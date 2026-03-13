Elena Sophia Senise, da Costanza a Guerrieri: l'intervista all'attrice di 9 anni che sogna il cinema

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte il talento arriva in silenzio. Non fa rumore, non cerca di impressionare. Semplicemente c’è. E quando lo incontri te ne accorgi subito. Parlare con Elena Sophia Senise dà proprio questa sensazione: quella di trovarsi davanti a una bambina che conserva tutta la leggerezza della sua età, ma che allo stesso tempo possiede una consapevolezza rara. Ha nove anni, eppure quando racconta il lavoro sul set lo fa con una precisione sorprendente. Elena Sophia Senise parla di emozioni, di studio, di preparazione. Di quanto sia importante immedesimarsi nei personaggi, capire le storie, rispettare il lavoro di tutte le persone che stanno dietro una scena. Non lo dice con la serietà di chi vuole sembrare grande. Lo dice con la naturalezza di chi, semplicemente, ha capito presto cosa ama fare. Il suo 2025 è stato pieno di successi, tra fiction molto seguite e nuove esperienze sul set. Ma ascoltandola si scopre che dietro le luci della televisione c’è anche altro: giornate di studio, rinunce, pomeriggi in cui le amiche vanno al parco mentre lei prepara una scena o studia una sceneggiatura. Sacrifici che racconta senza lamentarsi, quasi con orgoglio. Perché quel sogno, diventare una grande attrice, per lei non è un gioco. È qualcosa da costruire passo dopo passo. E poi c’è la parte più bella: lo stupore. Quello di una bambina che si emoziona ancora ricordando Napoli vista dall’alto al tramonto durante una ripresa, o il freddo del primo giorno sul set di Don Matteo a Spoleto. Il cinema, per lei, è davvero una “macchina dei sogni”. Non solo perché racconta storie, ma perché le permette di viverle. In questa intervista esclusiva Elena Sophia Senise er Virgilio Notizie, Elena Sophia Senise si racconta con semplicità e sorprendente lucidità. Tra ricordi di set, attori importanti incontrati lungo il cammino e desideri per il futuro, emerge il ritratto di una piccola attrice che sta crescendo con i piedi per terra e lo sguardo pieno di immaginazione. E forse è proprio questo il segreto che colpisce di più: dietro i riflettori c’è ancora una bambina che sogna. Solo che, passo dopo passo, quei sogni stanno già diventando realtà.

Il 2025 è stato un anno pieno di successi, da Pesci Piccoli 2 a Costanza. C’è un momento che ricorda come il più emozionante?

“Si, riguardo il 2025 ricordo con piacere molte cose. Per Pesci Piccoli2, ricordo ad esempio che un giorno giravamo su un palazzo altissimo, mi trovavo all’ultimo piano, sopra un’impalcatura, ovviamente messa in sicurezza, e da li recitavo un monologo molto commovente, e sullo sfondo si vedeva tutta Napoli al tramonto. È stata una bellissima emozione. Il cinema ti permette di viaggiare tanto e magari vedere posti molto belli. Come anche in Costanza, che giravamo a Verona, in dei posti davvero incantevoli. Ogni lavoro ti porta in posti diversi, e questo è molto bello! ”.

In Costanza interpretava Flora, un personaggio molto importante. Cosa le è rimasto dentro di lei?

“Flora mi ha dato molta popolarità, direi anche inaspettata. Senza dubbio Flora rispecchiava la mia persona; una bambina dolce, simpatica, a volte un pochino capricciosa. Poi rappresentare un personaggio di un romanzo mi ha gratificato molto. Comunque, porto Flora ancora dentro di me, anche perché tra non molto inizieranno le riprese di Costanza 2, quindi vediamo come continueranno le cose. Ma al momento non posso anticipare nulla”.

Il pubblico l’ha vista anche nel film Seduci & Scappa. Che differenza hai sentito tra lavorare in una fiction e in un film?

“Non ho percepito molta differenza. Forse le serie tv sono un pochino più lunghe da girare, quindi richiedono più tempo. Ma l’impegno serve anche nei film. Su Seduci & Scappa comunque mi sono dovuta impegnare molto, sia con lo studio della sceneggiatura, perché ero protagonista, sia durante le riprese. Per fortuna che c’era Nino Frassica. Con lui mi sono divertita tantissimo. Poi ci siamo incontrati anche sul set di Don Matteo”.

