Elena Sofia Ricci, la protagonista de 'I Casi di Teresa Battaglia' si racconta: “Sono libera, ma anche rapace”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Siamo abituati a immaginare Elena Sofia Ricci come una diva, magari su un red carpet. Invece la troviamo a casa, tra mille impegni e con l’aspirapolvere in sottofondo. «Meglio a casa con l’aspirapolvere che su un red carpet, parliamoci chiaro! Almeno non mi fanno male i piedi», scherza l’attrice. È un inizio lontano dalle formalità, che anticipa il tono di una conversazione destinata a prendere una direzione molto personale. Protagonista su Rai 1 della serie Publispei I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, Elena Sofia Ricci ritrova nel personaggio nato dalla penna di Ilaria Tuti una libertà che lei stessa ha impiegato anni a conquistare. Teresa è una donna ferita, ruvida, incapace di adeguarsi alle aspettative degli altri. Elena Sofia Ricci, invece, racconta di aver trascorso una parte importante della propria vita cercando di costruire la famiglia che non aveva avuto, mentre la carriera cresceva quasi naturalmente. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Elena Sofia Ricci ripercorre oltre quarant’anni di lavoro, parla delle figlie Emma e Maria, della psicoterapia e del rapporto con un passato che continua a interrogarla. E riflette su un paradosso: proprio adesso che sente di aver conquistato il diritto di essere se stessa, avverte più che mai l’urgenza di recuperare il tempo perduto.

Ha appena ricevuto a Roma il Women in Film, Art and Life Award. I premi arrivano nel presente, ma invitano anche a guardare al passato e al futuro. Che effetto le fa ricevere questo riconoscimento? Lo considera una conferma del percorso compiuto o uno stimolo a guardare oltre?

“Sono tante cose insieme. Sicuramente è un riconoscimento al lavoro svolto, ma in questo caso riguarda anche il mio percorso non soltanto come attrice, ma come donna. Sono una mamma, sono stata una moglie, sono una cittadina. Questo premio, in particolare, riconosce anche la possibilità di contribuire al sociale attraverso l’arte cinematografica, televisiva e teatrale, tre ambiti che frequento da sempre. Non è come ricevere un David di Donatello, che premia un’interpretazione in un determinato film. E devo dire che di David ne ho vinti tre e, ogni volta che ne ho ricevuto uno, praticamente non ho più lavorato al cinema!”.

Allora, da questo punto di vista, forse sarebbe meglio non essere nemmeno candidati…

“Sa, ho avuto tanti maestri. Uno di questi è stato Mario Scaccia, il primo con cui ho lavorato in teatro, ne La scuola delle mogli. Ero una ragazzina di diciannove anni e mi ha insegnato a non dare troppa importanza alle critiche e ai premi. La lezione è questa: non lavoriamo per chi ci giudica o ci premia, ma per il pubblico, per la gente. Dobbiamo emozionare, far divertire. Siamo qui per loro e grazie a loro”.

E il pubblico continua a dimostrarle un affetto straordinario. Anche la seconda puntata della serie I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere ha ottenuto risultati importanti, con uno share intorno al 21%. Al di là delle polemiche sull’orario di programmazione, è un risultato che oggi molti vorrebbero raggiungere.

“La seconda puntata registra sempre un piccolo calo, è come il calo ponderale dei bambini! Però sono aumentati gli spettatori, e questo è un dato positivo. Soprattutto considerando che si tratta di una serie nera, per niente rassicurante. Non c’è una protagonista gentile e simpatica, non ci sono grandi storie d’amore. Mancano tutti quegli ingredienti che normalmente il pubblico si aspetterebbe di trovare. Anzi, gli rifiliamo mani mozzate!”.

Secondo lei, perché Teresa Battaglia è entrata così profondamente nel cuore del pubblico? Come spiega tanto affetto per un personaggio tutt’altro che accomodante?

“Perché è libera. Teresa non ha più niente da perdere. Ha già perso tutto quello che poteva perdere e sta per perdere completamente anche la memoria. Dopo tanto dolore e tante ferite, arriva a un punto della vita in cui può permettersi di essere completamente libera. Di dire ciò che prova, ciò che sente, anche in maniera ruvida. Ma questo non significa che sia priva di amore. Teresa ama, e lo fa in tante forme diverse. Ama il suo lavoro, ama i killer, ama i suoi collaboratori. È capace di un amore molto grande, che però non esprime nel modo romantico e sentimentale che ci si aspetterebbe. Lo manifesta diversamente, ed è anche questo che ce la rende simpatica. Tutte noi vorremmo essere un po’ come lei, ed è per questo che piace. Anche gli uomini vorrebbero essere un po’ Teresa, nel senso di sentirsi liberi di esprimere ciò che provano. Anche se, in genere, a voi uomini riesce più facilmente. A noi donne no. Abbiamo imparato a essere mogli, madri accudenti, a prenderci cura di tutti. Siamo delle caregiver, nate per dare più che per ricevere. Anch’io ho fatto parte di quelle donne che non hanno potuto esprimere liberamente i propri sentimenti. Sempre un po’ in punta di piedi”.

Teresa ci insegna anche la differenza tra essere forti ed essere sopravvissuti. Lei si considera forte o sopravvissuta?

“Penso di essere anche una sopravvissuta. Non mi considero una donna forte. Sono sopravvissuta a tante ferite, anche se magari, vedendomi così, uno potrebbe immaginare una vita diversa. Ho dovuto fare i conti con ferite e traumi, sui quali ho lavorato molto. Questo mi ha resa sicuramente un pochino più forte. Ho un amico carissimo che mi vede come un’amazzone. Sono una lottatrice, una donna che sente sempre il bisogno di battersi per ciò che è giusto, per ciò che è bello, per realizzare i propri sogni. Da questo punto di vista sono determinata. Anche la carriera mi ha dato molta forza. È proprio nel lavoro che ho trovato tanto amore. Ho potuto dedicarmi a ciò che mi piaceva, e questo è un grande privilegio”.

Quanto ha contato, nella costruzione della sua indipendenza, aver trovato presto una strada professionale?

“Ho avuto successo abbastanza presto e questo mi ha garantito una continuità lavorativa per quasi quarantasei anni. È sicuramente un elemento che mi ha dato forza. Sono economicamente indipendente da sempre, anche se all’inizio guadagnavo sessantamila lire al giorno in teatro e con quelle dovevo pagarmi l’albergo, da mangiare e tutto il resto. Eppure avevo imparato a mettere da parte anche soltanto mille lire, per potermi concedere qualcosa in più. Poi le cose sono andate meglio”.

Eppure, accanto a questa immagine di donna determinata, lei riconosce anche una parte fragile di sé. Come convivono queste due dimensioni?

“Sono ancora una donna estremamente fragile. C’è una parte di me che mi fa un’immensa tenerezza, che accolgo con amore e che, tutto sommato, non voglio rendere più forte. Ormai sono una donna adulta e da qualche anno mi sono arrogata il diritto di ricominciare a pensare a me stessa, di rimettermi un po’ al centro. Le mie figlie sono cresciute, sono autonome e indipendenti. Posso finalmente dedicare del tempo a me stessa, senza per questo venire meno al mio ruolo di madre. Penso che siano meravigliose e capaci di rendere la propria vita un piccolo capolavoro, da sole”.

Rimettersi al centro è anche un modo per recuperare il tempo che sente di aver sacrificato in passato?

“Sto cercando di riprendermi un po’ del tempo perduto da ragazza, quando sognavo una famiglia ed ero ossessionata dal bisogno di avere quella che non avevo avuto. Questo mi ha portata a commettere tanti errori. Adesso cerco di recuperare il tempo perduto, per dirla con Proust. Anche se conto di vivere molto a lungo, gli anni che ho davanti sono comunque meno di quelli che ho alle spalle. E sto facendo di tutto per vivere a lungo! Sono molto attenta alla mia persona, al mio fisico, alla salute. Faccio prevenzione, mangio bene, non fumo, non bevo. Insomma, sono una noia mortale!”.

Oggi si sente finalmente libera di essere se stessa fino in fondo oppure c’è ancora qualcosa che fatica ad accettare del suo passato?

“Da una parte sono molto felice di essere riuscita a volare fuori da una gabbia, di essermi ripresa il diritto di essere libera, di esprimere finalmente ciò che sento e provo, anche quando si tratta di rabbia o delusione. Sentimenti che prima avevo paura di manifestare. Dall’altra, sono ancora un po’ arrabbiata con me stessa, perché non riesco a perdonarmi del tutto di non esserci riuscita prima. Il tempo che ho davanti è meno e così sono diventata un po’ libera, libera e bella, ma anche un po’ un rapace! Nel senso che non ho un istante da perdere. Tutto ciò che posso fare di bello e importante per me, lo arraffo. Vale anche per le relazioni, per le persone che ho intorno. Ho tanti amici, persone a cui voglio bene, con cui condivido rapporti bellissimi, a volte anche professionali. Da questo punto di vista sono molto fortunata. Però è il tempo che mi manca. Penso a tutto il tempo che da ragazza passavo a piangere perché ero sola. E adesso mi dico: ma quanto sono stata cretina? Ero troppo giovane per capire quanto fosse prezioso quel tempo da dedicare a me stessa. Adesso ho urgenza di viverlo tutto, appieno, fino in fondo. E così mi incasino la vita, perché poi non so più a chi dare i resti!”.

