Elena Sofia Ricci e l'abuso subito a 12 anni: “Mia madre mi mise inconsapevolmente nelle mani dell’aguzzino"

Elena Sofia Ricci è oggi una delle attrici tra le più popolari d’Italia, amato volto di fiction di grande successo. Ai fasti del presente, si contrappone tuttavia un passato non sempre roseo. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice rivela di essere stata vittima di abusi quando era ancora una bambina. L’aguzzino era una persona di famiglia.

Elena Sofia Ricci, gli abusi da bambina

"Il mondo maschile non è stato gentile con me": così Elena Sofia Ricci smorza le profonde ferite del passato.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice ha svelato di essere stata vittima di abusi all’età di 12 anni.

Ha mantenuto il segreto fino alla morte della madre che, l’aveva "inconsapevolmente messa nelle mani del mio aguzzino".

"Sono dei traumi che mi porto dietro. – confida Ricci – Sono segni che rimangono e che ti cambiano per sempre".

Mettendo in guardia sulle conseguenze della "violenza fisica, economica e psicologica", l’attrice ribadisce che "l’educazione sessuale è necessaria nelle scuole".

Il complesso rapporto con i due padri

Quando parla di "genere maschile poco gentile" Elena Sofia Ricci si riferisce anche al padre, Paolo Barrucchieri, che l’abbandonò poco dopo la nascita.

Il suo posto fu preso da Pino Passalacqua, compagno della madre scomparso nel 2003. "Pino era meraviglioso. – ricorda l’attrice – È bellissimo avere persone di riferimento così speciali".

Fino ai 30 anni, Pino era il suo unico padre. Poi, l’incontro e il perdono per il genitore biologico, ritrovato in età adulta.

"È bellissimo, è una grande fortuna avere due papà, – conclude infine Ricci – due figure di riferimento".

La separazione dal marito

Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 23 novembre 2025, Elena Sofia Ricci rivela anche i dettagli della sua vita sentimentale.

A seguito della separazione dal marito Stefano Mainetti, l’attrice dichiara di essere "sola", perché "sto bene così, ormai da tre anni".

L’obiettivo è un sano e necessario egoismo: "Ho amato tantissimo mio marito, amo le mie figlie ma è giusto che adesso abbia cura di me".

Racconta che "ho temuto di essere una persona ingombrante e ho commesso degli errori", ma che "adesso questo spazio me lo sto riprendendo".

"Questo tempo mi è servito per recuperare quella ragazzina che voleva essere leggera e danzare" conclude radiosa.