono cominciate le riprese della nuova stagione di Kostas. Il progetto cresce molto e mi entusiasma cercare, insieme alla regia, dettagli sul passato del mio personaggio e sulle sue dinamiche”.

In un’intervista del 2007 a Le Iene disse che da grande avrebbe voluto fare la cantante rock. Ha attraversato musica, televisione, teatro, recitazione e scrittura. C’è una parte di quella ragazza che sente di aver tradito?

“La cantante rock l’ho fatta per anni! Ma sì, soprattutto nella prima parte del mio percorso, a volte ho barattato la mia identità con le regole. Entravo in un contesto professionale e lasciavo che fosse quel contesto a rimodellare la mia identità artistica. Quando hai chiaro il tuo valore, non succede. Per me quella consapevolezza è arrivata soltanto con il coming out. Fino al libro ero un’artista un po’ ibrida: talentuosa, disponibile a tutto, ma anche facilmente modellabile. Altri artisti hanno un percorso preciso in mente e sanno quali proposte accettare. Forse ho pagato il mio entusiasmo, quella voglia di dire sempre: ‘Che bello, facciamolo!’. Penso, per esempio, al programma sul fumo. Oggi mi chiedo: ma chi te l’ha fatto fare?”.

US: Riccardo Ciccarese

Torniamo alla brigadiera Barzini. Lei, personalmente, che rapporto ha con l’autorità?

“In questo momento sono proprio dai Carabinieri! Sto cercando di sporgere denuncia perché mi hanno sottratto cinquemila euro dalla carta di credito. Ci sono cascata in pieno. Ormai certe truffe online sono così credibili che riconoscerle è difficilissimo. Avevo subito un ritardo con Trenitalia e mi è arrivato un link per chiedere il rimborso. Il ritardo c’era stato davvero. Ho aperto una pagina identica a quella di Trenitalia, con il mio nome e cognome. Mi chiedevano di verificare l’identità, inserire il numero di telefono e scegliere dove ricevere il denaro: PayPal o carta di credito. Ho scelto la carta. Sono spariti cinquemila euro. Hanno effettuato operazioni su tre carte diverse. Ho l’abitudine, ereditata da mia madre che era commercialista, di usarne una per ogni categoria di spesa. Così, a fine anno, ho già gli estratti conto ordinati. Lo so, sono maniacale! Hanno fatto sei acquisti su Alibaba.com, tutti da circa novecento euro, prima che le carte venissero bloccate. Non so che cosa abbiano comprato, ma spero che gli vada tutto in medicine! Dopo questa esperienza, capisco quanto sia gravoso il lavoro delle forze dell’ordine e quanto sia difficile gestire una quantità enorme di informazioni e situazioni diverse. Allo stesso tempo, mi preoccupa l’atteggiamento di una parte delle forze dell’ordine che sembra dimenticare un principio fondamentale: siamo dalla stessa parte”.

E lei è una persona disciplinata o tende a ribellarsi alle regole?

“Sono disciplinata in molti ambiti, ma divento insofferente quando una regola non ha una logica comprensibile. Se non ne capisco la ragione, faccio fatica ad accettarla”.

Quale regola è più orgogliosa di aver infranto?

“Ne ho infrante tante! In un certo senso, tutta la mia vita è stata una regola infranta. Quando incontravo una porta che forse sarebbe stato meglio lasciare chiusa, la aprivo comunque. La curiosità è uno stimolo a crescere. Puoi inciampare, certo, ma se non provi, non osservi e non sperimenti, non scoprirai mai che cosa c’è dall’altra parte. Naturalmente devi assumerti la responsabilità delle conseguenze. Sono queste le trasgressioni di cui vado fiera”.

Ricordava prima il suo coming out. Per anni è stata raccontata attraverso alcune vicende della sua vita privata. Oggi preferirebbe essere descritta come una donna forte o come una sopravvissuta?

“Non credo nella distinzione tra donne forti e deboli. Esistono persone che, quando attraversano una difficoltà, riescono ad arrivare dall’altra parte. Il mito della donna forte finisce per cancellare quella fragile. E la fragilità è essenziale: mi permette di emozionarmi, commuovermi, entrare in empatia e fermarmi. Quella della donna forte è una grande trappola degli anni Novanta. Sono una donna, e basta. Non siamo fatte per essere sempre uguali. Durante il ciclo ormonale posso passare dall’essere un drago a sentirmi così giù da voler ordinare cento pale per scavarmi la fossa. Dov’è la donna forte, in quei momenti? A 52 anni mi interessa piuttosto aver raggiunto una maturità che mi permette di assorbire anche ciò che non funziona. Perché, le assicuro, le porte in faccia sono quotidiane”.

Dipende dall’immagine che gli altri hanno di lei o entrano in gioco altri fattori?

“Entrambe le ragioni, assolutamente”.

Il coming out le ha restituito il controllo della sua storia o l’ha costretta a raccontarla continuamente?

“L’ho fatto per me, per togliermi un peso. Non a caso scrivo una rubrica che si chiama Segreti: conosco bene il peso di un segreto. Quando sono riuscita a ricongiungere la persona intima e quella pubblica, tutti i pezzi hanno cominciato a combaciare. Prima mi sentivo scomposta, come quelle figure dai molti bordi di cui parla Zerocalcare: una gamba da una parte, un braccio dall’altra. Nemmeno io riuscivo a riconoscermi. Non volevo, però, passare il resto della vita a dare spiegazioni. Ho scritto il libro innanzitutto per mettere in ordine la mia storia. Poi ho capito che sarebbe stato utile anche per rispondere a chi mi faceva domande: ‘Leggiti questo’. Sono duecento pagine? Cavoli tuoi! Sei curioso? Leggi!”.

Come ha trasformato quel racconto personale in un libro destinato agli altri?

“Mi ha aiutata Vallardi Editore, soprattutto nel lavoro di editing. Abbiamo tolto il superfluo e cercato di lasciare al lettore qualcosa che andasse oltre la mia biografia. Volevo che, cancellando il mio nome, quella storia potesse appartenere a chiunque. Perché, a meno che tu non sia Dolly Parton, della tua autobiografia francamente non gliene frega niente a nessuno! Quel libro mi ha permesso di chiudere un’epoca, fare i conti con una parte della mia vita e ricominciare. Certo, poi ci ho messo un paio d’anni a uscirne viva…”.

Dopo aver raccontato pubblicamente la sua storia, ha scelto di proteggere di più la vita privata?

“Sì. Del passato ho raccontato ciò che volevo, ma dopo il coming out ho smesso di condividere la mia intimità. Ci sono aspetti che non rivelo neppure quando me li chiedono, perché non li considero più importanti per il pubblico. Prima avevo bisogno di parlare di me, di essere ascoltata. Adesso preferisco raccontare il mio lavoro. Mi piace anche fare open mic e continuare a sperimentare con la comicità. È bello poter salire su un palco senza dover parlare necessariamente della propria vita”.

Nella rubrica Segreti su una nota rivista raccoglie confessioni anonime, paure e desideri. Quelle lettere hanno cambiato il suo modo di giudicare gli altri?

“Soprattutto sono cambiata io. Negli ultimi anni ho cercato di liberarmi dai pregiudizi, dalle paure e dalla vergogna. È un percorso cominciato proprio scrivendo il libro, quando ho potuto guardarmi dall’esterno. Oggi accolgo quelle storie con la delicatezza che si deve a una fragilità. Le persone hanno un bisogno enorme di essere ascoltate, nonostante le nostre piccole o grandi meschinità quotidiane. Penso al monologo della cantina buia ne Il talento di Mr. Ripley, un’immagine che ritrovo anche nella storia di Barbablù raccontata in Donne che corrono coi lupi. Ognuno ha una cantina dei mostri: parti di sé che considera inaccettabili e teme possano cambiare lo sguardo degli altri. In fondo desideriamo tutti essere accolti per ciò che siamo”.

Che effetto le fa ricevere confidenze da sconosciuti che scelgono l’anonimato?

“È bellissimo. Immagini di entrare nel confessionale di una chiesa in una città dove nessuno la conosce. C’è una grata, non sa chi sia dall’altra parte e può parlare liberamente. Potrebbe esserci persino una gallina! Ricevo frammenti di vita, spesso quelli che le persone temono o di cui si vergognano di più. Sono racconti così autentici da sentirne tutta la forza. E mi domando: che risposta posso offrire? Cerco di trovare un punto di luce anche nelle situazioni peggiori. Non serve ricordare a qualcuno quanto sia già nei guai”.

Forse, più che un consiglio, chi le scrive cerca qualcuno disposto ad ascoltare?

“Anch’io ho avuto bisogno di persone che non cominciassero subito con: ‘Sai che cosa penso?’. Quando arredavo casa, entravano tutti a suggerire dove mettere mobili e oggetti. E pensavo: ma chi ve l’ha chiesto? Oggi siamo circondati da consigli non richiesti e dalla necessità di spiegare tutto. Sui social, su TikTok, ciascuno racconta e commenta ogni gesto. Se va da una giovane professionista a farsi truccare o sistemare i capelli, spesso le descrive ogni prodotto, ogni passaggio, ogni ingrediente. Prima doveva fare un interrogatorio per ottenere quelle informazioni, ora è una spiegazione continua. E io penso: fai pure, non serve raccontarmi tutto! È come se non riuscissimo più a fare un gesto senza verbalizzarlo. Forse nasce proprio dall’abitudine a dire agli altri come dovrebbero comportarsi”.

Per raccontare di lei si parla spesso di suo padre. Vorrei soffermarmi, invece, su sua madre: qual è l’insegnamento più importante che le ha lasciato?

“Mia madre mi ha mostrato fino a dove può spingersi la disperazione, anche in silenzio, senza che chi ti sta accanto se ne accorga. Il suo gesto estremo è diventato per me, paradossalmente, una forma di liberazione. Quando comincio ad autocommiserarmi o a scavarmi la fossa sotto i piedi, mi fermo. Ho visto da vicino che cosa significa precipitare in quel buco. Non è tanto una questione di somiglianza. Da lei ho ricevuto una lezione che mi ha dato ancora più voglia di vivere. So che la sofferenza può schiacciare una persona fino a portarla a una scelta estrema. Quando incontro una difficoltà, mi ripeto che quella strada non la prenderò”.

Questa consapevolezza è diventata anche un modo per proteggersi?

“Ho visto quella strada e le sue conseguenze. Chi compie un gesto estremo può immaginare che dopo tutto andrà in un certo modo, ma la vita non segue necessariamente quel disegno. Va dove deve andare. Voglio viverla con entusiasmo fino in fondo. È questa la lezione che porto con me”.

Che rapporto ha oggi con la serenità?

“La serenità è una condizione interiore, non l’assenza di dolore. Non diventi un Buddha a cui non succede più nulla. Ma sai chi sei e dove puoi ritrovarti, anche quando non hai gli strumenti per risolvere una situazione. Una difficoltà può travolgerti senza distruggere la tua identità. Per me significa restare disponibile, flessibile davanti alla vita. Altrimenti è un casino”.

E la disperazione, che ha conosciuto così da vicino, quale posto occupa adesso?

“È una vecchia amica con cui riesco a conversare. L’ho vissuta così a lungo e così profondamente da conoscerla sotto ogni aspetto. Oggi posso sentirmi disperata senza averne paura. Quando arriva, è come una mano che ti afferra lo stomaco e lo trascina verso il basso. Cominciano i pensieri a spirale: non ce la farai, andrà tutto male. Un tempo era il mio pane quotidiano. Ora so che può durare dieci minuti, mezz’ora o un pomeriggio, e possiedo gli strumenti per uscirne. Anche gesti semplici: portare fuori il cane, pregare, meditare, fare sport. L’importante è spostarsi da quello stato. Riesco persino ad ascoltare ciò che la disperazione mi racconta di me. Ecco perché serenità e dolore possono convivere: puoi guardare con calma anche nella tua cantina dei mostri”.

Nella sua cantina dei mostri ha ritrovato un tratto di sé che oggi rivendica?

“Per un periodo mi sono messa in sordina, come se non meritassi il mio posto. Avevo commesso errori e pensavo fosse meglio farmi da parte. Poi mi sono chiesta: chi l’ha deciso? Tutti sbagliano, si complicano la vita. A volte non commetti nemmeno un errore: è la vita che ti piomba addosso e ti schiaccia. Perché dovresti sparire? Così ho rivendicato la mia natura rumorosa, discontinua, difficile da incasellare”.