US: CZ 24 – Publispei

Ho avuto modo di conoscere e intervistare sua figlia Emma ed è una ragazza straordinaria. E stiamo imparando a conoscere anche l’altra sua figlia, Maria.

“Sì, sono molto felice. Quando Emma ha portato in scena Un altro passo, che verrà replicato il 5 novembre al Teatro Parioli, sono andata a vederlo. Lo spettacolo aveva debuttato a maggio. È stato ideato e scritto da un suo collega e amico, laureato in medicina, mentre lei ne ha curato interamente la regia. In quell’occasione ha fatto un piccolo debutto anche Maria, come modella e attrice. Sembrava che fosse stata sul palcoscenico tutta la vita! Proprio lei, che da piccola si vergognava tantissimo. Alla prima recita dell’asilo aveva pianto per tutto il tempo. Era l’unica bambina che non vedeva l’ora che si chiudesse il sipario. E adesso sembra che il palcoscenico sia proprio il suo luogo. Quando sono arrivata a teatro, tutti mi chiedevano: ‘Ma sei emozionata?’. E rispondevo: ‘No, sono qua in attesa’. Ero certamente felice di essere lì, ma alla fine, quando mi hanno domandato di nuovo che cosa avessi provato, ho capito che non si trattava di emozione. Era una sensazione diversa. Il percorso delle mie figlie non è stato sempre facile. Anche perché essere giovani in quest’epoca è veramente una disgrazia tremenda. È un cammino difficile, faticoso. E poi avere me come madre è una bella rottura di balle! Me ne sono scusata per tutta la vita, commettendo un errore. Non avrei dovuto farlo, perché così legittimavo gli altri a pensare che avessi una colpa. Ma quale colpa? Ho fatto il mio lavoro, con passione e impegno. Di che cosa dovrei scusarmi? Stiamo tutti bene anche grazie a questo”.

Oggi, vedendole realizzarsi, sente di aver trovato una nuova serenità anche come madre?

“Con le mie figlie abbiamo attraversato momenti difficili, come capita a tutti. L’adolescenza è complicata, e lo è anche essere genitori di adolescenti. Non sono stata graziata da questo punto di vista, anzi. Ma quando ho visto Un altro passo, quello che Emma era riuscita a mettere in piedi, e poi Maria entrare in scena, mi sono detta: eccole lì, Emma e Maria. Quelle due creature uscite meravigliosamente dal mio grembo, figlie mie ma anche dei loro padri. Eccole lì, con tutta la bellezza e la meraviglia che portavano dentro di sé fin da piccole e che adesso possono finalmente esprimere, mostrare. Ecco perché non ero emozionata. Ero proprio felice di riconoscerle attraverso il loro lavoro”.

Lei si è concessa il diritto di essere difficile?

“No, non molto. Mi sono sempre scusata per il fatto di essere difficile. Ho pensato di dover pagare un prezzo, di dover risarcire qualcuno per il mio carattere ingombrante, impegnativo. Dal 1992 frequento la psicoterapia come paziente, naturalmente, anche se ormai aspiro a una laurea honoris causa in psicologia! È una materia che mi affascina e credo che ci sia sempre qualcosa da imparare, da capire. Ho seguito un lungo percorso nei primi sette, otto anni, poi l’ho ripreso e adesso sono undici anni che sono tornata in terapia. Quando ti interroghi tanto su te stessa, con il passare del tempo cambi. Si trasforma anche lo sguardo che rivolgi agli altri, la lente attraverso la quale li osservi. Dopo tanta analisi e un continuo lavoro su te stessa, quella lente ti porta a vedere le persone in maniera diversa. Diventi una sorta di risonanza magnetica. Non significa che ci azzecchi sempre, sia chiaro: le diagnosi possono essere sbagliatissime!”.

Riconoscere le fragilità altrui può diventare anche un peso nelle relazioni?

“Sì, perché il rapporto con gli altri può diventare faticoso. Avendo conosciuto la mia parte più nuda, fragile, quella maggiormente in difficoltà, riesco a riconoscerla anche nelle persone che incontro. In fondo è un po’ quello che accade a Teresa Battaglia. Teresa si innamora dei suoi serial killer. Sono tutti figli di ferite, di traumi, proprio come lei. È come se ne fosse affascinata. C’è una sorta di attrazione per la sofferenza altrui. Purtroppo anch’io ho questo tratto, e da sempre. Finisci per legarti, per innamorarti di qualcuno che porta dentro di sé una ferita simile alla tua. Ma, da un certo punto di vista, diventi anche una persona faticosa. Perché sei uno specchio per l’altro, e non sempre chi hai davanti desidera vedersi fino in fondo”.

