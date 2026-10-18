Elena Sofia Ricci e la rivelazione su Barbara D'Urso, "marito le impediva di lavorare, lottato per la libertà"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A sorpresa Elena Sofia Ricci rivela un aspetto della vita di Barbara D’Urso che finora non era mai trapelato. L’attrice ha scelto di rispondere ad una domanda sull’attuale giudice di Ballando con Le Stelle portando alla luce un ricordo intimo e inaspettato. “Il marito le impediva di lavorare, qualsiasi cosa venga detta su di lei io non sto manco a sentirla” ha dichiarato.

Elena Sofia Ricci e la rivelazione su Barbara D’Urso

Ospite della trasmissione Tv Talk, Elena Sofia Ricci ha voluto rispondere ad una provocazione su Barbara D’Urso con un ricordo particolare della conduttrice e amica.

Alla domanda se fosse meglio da attrice che da giudice di Ballando con le Stelle, l’attrice ha spiegato di non voler cadere nel tranello e ha raccontato un aspetto della carriera di Barbara D’Urso mai trapelato finora.

“Ci conosciamo da 40 anni. Io ricordo molto bene Barbara quando il marito le impediva di lavorare” ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Qualsiasi cosa venga detta su di lei io non sto manco a sentirla, per me è stata quella ragazza che non poteva nemmeno lavorare”

Barbara D’Urso, una donna da ammirare

Elena Sofia Ricci ha proseguito sottolineando come Barbara D’Urso sia un esempio da seguire.

“Si è data molto da fare per riuscire a lavorare. L’ha fatto come voleva lei, non giudico nella maniera più assoluta quello che ha fatto. Ha lottato per essere libera, per emanciparsi e per poter avere il diritto a lavorare. E con questo chiudo”.

L’amicizia tra Barbara D’Urso e Elena Sofia Ricci

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata in tv prima come concorrente e poi come giudice di Ballando con le Stelle.

Prima di diventare uno dei volti più conosciuti di Canale 5 grazie alla conduzione del Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso e Elena Sofia Ricci hanno lavorato insieme nella fiction Orgoglio, andato in onda dal 2004 al 2006 in Rai e in precedenza hanno fatto parte del cast del film Non chiamarmi Omar del 1992.

Come ha ricordato l’attrice, durante l’intervista a Tv Talk, le due si conoscono da 40 anni.

Nella puntata del 18 ottobre Barbara D’Urso è tornata a parlare della presunta gelosia per la coppia Pasquale La Rocca e Ornella Muti.