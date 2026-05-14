Elena Romano, l’intervista alla cantautrice: “La musica mi ha insegnato ad amare anche il mio caos”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una linea sottile che attraversa tutta la musica di Elena Romano: quella che separa il desiderio dalla realtà, la fragilità dall’urgenza di esprimersi, l’intimità dalla necessità di trasformarla in linguaggio. In Sexting, il nuovo singolo realizzato insieme a JilHara, questa linea diventa ancora più evidente. Il brano racconta un amore sospeso, costruito dentro la distanza luminosa di uno schermo, dove i sentimenti si consumano tra immaginazione, attesa e bisogno di contatto. Ma dietro il tema contemporaneo del sexting, c’è anche qualcosa di più profondo: il desiderio di esplorare nuovi territori sonori e umani, senza rinunciare alla propria identità artistica. Elena Romano arriva a questo singolo dopo un percorso ricco di studio, sperimentazione e continua ricerca. Dalla formazione jazzistica ai progetti più elettronici e contaminati, la sua musica sembra nascere sempre da una tensione interiore: mettere ordine nel caos, trovare una forma emotiva a ciò che spesso resta indicibile. E forse è proprio qui che si inserisce Sexting: non solo come canzone generazionale, ma come tappa di una trasformazione personale e creativa, in cui la collaborazione con altri artisti diventa occasione di confronto, rischio e libertà. Nel racconto di Elena Romano in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie convivono l’improvvisazione del jazz, la scrittura confessionale, la malinconia del pop elettronico e una forte consapevolezza del presente. C’è la musicista rigorosa formata in conservatorio, ma anche la donna che continua a interrogarsi sul proprio posto dentro un ambiente ancora profondamente maschile. C’è l’artista che parla di insicurezze, di speranza, di caos interiore, ma anche quella che ha imparato a riconoscere nella musica una forma di salvezza e di resistenza personale. Sexting, allora, sembra inserirsi proprio in questo equilibrio fragile tra vulnerabilità e ricerca, tra sperimentazione e bisogno di autenticità. Un brano che parla di relazioni digitali e desideri sospesi, ma che allo stesso tempo racconta molto anche della sua evoluzione artistica e del modo in cui oggi sceglie di abitare la musica.

Che cos’è Sexting per Elena Romano? E che significato assume nel suo percorso artistico?

“Sexting rappresenta sicuramente un’evoluzione del mio percorso. Sono partita da un disco nato come progetto solista di Ferruccio Spinetti, al quale ho preso parte. In quel lavoro c’era anche una componente personale, perché ho scritto alcuni testi, ma non era un progetto interamente mio: ero più al servizio della visione di un altro artista. Resta comunque un’esperienza fondamentale, importantissima, a cui sono molto legata. Successivamente sono passata alla mia musica, quindi all’EP Lorena, e poi ho attraversato una fase in cui sentivo il bisogno di sperimentare attraverso collaborazioni con artisti molto lontani dal mio universo musicale. Mi interessava inserire il mio linguaggio in contesti differenti dal mio, proprio perché distanti. Amo sperimentare e muovermi tra generi diversi. Sexting è stata innanzitutto l’occasione per affrontare un tema che considero estremamente attuale. Credo che nel 2026 parlare di sexting in una canzone abbia senso, perché è un argomento profondamente legato al presente. Inoltre, sul piano sonoro, avevo l’esigenza di esplorare una direzione differente rispetto a quella a cui ero abituata. Lo stesso è accaduto con Hachiko e il featuring uscito a gennaio, 90mila”.

Per chi non la conoscesse, il suo percorso è molto particolare e profondamente legato al jazz. Oggi quale spazio occupa il jazz nella vita di Elena Romano?