Perché guardarsi davvero può fare paura?

“Certo. C’è la paura di morire come Narciso. Perché Narciso quando muore? Adesso non ricordo perfettamente il mito, ma c’è la madre che va da Tiresia e gli chiede se suo figlio, così bello, corra qualche pericolo. E Tiresia le risponde che morirà soltanto quando si guarderà veramente allo specchio. Il narcisismo è una malattia molto forte della nostra epoca. Forse è sempre esistito, ma oggi lo riconosciamo meglio perché abbiamo più strumenti per farlo. Non sempre, però, chi si trova davanti a uno specchio vuole vedersi davvero. E in certi casi forse è meglio che non accada mai, perché potrebbe persino morirne. Quando ti sei costruito un’immagine di te che ti rassicura, che ti fa stare bene nella tua zona di comfort, qualche volta è meglio lasciarti lì. Non dobbiamo necessariamente pretendere che anche l’altro compia lo stesso percorso di evoluzione. Mi viene un paragone: è un po’ come quando viene importata la democrazia in un Paese sotto regime… poi devi rimanere lì a difenderla, perché quella democrazia è fragile. E infatti abbiamo visto che cosa è successo quando non accade. Alcune persone non sono pronte a guardarsi dentro”.

Non tutti sono pronti a guardarsi allo specchio. Lei oggi riesce a farlo? E quale immagine vede?

“Mi sono guardata veramente allo specchio. Non in senso metaforico, ma reale. E ricordo anche la data precisa: era il 12 luglio del 1992. Mi ero separata da poco dal mio primo marito e stavo una schifezza. All’epoca fumavo ancora. Non sono mai stata particolarmente attratta da altre sostanze, però la sera prima ero stata a casa di amici, avevo fumato tantissimo e forse bevuto anche un paio di bicchieri di troppo. Mi sveglio alle sette del mattino per andare in bagno. Nella casa in cui abitavo, una parete era interamente ricoperta di specchi. Sono sempre stata molto miope. Quella mattina vedo un’immagine riflessa, sfocata, ma evidentemente grigia, persino da lontano. Avevo appena compiuto trent’anni. Mi avvicino, metto bene a fuoco e mi rendo conto che quell’immagine grigia ero io. Vengo da una famiglia abbastanza disfunzionale, nella quale c’erano problemi di alcolismo e tabagismo. Quando mi sono vista, ho pensato: ‘Mio Dio, mi sto trasformando. Sto diventando proprio quello che mi fa orrore, ciò da cui sto cercando di scappare. Ma come posso fermarmi?’. In quel preciso istante ho preso il pacchetto di sigarette, l’ho appoggiato lì, l’ho fissato e gli ho detto: ‘Voi non mi avrete mai più’. E non ho mai più fumato una sigaretta. Mai più”.

Una decisione definitiva, presa in un istante. Aveva già provato a smettere?

“Due volte. Ogni volta pensavo di potermi concedere un tiro, di riuscire a gestire la dipendenza. Invece no. È come per gli alcolisti: rimani alcolista, rimani tabagista. L’unico modo per smettere veramente è esercitare la volontà ogni giorno della tua vita, fino all’ultimo. Quel giorno ho chiuso con le sigarette, ma anche con la difficoltà di fermarmi, qualche volta, davanti all’alcol. Non ne ho mai abusato veramente, magari capitava di bere un po’ di più in compagnia. Da allora non ho più toccato i superalcolici. Mi fanno proprio stare male. Al massimo bevo un paio di bicchieri di bollicine. Sono diventata una noia terribile, persino quando esco con gli amici!”.

Quella mattina del 1992, però, non ha cambiato soltanto le sue abitudini. È stata anche l’inizio di un percorso più profondo.

“Neanche venti giorni dopo quel 12 luglio ho iniziato la psicoterapia. Mi sono detta: ‘Adesso non posso più dare la colpa al fato che si abbatte su di me. C’è qualcosa in me che non va. Devo prendermi cura di me. Che cosa mi è successo? Come posso uscire da questa trappola?’. Non sapevo ancora in quale razza di trappola fossi finita, né quanto tempo mi sarebbe servito per liberarmi da tutte quelle gabbie nelle quali ero incastrata. Qualche tempo fa parlavo con la mia attuale psicoterapeuta, con la quale ormai tra un po” diventeremo amiche. Le ho detto: ‘Certo, cara professoressa, però quanto sono stata lenta! Ho cominciato nel 1992 e siamo ancora qua. Perché ci ho messo tutto questo tempo? Perché mi fa ancora rabbia?’. E lei mi ha risposto: ‘Signora Elena, c’è gente che questo percorso non lo comincia neanche. E c’è gente che non riesce mai a liberarsi’. Le ho dato ragione, naturalmente. Però mi rimane un po’ di rabbia per non essere riuscita a essere più veloce. Ma evidentemente, come diceva Khalil Gibran ne Il Profeta, quanto più profonda è la ferita, quanto più profondo è il solco che ha scavato nella tua anima, tanta più gioia potrà contenere. Forse, però, ci metterai anche più tempo ad assaporare quella gioia, a conquistarla. A conquistare il diritto alla leggerezza, a qualche sprazzo di felicità”.

