Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze, la 25enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo: come sta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un lieto fine per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa da Foggia il 2 marzo, 11 giorni fa. La polizia l’ha rintracciata a Firenze. La ragazza sarebbe in buone condizioni di salute. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato di un allontanamento volontario, ma maggiori dettagli verranno fuori nelle prossime ore. Il ritrovamento sarebbe stato favorito dalla stessa ragazza, che nei pressi dello stadio Artemio Franchi avrebbe avvicinato un poliziotto e gli avrebbe detto di essere la giovane scomparsa.

Ritrovata a Firenze Elena Rebecca Burcioiu

Nell’ultima ora LaPresse ha riportato che nella tarda serata di venerdì 13 marzo a Firenze è stata ritrovata Elena Rebeca Burcioiu. Della 21enne si erano perse le tracce il 2 marzo, quando era scomparsa da Foggia.

La Nazione scrive che sarebbe stata proprio la giovane ad avvicinare un poliziotto mentre si trovava nei pressi dello stadio Artemio Franchi.

Articolo in aggiornamento