“Il jazz continua ad avere un ruolo centrale. La mia formazione musicale nasce da lì, anche se ho iniziato a cantare da bambina e inizialmente provenivo dal pop. Da piccola sognavo di diventare una popstar. Quando ho iniziato a studiare in conservatorio non esistevano ancora percorsi dedicati al pop o a linguaggi simili, quindi mi sono avvicinata al jazz. È stata una vera rivelazione, perché mi ha aperto un mondo. Ancora oggi il mio modo di scrivere deriva da quegli studi. Se non avessi intrapreso quel percorso, probabilmente non scriverei canzoni nel modo in cui faccio oggi. La mia scrittura si basa su quella che definisco ‘composizione estemporanea’, un metodo che nasce direttamente dall’improvvisazione. E l’improvvisazione l’ho imparata proprio attraverso il jazz. Per questo continua ad avere un ruolo molto importante, anche se spesso rimane implicito. Chi ascolta la mia musica non sente necessariamente elementi esplicitamente jazzistici, come uno scat improvising, ma il processo creativo parte sempre dall’improvvisazione melodica. In seguito, seleziono alcuni frammenti, e da lì nasce la canzone. Il jazz è quindi una componente fondamentale del mio linguaggio, inserita però in un universo musicale più ampio. Non faccio jazz in senso stretto, ma quel linguaggio resta alla base del mio modo di creare”.

Ha iniziato a cantare da bambina. In tutti questi anni che cosa le ha dato la musica? Se dovesse collocarla tra due estremi, l’illusione e la speranza, verso quale dei due tenderebbe?

“La musica è sempre stata una forma di espressione profonda. So che può sembrare una risposta scontata, ma per me è davvero così. Faccio persino fatica a spiegarlo, perché assomiglia un po’ all’amore: è qualcosa che si vive e si sente, senza riuscire a comprenderne fino in fondo l’origine. Ho sempre affidato alla voce ciò che avevo dentro. Tutto parte dal mio strumento principale, cioè il canto. Tra illusione e speranza, nella musica ho attraversato entrambe le dimensioni. Tuttavia, è la speranza a prevalere. Il mio rapporto con la musica è molto intimo, quasi viscerale, e va oltre il lavoro, anche se oggi coincide con la mia professione. Nel momento in cui ho iniziato a viverla come mestiere, ne ho scoperto anche gli aspetti più difficili. Ci sono stati periodi in cui l’ho percepita quasi come un tradimento, come qualcosa che mi aveva delusa o alimentato illusioni. Ma se penso alla ragione più autentica per cui faccio musica, alla motivazione profonda che mi spinge a continuare, allora resta soprattutto la speranza”.

Qualcuno sostiene che, per far nascere una stella danzante, sia necessario avere del caos dentro di sé. Quale caos abita Elena Romano?

“Un caos enorme. Ho impiegato molti anni, e continuo ancora oggi a lavorarci, per cercare di metterlo in ordine. Mi piace pensare di provare a riordinare il caos dell’esistenza. Credo che tutti, nella vita, conviviamo con una certa dose di disordine interiore. Più si vive, più si accumulano esperienze e, inevitabilmente, anche complessità. Per me l’idea di dare una forma a questo caos è diventata quasi un mantra quotidiano. Mi aiuta ad andare avanti e a ricordare che la vita comprende anche il disordine e che, per affrontarlo, bisogna prima accettarlo. Credo sia importante persino immedesimarsi in quella confusione. Sono una persona molto caotica anche nella vita privata, profondamente disordinata, e col tempo ho imparato ad accettarlo. Ho imparato a dirmi che anche quel disordine fa parte di me. In qualche modo bisogna imparare a volergli bene. Ed è proprio questo affetto verso il proprio caos che, paradossalmente, aiuta anche a rimetterlo in equilibrio, pur sapendo che resterà sempre lì, come parte integrante della propria identità. E va bene così”.

La musica è una forma d’arte e oggi si dice spesso che l’arte abbia anche una funzione terapeutica. In che modo la musica l’ha aiutata? Che cosa le ha permesso di comprendere di sé che altrimenti non avrebbe scoperto?

“Per me la musica ha avuto un valore profondamente terapeutico perché, come dicevo prima, è sempre stata una valvola di sfogo. Nella mia vita ho attraversato dolori importanti e continuo ad attraversarne, così come ci sono state gioie. D’altronde la vita è fatta di entrambe le dimensioni: non si può essere sempre felici e non tutto può andare costantemente per il verso giusto. Ho sempre considerato la musica una grande risorsa. Mi ha aiutata a credere maggiormente in me stessa, perché sono una persona molto insicura. Raramente mi sento davvero soddisfatta di ciò che faccio e tendo spesso a essere molto severa con me stessa, anche artisticamente. La musica, però, mi ha permesso di riconoscere le mie capacità e di prendere consapevolezza dei miei mezzi. Guardando al mio percorso, mi accorgo che l’unica presenza costante nella mia vita è stata proprio la musica. È ciò che ho continuato a portare avanti nonostante i momenti più difficili. Non sono mai arrivata al punto di immaginare una vita senza musica o di pensare di poter smettere di farla. In fondo rappresenta anche un modo per ricordarmi che, forse, qualcosa so fare davvero”.