Nel frattempo, il successo non l’aiutava? Mi ha raccontato quello che le è accaduto nel 1992, ma negli anni successivi sono arrivati Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni e tutti i grandi successi più recenti. Il riconoscimento professionale non riusciva, almeno in parte, a placare la sua ricerca di serenità?

“È una domanda molto chiara e ho una risposta altrettanto chiara: non ho mai vissuto la carriera con ansia. Quando ero bambina, nella casa di Firenze dove abitavo con mia nonna, c’era un soggiorno su due livelli, separati da un gradino. Quello era il mio palcoscenico, fin da quando avevo tre o quattro anni. Era il mio luogo. Come se non potessi che finire lì. Ed è stato tutto molto naturale. Non ho mai avuto l’ansia di riuscire professionalmente, perché la mia più grande ambizione era un’altra. Infatti tutti mi chiedevano: ‘Ma tu non sei ambiziosa? Perché non lo sei abbastanza?’. Dipende da ciò che desideri ottenere nella vita. La mia più grande ambizione non era costruire la carriera che poi ho avuto. Anzi, non era nemmeno un’ambizione: era un’ossessione. E soltanto adesso ho capito quanto fosse patologica. Volevo avere e costruire la famiglia che non avevo avuto”.

E, mentre cercava di costruire la famiglia che aveva sempre desiderato, la carriera continuava a crescere?

“Mentre cercavo in maniera ossessiva l’uomo della mia vita e tentavo di costruirmi una famiglia, la carriera arrivava con naturalezza. Lavoravo con impegno e passione. Studiavo, crescevo come attrice, miglioravo. Ed evidentemente tutto questo mi ha permesso di avere un percorso professionale che per quarantacinque anni è stato sempre in crescendo. Non avrei mai immaginato, alla mia età, di avere già impegnati i prossimi cinque anni. In genere un’attrice in Italia, a un certo punto, viene considerata sul viale del tramonto. Mi vedevo già come Gloria Swanson! E invece no. Ma non ho mai vissuto quella parte della mia vita con ansia, e quindi è andata benissimo. Certamente ricevevo amore dal pubblico, ma lo cercavo altrove, nella famiglia, negli affetti. Non avevo avuto mio padre per trent’anni. Cercavo l’uomo della mia vita, che sarebbe stato un padre migliore del mio. Poi, poveretto, mio padre aveva fatto quello che aveva potuto. Ma l’ho capito molto più tardi”.

L’affetto del pubblico può colmare un vuoto?

“Ricordo una frase che mi disse Ennio Fantastichini al funerale di Monica Scattini. Non la dimenticherò mai. Eravamo tutti molto diversi, ma ci conoscevamo da ragazzi. Appartenevamo a una generazione cresciuta insieme, molto unita, pur nelle differenze. Ennio venne da me piangendo e mi disse: ‘Elena, noi siamo tanto diversi, ma abbiamo tutti una cosa in comune: abbiamo tutti una carezza che ci è mancata, un abbraccio che ci è mancato. Ed è per questo che lo cerchiamo nel pubblico’. Gli applausi, il successo, le persone che ti fermano per strada, gli ascolti televisivi, che dimostrano quanto la gente ti voglia bene e ti segua, hanno in qualche modo colmato quelle carezze mancate. Ma la mia ossessione era e rimaneva la famiglia. Gli affetti familiari, nei quali comprendo anche gli amici più intimi, perché la famiglia è anche quella che ti costruisci, restano il luogo in cui cerco quell’amore così importante per me”.

E quando sono gli spettatori a raccontarle che il suo lavoro li ha aiutati ad affrontare momenti difficili, che effetto le fa?

“Quando leggo i messaggi degli spettatori, dei fan, delle ragazze, soprattutto dei giovani, provo una gioia immensa. Qualcuno arriva addirittura a dirmi che ho fatto bene alla sua anima, che l’ho guarito. Mi sembra una cosa folle! Rispondo: ‘Ma no, non ti ho guarito io! Posso averti dato uno spunto per aiutarti a guarire, ma non ho questo potere, non possiedo questi strumenti’. Però, se posso essere d’ispirazione, è qualcosa che mi riempie di gioia. È incredibile, meraviglioso. Tutto quell’amore mi arriva, certamente. Ma rimane aperta una parte di me, quella ferita, quella fragilità. Forse non sanguina più, ma non si è ancora rimarginata. C’è una piccola parte di me, della donna, anche del mio femminile, che sente di non aver ricevuto un riconoscimento profondo. Scusi, mi commuovo…”.