L’abbiamo finalmente vista anche in Don Matteo 15. Come si è sentita il primo giorno sul set?

“Il primo giorno, se non ricordo male, era a Spoleto. Ricordo che faceva molto freddo, forse eravamo quasi a zero gradi. Ricordo che giravamo nella famosa piazzetta di Spoleto, davanti al Duomo. Ricordo con piacere quando ci siamo ritrovati con Nino Frassica. Lui era molto contento di rivedermi”.

Ufficio stampa: Francesco Fusco

Nino Frassica e Raoul Bova le hanno dato qualche consiglio speciale?

“Allora, con Nino Frassica come accennavo abbiamo lavorato insieme più volte. Direi che con Nino si ride sempre! Con lui sul set si improvvisa molto, nel senso che non segue il copione alla lettera. Quindi, improvvisavamo molto le battute, e questo è un buon insegnamento. Raoul Bova, invece, è stato sempre molto gentile e sempre molto professionale”.

Com’è stato girare una puntata con momenti divertenti ma anche commoventi?

“Bisogna immedesimarsi nella parte. Immagino sempre come se quella scena che giro fosse davvero reale, come potrei reagire, quali emozioni provare. Quindi oltre alla preparazione serve comunque immedesimarsi nel personaggio”.

Hai condiviso il set anche con Eugenio Mastrandrea e Carolina Benvenga. C’è un ricordo divertente che può raccontarci?

“Un ricordo in particolare forse quando nella serie ho avuto modo di cantare al teatro di Spoleto, davanti al pubblico. È stata un’emozione indescrivibile. Al mio fianco ovviamente c’era Carolina Benvenga, che era la presentatrice, e Eugenio Mastrandrea che suonava la fisarmonica. Ci siamo divertiti tanto in quelle scene!”.

Dal 9 marzo è anche in Guerrieri, sempre su Rai 1. Cosa ci dice del suo personaggio?

“In Guerrieri sono la piccola Leà, una bambina dolce e sensibile. Leà è la figlia di (Catrinel Marlon), una donna che cerca la verità sul marito, interpretato da (Giordano De Plano), il papà di Leà, che si trova in carcere. L’avvocato Guerrieri (Alessandro Gassmann), userà tutta la sua sensibilità con la piccola Leà, e tutta la sua professionalità con la mamma di Leà, per risolvere un caso davvero intricato. Comunque, lavorare con Alessandro Gassmann è stato bellissimo. Dal punto di vista professionale è stata una cosa incredibile. Trovarmi a recitare al fianco di un attore così importante della televisione è stata un’esperienza unica”.

Quando legge un copione, cosa ti colpisce per capire se un ruolo ti piace davvero?

“Come detto anche prima bisogna immedesimarsi nel personaggio. Bisogna capire la storia e prepararsi bene. Generalmente mi colpiscono tutte le storie, semplicemente perché le faccio mie. Io divento il personaggio. Diciamo che mi tuffo nella storia”.

È già sul set del film Il mio nemico immaginario con Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e Luigi Diberti. Che atmosfera si respira sul set?

“C’è un’atmosfera straordinaria. Fabio Volo scherza molto. Anche Giulia Bevilacqua ha sempre il sorriso tra le labbra e ci divertiamo molto, mentre con Loretta Goggi tra una ripresa è l’altra parliamo molto, ci raccontiamo tantissime cose. Sono tutti attori molto importanti, e recitare al loro fianco mi rende tanto orgogliosa, e mi fa pensare al mio lungo percorso da attrice cominciato tanto tempo fa”.

Ha iniziato piccolissima, con Lea – I nostri figli. Cosa ricorda del suo primo giorno davanti alla macchina da presa?

“Si, non lo dimenticherò mai. Arrivai sul set, ero molto piccola, ma ero sicura di me perché mi ero preparata molto. Riguardo alla mia prima scena che ho fatto mi trovavo in un ospedale, ovviamente finto, perché il mio personaggio che si chiamava Camilla, era una bambina molto malata. Quindi, la mia prima scena era in un letto di ospedale”.

Spesso si dice che è molto matura sul set. Lei si sente così oppure si sente semplicemente una bambina che ama recitare?

“Si, mi dicono tutti che sono molto matura. A volte si dimenticano pure che sono una bambina. Non so come spiegarlo in realtà, ma io anche se sono una bambina mi sento molto matura, perché durante le riprese io prendo le cose sul serio, perché comunque intorno a me ci sono tante persone che lavorano, però nello stesso tempo mi diverto perché è quello che voglio, che mi fa stare bene”.

Come riesce a conciliare scuola, studio della recitazione e tempo libero?

“A scuola vado bene. Studio molto ed ho bei voti, però non ho molto tempo libero a disposizione. Trovo comunque il tempo di studiare pianoforte con la maestra. Mi piace molto suonare le colonne sonore dei film, e poi vado anche a scuola di inglese. Se mai un giorno dovesse arrivare, mi piacerebbe prepararmi anche per il cinema internazionale”.

Quanto è importante per lei continuare a studiare e prepararsi, anche quando arrivano tanti successi?

“Ecco, questa domanda mi piace molto, perché molte persone giustamente vedono solo la parte finale, quella di quando esce il film in tv o al cinema. Ma dietro ci sono molto sacrifici. Non potete immaginare quanti! Bisogna impegnarsi molto. Si può essere fortunati e girare una serie tv o un film, ma poi serve molta costanza nel tempo. Per realizzare un sogno servono davvero tanti sacrifici e tante rinunce. Magari quando le mie amichette vanno al parco giochi io non posso andarci perché mi sto preparando per un film, oppure magari d’estate, quando le mie amichette vanno al mare a fare il bagno io magari sto girando una serie televisiva, per cui non mi posso abbronzare, e quindi non posso prendere il sole e quindi non posso andare al mare. Oppure magari vorrei tagliarmi i capelli, fare una bella acconciatura ma in realtà non posso, perché magari devo girare un film che non mi permette di tagliare i capelli. Insomma, per amore del cinema rinuncio a tante cose, ma lo faccio con piacere, perché io voglio realizzare il mio sogno di diventare una grande attrice”.

C’è un genere che le piacerebbe provare in futuro? Magari una storia d’avventura o una commedia tutta da ridere?

“Beh, forse di avventura, anche se in realtà in parte l’ho già girata, e la vedrete prossimamente in prima serata. Sarò protagonista di una storia incredibile, dove mi sono ritrovata tra i boschi, in piena notte, con scene mozzafiato. Ma non posso dire altro perché bisogna aspettare l’uscita della serie”.

Quando non lavora, cosa le piace fare per divertirsi e staccare un po’ dal set?

“Allora, mi piace scrivere piccole sceneggiature, per poi trasformale in video. Sono le mie storie, quelle invento io. A volte faccio più personaggi, tipo come faceva Carlo Verdone una volta. Poi faccio il montaggio e li edito”.

Qual è stata la reazione dei suoi genitori alla sua voglia di recitazione? Qual è il complimento più bello che le hanno fatto loro?

“Loro mi seguono dovunque. Mia mamma è sempre presente, anche mio padre. Con papà ci prepariamo molto. Mio padre dice sempre che per avere dei grandi risultati servono degli sforzi straordinari, che bisogna andare oltre le proprie aspettative, solo così si possono realizzare dei grandi sogni. Li ringrazio tanto, soprattutto perché mi permettono di fare ciò che più mi piace nella vita, che è recitare!”.

Cosa prova quando qualcuno la riconosce per strada e le dice che ha amato un suo personaggio?

“Beh, quando succede mi gratifica molto, e mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto”.

Se potesse dare un consiglio a un bambino o una bambina che sogna di fare l’attore, cosa direbbe?

“Allora, come ho detto anche prima, serve tanto impegno. Ripeto, si può essere fortunati e girare una serie tv o un film, ma poi serve anche molto impegno nel tempo. Quindi il mio consiglio è quello di dare sempre il massimo, di lasciarsi appassionare e di credere nei sogni. Se ci pensiamo bene il cinema è la ‘macchina dei sogni’, quindi per poterci credere bisogna imparare a sognare, crederci e sperare fino alla fine, anche quando le cose non vanno bene”.

Guardando al futuro, qual è il suo sogno più grande, dentro o fuori dal cinema?

“Il mio sogno più grande e quello di essere sempre felice e magari di stare sempre in salute, in modo da poter realizzare i miei sogni. Riguardo il cinema mi piacerebbe diventare brava come Claudia Cardinale e Sophia Loren. Sarebbe un sogno bellissimo! ”.