La musica l’ha fatta sentire apprezzata?

“Sì, prima di tutto da me stessa. Non necessariamente per un riconoscimento esterno. Quando si fa musica è naturale cercare anche l’approvazione degli altri e, probabilmente, in modo inconscio, all’inizio c’era anche il desiderio di ricevere conferme, attirare l’attenzione, creare un contatto con chi avevo davanti. Col tempo, però, ho capito che non lo faccio davvero per gli altri. Lo faccio soprattutto per me stessa. Per questo la musica mi ha fatta sentire apprezzata ancora prima che qualcuno dall’esterno me lo riconoscesse. È stata lei, in qualche modo, a venire incontro a me”.

C’è stato un momento in cui ha capito che la musica poteva diventare anche un lavoro? Perché una cosa è fare musica, un’altra è viverne.

“Una delle ragioni per cui ho potuto trasformare la musica in un lavoro è sicuramente il grande sostegno ricevuto dalla mia famiglia. I miei genitori hanno sempre appoggiato questa scelta. Anche mio fratello, Lorenzo, è musicista, mentre mia sorella fa la ballerina. Da questo punto di vista siamo stati molto fortunati, e so bene che non è una possibilità scontata per tutti. I miei genitori ci hanno sempre sostenuti nei nostri percorsi artistici e negli studi. Ho capito che la musica avrebbe potuto diventare una professione non tanto per l’aspetto economico, quanto perché stavo frequentando il conservatorio. C’è stato un momento preciso in cui ho pensato che quella potesse davvero essere la mia strada, forse l’unico mestiere che sarei riuscita a portare avanti fino in fondo. È accaduto durante il primo esame del primo anno di conservatorio. Andò molto bene e non me lo aspettavo. Per me fu quasi una rivelazione: pensai che forse avrei potuto farcela davvero. Quello è stato il momento della svolta. Naturalmente, però, tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto che ho ricevuto lungo il percorso”.

Lei ha frequentato il conservatorio. Molte persone lo descrivono come uno dei sacrifici più grandi del proprio percorso. Lei come ha vissuto quegli anni? Le hanno tolto spensieratezza?

“Assolutamente no. Riconosco che il conservatorio possa essere un’arma a doppio taglio e credo dipenda molto dal modo in cui lo si affronta. Se viene vissuto soltanto come un percorso legato allo studio, agli esami e al conseguimento di un titolo, rischia di diventare limitante, soprattutto per chi desidera costruire una carriera artistica. Nel mio caso è stato diverso, perché tutto ciò che imparavo cercavo di trasferirlo nella mia musica, nelle mie creazioni, nel mio linguaggio artistico. Ho provato a vivere il conservatorio non semplicemente come un percorso accademico, ma come un’esperienza artistica a tutti gli effetti. Naturalmente non tutte le materie suscitano lo stesso interesse, però, per quanto riguarda il canto jazz, ho sempre cercato di trasformare ciò che studiavo in qualcosa di vivo e personale. In questo sono stata aiutata molto anche dalle mie insegnanti, che sono state straordinarie. Ho cercato di fare in modo che quel percorso diventasse parte integrante della mia vita artistica e non soltanto una formazione scolastica. Ho studiato tanto, certo, ma non l’ho mai vissuto come un limite. Anzi, probabilmente ha arricchito profondamente ciò che faccio ancora oggi”.

Qual è allora il più grande sacrificio che finora la musica le ha richiesto?