Questa sua poliedricità è soprattutto libertà o coerenza con sé stessa?

“Coerenza. Ho smesso di scegliere in base a quello che ci si aspetta da me. Credo che molte donne, nello spettacolo e non solo, arrivino a un punto simile intorno ai cinquant’anni: fanno un bilancio. Hai avuto figli? Magari sono già grandi. Non ne hai avuti? Pazienza, è andata così. Il lavoro ti ha restituito ciò che speravi? Bene. Altrimenti sei ancora abbastanza giovane per goderti la vita, nonostante tutto”.

Che significato ha quel «nonostante tutto»?

“Significa avere alle spalle cinquant’anni di esperienze: scelte giuste, errori, parole dette e taciute. A un certo punto tiri una riga e ti chiedi quale progetto vuoi costruire nei prossimi tre, cinque o dieci anni. Come starai fisicamente a 55 o 60 anni? Quanta energia avrai? Cambiano le priorità e decidi di goderti la vita per quella che è”.

Oggi sente ancora la pressione del tempo che passa?

“Molto meno di prima. Avverto soprattutto il peso del tempo trascorso, perché riesco a guardare con onestà la persona che sono stata. Ogni tanto ripenso a una scelta e mi dico: porca miseria, che cavolo hai combinato? Ma quando hai fatto pace con il passato, il presente smette di spaventarti. Ora vivo nel qui e ora. Il corpo cambia, arrivano le rughe, non riesco più a fare dieci attività insieme: ne faccio cinque. Pazienza. In questa fase della vita mi sento abbastanza comoda”.

E il rapporto con la bellezza come cambia con l’età?

“Siamo una generazione particolare. Abbiamo visto invecchiare le nostre madri, le nonne e alcuni dei nostri miti. Eppure oggi abbiamo una percezione del corpo molto distante dalla realtà dell’invecchiamento. Invecchiare non è una malattia. Ognuno può scegliere come affrontarlo. Preferisco parlare di benessere. Non mi spaventa l’età, mi fa paura l’idea di non stare bene fisicamente”.

Se dovesse ringraziare Elena Di Cioccio, per quale ragione lo farebbe?

“Per avermi portata fin qui. Per non aver mai smesso di ascoltare la mia voce interiore, nonostante gli autosabotaggi e i colpi della vita. È una voce limpida, solida, quella che possiedi anche da bambino. Non so spiegarla: è quasi una conversazione con l’infinito. La ringrazio perché non si è mai spenta. Ho attraversato quello che per me è stato l’inferno e ne sono uscita con la voglia di vivere, lavorare, gioire. Nella rubrica Segreti leggo spesso storie piene di risentimento verso la vita, i partner, i figli o i genitori, per ciò che è mancato o è stato tolto. Uscire dall’inferno senza rancore, per me, è una conquista enorme. Ho conosciuto la solitudine e la depressione più profonda. Oggi molte situazioni mi fanno ancora paura, certo, ma non cambiano chi sono. Non posso risolvere tutto. E se qualche problema resterà irrisolto, pazienza”.

Che cosa ha cambiato la solitudine nel suo modo di vivere i rapporti con gli altri?

“Nessuno mi ha tenuto per mano, quindi quella lezione l’ho già imparata. Oggi non ho bisogno di qualcuno che mi completi. Questo non significa che non voglia condividere la vita con altre persone, nelle amicizie, negli affetti o nel lavoro. Semplicemente, non affido agli altri il compito di rendermi intera”.

E a cosa l’affida?

“Alla recitazione. Recitare è bellissimo. È come entrare in un gigantesco parco giochi. Ti dicono: ‘Oggi giochiamo agli astronauti’. E tu rispondi: ‘Dai!’. Naturalmente devi conoscere il mestiere e prepararti con serietà. Giocare non significa lavorare male. Ma sul set puoi chiudere fuori il mondo per sei ore e immergerti completamente in quel gioco. Quando riaccendi il telefono, trovi i messaggi sul cane, sulla carta di credito e su tutti i problemi rimasti in sospeso. Intanto, però, ti sei divertita da morire”.

Che significato attribuisce oggi alla leggerezza?

