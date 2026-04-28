Elena Santarelli contro Chiara Ferragni sul pandoro nell'intervista a Belve: "Non la bevo", poi graffia Fedez

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elena Santarelli, nell’intervista a Belve, ha attaccato Chiara Ferragni per il famigerato caso del “pandoro gate”. La showgirl ha dichiarato di essere stata profondamente delusa dall’influencer, non risparmiando nemmeno Fedez, al quale ha rivolto una stoccata velenosa. Ha inoltre parlato del profondo legame con il marito Bernardo Corradi, a cui ha dato un “10 e lode” come partner di vita.

Elena Santarelli, intervista a Belve: attacco a Chiara Ferragni e Fedez

“Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno”, ha esordito Santarelli, rispondendo a una domanda di Francesca Fagnani.

“C’è tanta gente che operava con opacità – ha aggiunto -. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazz*** nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”.

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Spazio poi a una stilettata sull’ex marito dell’influencer. “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso”, ha tuonato la showgirl, in riferimento al faccia a faccia a Belve di cui fu protagonista il rapper ad aprile 2024.

Le dichiarazioni sul marito Bernardo Corradi: “10 e lode”

Il discorso è poi virato sulla sua vita professionale e privata. Fagnani le ha chiesto chi le deve delle scuse. Santarelli ha fatto riferimento a un noto personaggio della tv che “secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”.

Il tema si è poi spostato sulla sua famiglia. “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”, ha confidato.

Santarelli ha poi raccontato un curioso aneddoto. Prima di innamorarsi di lei, l’ex calciatore ha avuto molti flirt, fatto che ha scatenato la gelosia di Elena, la quale ha verificato la lunga rubrica ‘rosa’ sul cellulare di Corradi.

“Da mio marito – ha spiegato – ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti”.

“Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”, ha concluso con tono ironico.

La malattia del figlio Giacomo e i messaggi sulla sensibilizzazione

Santarelli e Corradi hanno due figli, Giacomo e Greta Lucia. Il primogenito, nel 2017, quando aveva 8 anni, ha ricevuto la diagnosi di tumore cerebrale.

Il piccolo si è sottoposto a numerose terapie e cure grazie alle quali è guarito. In più occasioni, la madre ha parlato pubblicamente del percorso clinico del figlio, sensibilizzando sui temi della ricerca.

L’attacco a Chiara Ferragni e l’origine della sua rabbia verso l’influencer per il caso del “pandoro gate” trae quindi origine dalla delicata esperienza che ha vissuto in prima persona.