“Non so se parlerei di sacrifici enormi. Sicuramente uno degli aspetti più complessi è vivere con ritmi molto diversi rispetto alle persone che mi stanno accanto. Molti dei miei amici non lavorano nella musica e questo significa avere orari, abitudini e modalità di vita completamente differenti. A volte diventa difficile conciliare il lavoro con la vita sociale e spesso chi non fa questo mestiere fatica a comprenderlo. Da fuori può sembrare tutto eccessivo. Capita persino che persone molto vicine a me non riescano a capire davvero quanto lavoro ci sia dietro un progetto. Magari esce un singolo e qualcuno si limita a prenderne atto, senza percepire tutta l’energia, il tempo e l’attenzione che ci sono stati dietro. A volte si viene visti semplicemente come ‘quella che fa l’artista’, ma dietro c’è un lavoro enorme e bisogna gestire moltissime dinamiche. Poi c’è anche il fatto di essere donna in questo ambiente, che a volte può risultare molto pesante. Non sempre è chiaro se vieni considerata per il tuo lavoro oppure per altre ragioni. Quello musicale resta un ambiente fortemente maschile. Più che di sacrifici, parlerei di una modalità di vita che ti porta continuamente a mettere in discussione te stessa e il mondo che ti circonda. Naturalmente il problema riguarda molti ambiti lavorativi, non soltanto la musica”.

Negli ultimi anni, però, la questione sembra essersi complicata ulteriormente. Oltre all’incertezza rispetto alle intenzioni degli altri, c’è anche una forte tendenza a sessualizzare le cantanti. Spesso sembra che l’estetica debba venire prima della musica.

“Il problema dell’immagine è che sembra non andare mai bene nulla. Non va bene se scegli di valorizzare la tua femminilità, ma non va bene neppure se decidi di presentarti in modo diverso. Personalmente non ho alcun problema con la mia femminilità, anzi: ne sono fiera e mi piace mostrarla. Però spesso accade che, proprio per questo, l’attenzione si sposti dalla musica. E allora mi domando perché le due dimensioni debbano escludersi a vicenda. Perché una donna non può essere allo stesso tempo bella e una cantautrice credibile? Per quale motivo una certa immagine dovrebbe influenzare automaticamente il valore attribuito alla musica che produce? È una mentalità che, secondo me, non è ancora stata davvero superata. E non riguarda soltanto me, ma molte donne che scrivono, producono e fanno musica. Su questo fronte credo siamo ancora molto indietro”.

Una mia amica DJ si è sentita chiedere: “Ma i dischi li suona davvero lei?”. Esiste ancora la tendenza a sminuire il lavoro delle donne nella musica?

“Sì, assolutamente. Anche in conservatorio questa dinamica è molto presente. La cantante, che spesso è una donna, viene facilmente percepita come meno autorevole rispetto a uno strumentista. O, quantomeno, questa è spesso la sensazione che viene trasmessa. Naturalmente dipende anche dai contesti. All’estero, per esempio, ho percepito una mentalità diversa. Ho vissuto fuori dall’Italia e ho trovato una considerazione differente rispetto a quella che spesso si incontra qui. Questo non significa che il problema non esista altrove, ma sicuramente cambia il modo in cui viene affrontato. Per questo credo sia importante continuare a parlarne, sensibilizzare e ricordare che siamo musiciste prima di qualsiasi altra definizione. Non soltanto immagini, ragazze o cantanti, ma professioniste della musica”.

Che cosa sogna Elena Romano?

“Come molti artisti, sogno di fare tanti concerti. Sogno di riuscire a realizzare il desiderio di essere una cantautrice affermata e amata dal pubblico, qualunque esso sia. Credo sia il desiderio di chiunque scelga questo mestiere”.

Credo sia il sogno di chi fa questo lavoro, senza bisogno di aggiungere “emergente”. È una parola rischiosa, perché finisce quasi per sminuire.

“Sono d’accordo. Anche perché spesso me lo chiedo anch’io. Faccio questo mestiere da circa dieci anni, in forme diverse. Ho cantato ai matrimoni, insegno musica, ho svolto lavori sempre legati a questo mondo. Ho pubblicato dischi e faccio uscire musica da tempo. Per questo, quando mi definisco ‘emergente’, a volte mi fermo a pensare che, in fondo, ho già costruito e fatto molte esperienze”.

Prima diceva che insegna. Dove insegna?

“Ho lavorato anche con contratti nelle scuole pubbliche, ma attualmente insegno in una scuola privata e tengo lezioni private a casa. In questo modo riesco a gestire meglio il tempo da dedicare alla scrittura musicale e agli altri progetti. In futuro magari parteciperò a qualche bando o concorso, ma per adesso questo equilibrio mi soddisfa”.