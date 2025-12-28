Elena Sofia Ricci racconta gli abusi subiti da piccola: "L'educazione sessuale nelle scuole è necessaria"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Verissimo Elena Sofia Ricci ha riavvolto il nastro, non senza fatica. L’attrice ha raccontato a Silvia Toffanin di aver subito abusi sessuali quando aveva appena 12 anni. Un trauma, questo, di cui porta ancora i segni: “Il mondo maschile non è stato molto gentile con me”, ha detto alla conduttrice.

Gli abusi sessuali

Domenica 28 dicembre su Canale 5 è andato in onda lo speciale Le Storie di Verissimo. Tra le interviste riproposte non è mancata quella all’attrice Elena Sofia Ricci, che nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato la sua vita senza freni, specialmente sui momenti più dolorosi.

Tra questi c’è stato spazio per il drammatico ricordo degli abusi sessuali subiti quando aveva appena 12 anni.

L’attrice ha scelto di rivelare questo brutto episodio solo di recente, una volta dato l’ultimo saluto alla cara mamma in quanto “l’avrebbe fatta soffrire“.

Soprattutto: “Mia madre inconsapevolmente mi ha messo nelle mani del mio aguzzino“, rivela a Verissimo.

L’importanza dell’educazione sessuale nelle scuole

Nella sua lunga confessione, Elena Sofia Ricci sottolinea: “L’educazione sessuale è necessaria nelle scuole, è un tema per cui mi batterò sempre” perché “la violenza fisica, economica, psicologica sono pericolose“, e di tutto ciò lei – come già riportato – porta ancora i segni.

“Sono segni che rimangono e che ti cambiano per sempre“, aggiunge l’attrice senza nascondere una certa emozione.

Elena Sofia Ricci e il mondo maschile

“Il mondo maschile non è stato molto gentile con me”, dice Elena Sofia Ricci in riferimento al suo traumatico passato. Oggi l’attrice sta “ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare ed essere gioiosa”, specialmente da quando si è separata da Stefano Mainetti, nel 2022.

Negli uomini, spiega l’attrice, si cerca sempre una figura che possa sanare “certe ferite”, ma “non è dovere loro, dobbiamo sanarle da sole certe ferite”. Elena Sofia Ricci non rivela chi fosse il suo aguzzino, né è dato sapere se fosse un individuo vicino alla famiglia o della famiglia stessa.

Un dettaglio arriva da una sua esternazione: “Certe volte riesci a sciogliere certi nodi, come quello della famiglia, e altri no”, ma con una rispettosa volontà di mantenere la riservatezza non si spinge oltre.