Non deve scusarsi. È umano commuoversi. E oggi anche concedersi di mostrare le proprie emozioni può essere una scelta di libertà.

“Forse adesso questo lusso me lo permetto. Certo, con voi giornalisti è un po’ più difficile, ma mi succede sempre più spesso. Forse perché sto invecchiando”.

Ricci, non si butti così giù!

“No, nel senso che l’anagrafe e Wikipedia mi ricordano che sto invecchiando! In realtà, però, una parte di me sta ringiovanendo. Vivo quindi una sorta di ambivalenza, di dicotomia, che a volte mi turba e mi confonde”.

Quando le persone le scrivono che le ha aiutate a guarire, sa bene che spesso fanno riferimento anche a un momento molto delicato della sua vita, l’abuso.

“Ma quell’esperienza… Aspettavo che morisse mia madre per parlarne. E volevo farlo perché è importante. Quando racconto quanto mi abbia aiutato l’analisi, quanto siano stati importanti tutti questi percorsi, so di offrire, anche involontariamente, una serie di strumenti. Poi ci sono tanti modi per aiutarsi. C’è chi trova sostegno nel buddismo, chi nel cristianesimo. Ognuno sceglie la propria strada. Porto la mia esperienza e racconto quello che ha aiutato me. Però è vero che questo può servire a molte persone. Una voce come la mia può essere d’aiuto. Quando incontro ragazze che magari ho aiutato senza saperlo, e loro mi abbracciano, tremano come foglie, si commuovono, piangono, rispondo: ‘Ma no, non devi stare così!’. E pensare che anche a me è successa esattamente la stessa cosa con Patti Smith!”.

Cioè? Come è avvenuto il suo incontro con Patti Smith?

“Quando sono arrivata da lei con i regali, sembravo una delle mie fan! Per me Patti Smith è stata una specie di faro nella vita. Mi ha sempre colpito la sua storia e soprattutto quel diritto a essere veramente libera che lei si è arrogata molto prima di me, fin da giovanissima. Ero sotto il palcoscenico del suo concerto allo stadio di Firenze, il 10 settembre 1979. Ero emozionatissima. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno l’avrei conosciuta… Quando finalmente l’ho incontrata, la scorsa estate, mi sono presentata con alcuni prodotti dell’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, una piccola borsa e soprattutto una lettera che le avevo scritto. Prima di consegnargliela, l’avevo fatta leggere a Emma, che si era commossa. Mi tremavano le mani e piangevo come una stupida”.

Che significato ha avuto condividere quel momento e quel concerto con sua figlia?

“È stato importantissimo. Con Maria avevo fatto un bellissimo viaggio in Giappone, al quale Emma non era potuta venire. Quindi quel concerto era per lei. Averlo condiviso con Emma ha amplificato tutte le emozioni che quella serata rappresentava per me. Appena ho visto Patti Smith entrare sul palcoscenico con quella forza, ho pensato: ‘Ecco anche a chi mi sono ispirata!’. Ho riconosciuto quella camminata, l’ho rivista. E quando ha cantato Gloria, Horses, Land e People Have the Power, mi riconoscevo nelle sue parole. Mi riconoscevo come una donna che soltanto da pochissimo tempo, per certi aspetti addirittura da poche ore, si era arrogata il diritto di essere libera. Libera di esprimere tutto ciò che provava, nel bene e nel male, dalla rabbia all’amore. Avere Emma accanto ha reso tutto ancora più emozionante. Da una parte non ero più soltanto una mamma: tornavo a essere quella ragazzina di diciassette anni sotto il palcoscenico del suo idolo. Dall’altra ero anche la madre che, nel frattempo, aveva compiuto un lungo percorso ed era riuscita a liberarsi da ciò che la faceva stare male. E so che anche per Emma non è facile. È stato uno di quei momenti che, se un giorno scriverò una biografia, racconterò sicuramente. Il concerto del 1979 e quello del 25 luglio 2026 hanno segnato due momenti fondamentali della mia vita. A diciassette anni guardavo quella donna e pensavo: ‘Voglio essere quella là’. E a luglio, finalmente, ero diventata quella là”.

Nel segno di Patti Smith, con una delle sue canzoni più famose, Because the Night. Che rapporto ha con la notte?

