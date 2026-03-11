Elena Rebeca Burcioiu scomparsa tra Foggia e San Severo da giorni, si teme il peggio: ricerche nei pozzi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Con il tempo che passa cresce l’apprensione per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa nell’area tra Foggia e San Severo il 2 marzo. Nelle ultime ore è stato ritrovato il suo giaccone bianco, che giaceva sul luogo dell’avvistamento. Le ricerche si concentrano tra i casolari, le campagne e i pozzi che si trovano lungo la statale 16. L’ultimo segnale della ragazza risale alle 12:47 del giorno della scomparsa, quando la ragazza ha ricevuto una telefonata da un’amica preoccupata per lei.

Le ricerche nei casolari e nei pozzi tra Foggia e San Severo

Come riporta Ansa, le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu non si sono interrotte. Da mercoledì 11 marzo gli inquirenti hanno esteso il campo d’azione agli anfratti, i casolari abbandonati e ai pozzi che si trovano lungo la statale 16 che collega Foggia e San Severo.

Le forze sul campo provengono dai vigili del fuoco, la polizia con le unità cinofile e i volontari della protezione civile. Una nuova svolta è arrivata nel pomeriggio di martedì 10 marzo, quando sotto un ponte tra Foggia e San Severo è stato trovato un giaccone di finta pelliccia di colore bianco appartenente alla ragazza.

L’indumento ritrovato, scrive Repubblica, è stato fatto annusare a un pastore belga di 5 anni. In quei luoghi la ragazza era solita prostituirsi, per questo le ricerche si concentrano al di fuori dei centri abitati.

Nella stessa area, infatti, lunedì 9 marzo era stato rinvenuto il telefono cellulare della 21enne, ora nelle mani dei periti per valutare la presenza di possibili tracce. Il dispositivo era stato ritrovato in località Borgo La Rocca.

La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu

Come anticipato, l’ultimo segnale della presenza di Rebeca risale alle 12:47 del 2 marzo, quando la 21enne ha ricevuto una telefonata dell’amica e convivente che nello stesso giorno ne ha denunciato la scomparsa. Al telefono, l’amica le avrebbe manifestato la sua preoccupazione per quello strano allontanamento su un’auto scura guidata da un uomo che le aveva avvicinate lungo la statale 16.

Quindi Elena Rebeca Burcioiu avrebbe liquidato l’interlocutrice dopo un brevissimo scambio, poi improvvisamente è saltata la comunicazione. La giovane ha tentato più volte di rimettersi in contatto con la 21enne, ma senza risultati. Le due amiche e colleghe vivono insieme a Canosa di Puglia, dove condividono un appartamento in affitto.

I sospetti dell’amica

Dalla denuncia emerge che la denunciante avrebbe raccontato agli inquirenti che pochi giorni prima del 2 marzo le due ragazze sarebbero state minacciate da un uomo che pretendeva da loro dei soldi.

Ansa riporta che il lavoro degli inquirenti si sta concentrando anche su quest’uomo per capire se abbia un ruolo nella scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu.