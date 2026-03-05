Elena scomparsa a Foggia da giorni, trovato e sequestrato il telefono della 21enne: era sulla statale 16

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continuano le ricerche di Elena, 21 anni, la ragazza scomparsa da lunedì 2 marzo: la denuncia è stata presentata in questura a Foggia da un’amica con cui vive. Nella serata dello stesso giorno è stato trovato e sequestrato il suo telefono lungo la statale 16, vicino a Borgo La Rocca, che dovrà ora essere analizzato. Ricerche in corso anche con i Vigili del Fuoco.

Elena scomparsa a Foggia: quarto giorno di ricerche dopo la denuncia

Sono al quarto giorno le ricerche per rintracciare Elena, giovane romena di 21 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo. La scomparsa è stata denunciata in questura a Foggia da una connazionale che vive con lei e che, dopo averla persa di vista, ha provato a contattarla senza riuscirci.

Le due ragazze, secondo quanto ricostruito, sono arrivate in Italia circa tre mesi fa. Elena avrebbe lavorato inizialmente come bracciante agricola nei campi del Foggiano e successivamente avrebbe iniziato a prostituirsi insieme all’amica in un’area periferica della città, lungo la statale 16, all’altezza di Borgo La Rocca.

Elena risulta orfana e senza fratelli o sorelle e vive con l’amica in un appartamento alla periferia del capoluogo. Il lunedì mattina della scomparsa le due si sarebbero recate insieme nella zona in cui erano solite sostare, ma al momento del rientro, in tarda mattinata, Elena non avrebbe più dato notizie di sé.

Il telefono trovato sulla statale 16

Un elemento centrale dell’indagine è il ritrovamento del cellulare. Nella serata del 2 marzo, i poliziotti hanno rinvenuto il telefono di Elena lungo la statale 16, nella stessa area dove era solita sostare.

Il dispositivo è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti per ricostruire contatti, spostamenti e possibili elementi utili sulle ultime ore prima della scomparsa. Le ricerche, intanto, sono state estese su tutto il territorio nazionale.

Sul posto e nelle aree circostanti operano Polizia e Vigili del Fuoco, impegnati anche in controlli su anfratti, casolari e ruderi abbandonati, cioè luoghi in cui potrebbe essere difficile accedere senza verifiche mirate.

Le segnalazioni sulle molestie

Nella denuncia presentata dall’amica si parla anche di molestie. La giovane avrebbe riferito che, nelle settimane precedenti alla scomparsa, alcuni uomini le avrebbero importunate entrambe.

Intanto prosegue l’attività sul territorio. I Vigili del Fuoco sono impegnati nei controlli in aree isolate e strutture dismesse, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere informazioni utili a circoscrivere tempi e spostamenti della ragazza.

Le ricerche al momento restano concentrate in particolare nella zona della statale 16 e dei raccordi verso Borgo La Rocca.