“Bisogna distinguere tra quando lavoro sul set e quando sono impegnata in teatro, oppure non lavoro. Se ho la sveglia alle cinque, alle cinque e mezza o alle sei del mattino, alle nove di sera comincio a darmi le padellate in testa come Roger Rabbit finché non mi addormento! In qualche modo devo dormire. Avendo lavorato tanto, soprattutto nella serialità televisiva, sono un po’ un soldato. Sono molto professionale e devo arrivare sul set riposata. Mi addormento con le paginette del copione del giorno dopo in testa, sperando che durante la notte, per osmosi, tutte le battute entrino nella memoria. Quindi vado a letto presto. In quel caso la notte non esiste: è fatta per dormire, perché mi sveglio all’alba. Quando invece lavoro in teatro e finisco più tardi, oppure non ho impegni professionali, negli ultimi anni tendo a fare molto tardi. Finalmente sono sola, non ho più nessuno con me. Durante il giorno sono sempre piena di impegni. Ho progetti futuri, lavoro a quelli che voglio realizzare, cerco nuovi testi teatrali da portare in scena. La sera, a un certo punto, tutte queste attività non puoi più farle. Certo, potresti leggere, ma se leggo mi addormento alla seconda riga! E invece ho ancora fame di fare”.

E come trascorre quelle ore che finalmente può dedicare soltanto a se stessa?

“Magari scrivo, rispondo alle amiche che non sono riuscita a sentire durante il giorno, oppure vado su Instagram a scorrere contenuti. Ma anche a scoprire tante cose belle, perché non è soltanto negativo. Attraverso Instagram ho conosciuto coreografi pazzeschi. Seguo moltissimo la danza, come ormai si sa. Mia sorella, che è una grandissima esperta, mi ha segnalato diversi artisti che ho cominciato a seguire. Così entro in quel mondo, guardo quello che mi piace oppure recupero le notizie che mi sono persa durante la giornata”.

Scrive? Che cosa?

“Qualche volta metto per iscritto quello che provo, quello che sento. E poi ho un soggetto che spero prima o poi di riuscire a realizzare, dal quale vorrei trarre un film. È una storia complessa, quindi annoto tutto quello che mi viene in mente e che possa avere a che fare con qualcosa di patologico (ride all’uso del termine, ndr). Però è un argomento che mi interessa molto. Appena scrivo qualcosa, cerco di capire se esistano già opere che affrontano lo stesso tema. E da una ricerca finisco per entrare in altri mondi”.

Porte che aprono altre porte?

“Mi è capitato anche quando ho curato la regia di Fedra, perché mi sono appassionata moltissimo anche alla regia teatrale. Nonostante abbia frequentato il liceo classico, non mi ricordavo un accidente. Ma non ricordavo granché neanche quando andavo a scuola, figuriamoci adesso! Quando mi hanno affidato la regia di Fedra, mi sono resa conto che ricordavo a malapena la trama, e anche piuttosto male. Così mi sono rimessa a studiare. Ed è stata un’esperienza meravigliosa. Tra l’altro non ho neanche un computer, non lo so usare. Faccio tutto sul telefonino. Mi dicono sempre che sto continuamente al telefono e rispondo: ‘Beh, è il mio computer!’. Mentre studiavo Fedra, ho cominciato a cercare alcuni dettagli che non ricordavo. Per esempio, mi sfuggiva il nome di sua madre, quella che aveva avuto anche il Minotauro. Da una ricerca all’altra sono arrivata alle Metamorfosi di Ovidio. Erano testi che avevo studiato, naturalmente, ma non con la stessa attenzione. Quando sei ragazza, certe opere non ti arrivano allo stesso modo. Mi sono imbattuta nel passaggio in cui Ovidio racconta di Pasifae, la madre di Fedra, e della sua terribile attrazione per il toro. La sensualità con cui descrive quella vicenda è impressionante. Mi sono trovata in imbarazzo, come donna, leggendo quelle pagine. Tale era la grandezza dello scrittore, la potenza dei suoi versi, peraltro tradotti molto bene in italiano. Arrivi a capire perché quella donna si sia fatta costruire una specie di giovenca di legno per farsi possedere dal toro. È potentissimo il modo in cui viene raccontato l’eros”.

Che effetto le ha fatto rileggere Seneca con l’esperienza e la consapevolezza di oggi?

“Quando Fedra si dispera e si domanda da dove venga quella passione insana per un ragazzo così rustico, ruvido, scontroso, respingente, che preferisce gli animali agli esseri umani, così misogino, emerge tutta la sua storia familiare. Seneca è veramente il padre della psicoanalisi, di Shakespeare, di chiunque! È stato un viaggio incredibile. Mi perdo in queste ricerche: parto da un argomento e finisco per ritrovarmi in mondi completamente diversi. Mi sorprendo e penso: ‘Ma che bello tornare sui banchi di scuola a sessant’anni passati!’. Con un’altra consapevolezza, con tutte le esperienze di analisi che ho fatto, rileggere Fedra diventa potentissimo. Infatti lo spettacolo proponeva proprio questa interpretazione. E gli studenti che sono venuti a vederlo mi hanno detto, entusiasti: ‘Ma è una figata!’. E ho risposto: ‘Sì, è una figata! È Seneca!’”.

