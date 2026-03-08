Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, sospetti su un uomo che l'avrebbe minacciata pochi giorni prima

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una minaccia nei giorni precedenti alla sparizione. Sarebbe questo il nodo centrale della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, ragazza di 21 anni di Foggia sparita nel nulla dal 2 marzo. Un uomo originario dell’Europa dell’Est avrebbe infatti minacciato lei e la coinquilina connazionale che avrebbe successivamente denunciato la sparizione dell’amica. Si ipotizza possa essere uno sfruttatore di prostitute nelle campagne foggiane.

Le minacce prima della scomparsa

Come riporta La Repubblica, l’uomo avrebbe minacciato le due ragazze pochi giorni prima della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu.

La donna avrebbe incontrato alcuni clienti nella mattinata del 2 marzo, successivamente non si sarebbe presentata all’appuntamento concordato con la coinquilina per rientrare a casa.

Il cellulare di Elena Rebeca Burcioiu sarebbe stato ritrovato lungo la statale 16.

L’amica avrebbe spiegato nella denuncia che alcuni uomini le avrebbero importunate nelle settimane precedenti al giorno della scomparsa.

Le ultime ore prima della scomparsa

Non si hanno notizie di Elena Rebeca Burcioiu dal 2 marzo.

La ragazza scomparsa a Foggia sarebbe stata vista per l’ultima volta dall’amica e coinquilina dopo aver raggiunto la statale 16 in direzione San Severo.

Entrambe avevano iniziato a prostituirsi da qualche settimana.

La scelta sarebbe avvenuta dopo che i tentativi vani di trovare un lavoro in Italia.

Inizialmente, Elena Rebeca Burcioiu aveva lavorato per qualche giorno come bracciante agricola.

Chi è Elena Rebeca Burcioiu

La Prefettura di Foggia ha pubblicato una foto di Elena Rebeca Burcioiu.

La richiesta ai cittadini è di segnalare eventuali avvistamenti.

Elena Rebeca Burcioiu è di origini romene.

È alta circa un metro e 65 centimetri, ha corporatura normale, occhi e capelli castani.

L’ultima volta in cui è stata vista indossava una maglia marrone e pantaloni e scarpe nere.

La ragazza scomparsa a Foggia il 2 marzo è orfana e non ha fratelli e sorelle.

In Puglia è arrivata tre mesi fa insieme all’amica che ha lanciato l’allarme non vedendola rientrare in casa.