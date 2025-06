Elena Pagani fermata per l'omicidio del suocero Romolo Baldo a Saronno, il marito era andato a votare

Elena Pagani avrebbe ucciso il suocero Romolo Baldo con sette coltellate. È la prima svolta sulle indagini del delitto di Saronno (Varese), consumatosi all’interno dell’abitazione dell’anziano e che, sullo sfondo, avrebbe dinamiche famigliari di tensione ed esasperazione. Secondo le prime indiscrezioni la donna, 41 anni, compagna del figlio della vittima, avrebbe ucciso l’anziano dopo un’accesa discussione mentre il compagno si trovava ai seggi per votare per il referendum.

Fermata Elena Pagani

Elena Pagani, 41 anni, è la nuora di Romolo Baldo. L’uomo è stato ucciso la mattina di lunedì 9 giugno nella sua abitazione di via Pio XI a coltellate. La donna viveva nella stessa villetta insieme al compagno, figlio della vittima.

Quella mattina la donna e l’anziano – Romolo Baldo aveva 86 anni – avrebbero avuto una lite nella zona notte dell’abitazione mentre il compagno si trovava ai seggi per votare per il referendum.

Elena Pagani, nuora della vittima, è stata arrestata per l'omicidio di Romolo Baldo a Saronno. Lo avrebbe ucciso con sette coltellate

L’anziano, secondo la ricostruzione riportata da Fanpage, per tutto il tempo sarebbe rimasto steso sul letto. Dopo la lite la donna sarebbe scesa nella zona giorno dove avrebbe prelevato un coltello da cucina. Quindi sarebbe risalita nella stanza matrimoniale di Romolo Baldo e lo avrebbe colpito con sette fendenti.

Tra vittima e aggressore non ci sarebbe stata alcuna colluttazione. Dopo l’omicidio Elena Pagani avrebbe chiamato il compagno il quale, una volta tornato a casa, avrebbe chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri la 41enne era seduta sul divano con il coltello insanguinato ancora tra le mani.

Lo sfondo dell’omicidio di Romolo Baldo

Secondo Fanpage Elena Pagani, condotta in caserma, sarebbe stata interrogata per diverse ore. Ai militari avrebbe raccontato la difficile convivenza con l’anziano. Secondo la sua versione, infatti, Romolo Baldo da tempo la trattava come se fosse la sua badante pretendendo da lei un accudimento per le sue necessità quotidiane.

Per questo motivo Elena Pagani avrebbe proposto più volte al compagno di trasferirsi altrove, manifestando un progressivo disagio dovuto alle dinamiche che si consumavano all’interno della villetta a schiera. Un disagio che presumibilmente si consumava in silenzio: “Non abbiamo sentito mai grida o altro”, riferiscono alcuni vicini a Today.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Busto Arsizio. Per il momento non esisterebbero elementi che suggeriscano un’ipotesi alternativa.

Il Corriere della Sera scrive che all’interno della villetta al civico 97 di via Pio XI gli inquirenti avrebbero sequestrato pochissimi oggetti, tra cui il computer in uso al figlio e alla compagna arrestata.