Dei suoi pensieri personali, che cosa mette su carta?

“Scrivo i miei sogni, i miei desideri. E poi li conservo anche”.

Prima o poi ce li farà leggere? Magari quando quei sogni si saranno realizzati, quando li avrà metabolizzati, vissuti?

“Qualcuno sì, potrò farvelo leggere. Qualcuno credo mai. Anche perché ci sono parti di me così profonde, così private, che sto ritrovando soltanto adesso. Le avevo sepolte bene in fondo alla mia anima. Non potevano esprimersi, non avevano il diritto di farlo. E adesso, in qualche modo, mi spaventano anche. Perché c’è una ragazzina dentro di me che non era morta e che sta venendo fuori. Ed è una specie di indemoniata! Vuole tutto quello che non le ho fatto fare. Quindi adesso ho dei problemi con il mio Super-Io, che vorrebbe placarla, mentre quella se ne frega totalmente! In questo momento ho un combattimento di un certo rilievo dentro di me. Però quella ragazzina è proprio la donna rapace di cui parlavo prima. E qualche volta è difficile tenerla a bada”.

Immagino, scherzando, che dopo tutti questi anni la sua psicoterapeuta si sia comprata una casa alle Maldive…

“No, sono due psicoterapeuti diversi. All’inizio ho avuto un neuropsichiatra infantile come psicoterapeuta. Adesso ho una donna meravigliosa. E no, nessuna casa alle Maldive! Però sono stata molto fortunata. Ho incontrato subito due persone veramente speciali. I miei psicoterapeuti sono stati figure fondamentali. Tra i tanti maestri che ho avuto nella vita, ci sono anche loro. Sono stati due grandi punti di riferimento, ai quali devo moltissimo, perché mi hanno aiutato a sciogliere due nodi importanti. Il primo è stato ritrovare la mia famiglia. Il secondo, imparare a lasciar andare l’ossessione di averne una a tutti i costi. Sono due persone con un senso dell’umorismo incredibile, una cultura spaventosa, con le quali mi sono fatta le peggiori risate, ma anche, naturalmente, i pianti più clamorosi. E ridiamo molto anche della mia difficoltà attuale. La mia psicoterapeuta è lì con le nacchere e lo champagne, e anche il mio vecchio terapeuta, che nel frattempo è diventato un amico, brinda. Stanno tutti festeggiando e io dico: ‘Ma che brindate? Sono inguaiatissima adesso, accidenti a voi!’. Stavo tanto bene con il mio Super-Io, che tutto sommato era un agente delle SS! E invece adesso questa ragazzina come la fermo?”.

Forse lei ha anche il diritto di concedersi il lusso di non fermarla?

“Sì, lo so. Razionalmente lo capisco. Ma dal punto di vista emotivo, siccome è scatenata, sbanda dove non dovrebbe. Insomma, è un po’ una mina vagante. È una ragazzina, e quindi fa le cazzate, capisce? Non è una donna di sessantaquattro anni. Dovrebbero mettersi un po’ d’accordo, trovare una via di mezzo. Sarebbe meglio”.

Certo, secondo l’ottica comune, il buon senso, la sindrome della brava bambina. Sarà mai una cattiva bambina?

“Chissà. Non so se ci riuscirò. E per fortuna entrambe le mie figlie hanno cominciato l’analisi molto prima di me. Confido quindi che riescano a liberarsi delle loro difficoltà prima di quanto abbia fatto io. Sono una specie di mega-zia per tante giovani attrici, ma anche per alcuni ragazzi che vengono da me. E dico sempre loro: ‘Ragazzi, guardatemi bene. Sono stata anche un cattivo esempio. Sono stata lenta, troppo lenta. Voi sbrigatevi!’. Non metteteci tutto il tempo che ci ho messo io a capire certi meccanismi. Avete più strumenti, siete più giovani. Datevi da fare e liberatevi prima, ognuno dalle proprie ossessioni, dai propri demoni. Poi qualcuno ce lo teniamo, perché non si riesce a sanare tutto, a guarire tutto. E va bene anche così. Quando dico che in fondo c’è ancora quella parte fragile di me, quel femminile così sofferente perché non si è sentito visto, abbracciato, accolto, parlo proprio di questo. È una parte che forse soltanto adesso sta cominciando a trovare chi possiede la chiave per vederla davvero, senza per questo volerla controllare, possedere. Ed è un punto molto, molto delicato per me”.