“È un regalo che fai a te stessa. Non significa essere superficiali, ma liberarsi di ciò che ti trattiene: il passato, una paura, un’idea fissa, un giudizio. Ti permette di sperimentare. Oggi, per esempio, mi sento leggerissima. Pensavo che sporgere denuncia sarebbe stato estenuante. Invece ho incontrato delle carabiniere giovanissime e carinissime, e abbiamo chiacchierato. Sono contenta”.

Come si guarda allo specchio in questo periodo?

“Con il metro, perché sono a dieta! E sono contentissima. Dopo diversi tentativi abbiamo trovato un percorso che funziona. Tra premenopausa e cambiamenti ormonali, a cinquant’anni il corpo attraversa trasformazioni fastidiose. Mi vedevo diventare come mia madre e mia zia: gambe sottili e un seno enorme, come una tacchina della Disney con i tacchi. Mi sono detta: aiuto, devo intervenire! Non è stato immediato, ma ho trovato professionisti a cui affidarmi. Tra le attività consigliate c’era anche il nuoto. La mia prima reazione è stata: ‘Ma siete fuori?’”.

Perché inizialmente era così contraria al nuoto?

“Mi sembrava un’attività senza una meta. Se vai a correre, scegli un punto da raggiungere. In piscina, invece, segui avanti e indietro quella riga blu sul fondo. A meno che tu non debba migliorare un tempo, hai l’impressione di non concludere nulla. Poi ho capito quello che dice Federica Pellegrini: nuotare è una forma di meditazione. A un certo punto sparisce tutto. Restate tu, l’acqua e il respiro. Mi piace tantissimo. L’altro giorno ho incontrato Filippo Magnini all’Aquamore di Milano. Abbiamo fatto MasterChef insieme. Gli ho detto: ‘Sai che alla fine nuotare è bello?’. Mi ha guardata e ha risposto: ‘Ma dai!’”.

Sarebbe stata una notizia se Filippo Magnini le avesse detto di odiare il nuoto.

“Infatti! Gli ho chiesto scusa: per lui è ovvio, ma per me è una conquista. Anche per questo oggi mi guardo allo specchio e sono soddisfatta”.

L’ambizione ha ancora un ruolo importante nella sua vita?

“Non è sparita. Vorrei continuare a fare questo lavoro il più a lungo possibile, magari con meno fatica e più opportunità. Faccio tantissimi provini. Non è che i ruoli arrivino perché squilla il telefono: bisogna conquistarseli. La mia ambizione è poter recitare ancora a lungo”.

C’è una storia che vorrebbe raccontare?

“Sì, ed è nata durante una visita al Museo del Risorgimento, a Roma. Parliamo tanto di femminismo e patriarcato, ma il cambiamento può passare anche attraverso l’arte, senza bisogno di spiegazioni. Nel museo c’erano Garibaldi, le sue giubbe, gli stivali, le spade dei combattenti, i papi, i preti. Pochissime figure femminili. E in mezzo a una sala, dentro una teca, la divisa di una crocerossina senza volto. Ho pensato: state scherzando? Davvero il contributo delle donne al Risorgimento è rappresentato da una divisa anonima? Ho chiesto ad alcune ragazze lì vicino se non trovassero ingiusta quell’assenza. Erano d’accordo: sembrava che le donne non avessero preso parte alla storia”.

Quale prospettiva vorrebbe restituire a quelle donne dimenticate?

“Vorrei raccontare il lavoro di chi ha sostenuto le battaglie, vinte o perse. Dietro gli uomini partiti per la guerra c’erano donne che cucivano le divise, preparavano i pasti, crescevano i figli, lavoravano al loro posto. È una parte della storia che merita spazio. Non so ancora in quale forma raccontarla. Ma possiamo creare nuove opere da affiancare a quelle del passato. Mi piacerebbe che fra vent’anni una bambina, entrando in quel museo, trovasse la statua di bronzo di una sarta o di una pellettiera. Un’opera che ricordasse chi ha cucito quelle divise tanto celebrate. Altrimenti sarebbero andati in mutande a fare la guerra!”.

Cosa la attende adesso?

“Sono tornata sul set di Kostas. Per il resto vedremo. La rubrica va bene, Signora Volpe è uscita, arriva Doc. Mi sembra di avere già abbastanza da raccontare, non crede?”.