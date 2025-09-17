Elena Vergari scomparsa a Ladispoli nel 2005, trovate delle ossa in un campo dopo una lettera anonima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dal 2005 si cerca Elena Vergari, scomparsa a 47 anni da Ladispoli. Tra le ultime novità, vent’anni dopo la sparizione, c’è una lettera anonima scoperta dal fratello Paolo che ha chiesto e ottenuto l’accesso agli atti dell’indagine. La lettera presenta una mappa che indica il punto in cui si troverebbe il corpo della donna. Recentemente, in effetti, in un’area poco distante dal luogo indicato nella missiva sono state rinvenute delle ossa.

Il mistero delle ossa ritrovate

Il rinvenimento è stato raccontato da un inviato di Chi l’ha Visto?. E proprio la redazione del format condotto da Federica Sciarelli ha svelato il contenuto della lettera anonima scoperta da Paolo Vergari, fratello di Elena, che ha chiesto e ottenuto l’accesso agli atti.

Riavvolgiamo il nastro: il mercoledì 10 settembre il programma televisivo ha mostrato una mappa contenuta in una lettera anonima presente nel fascicolo delle indagini sulla scomparsa di Elena Vergari. Al suo interno era indicato il punto in cui si troverebbe il cadavere della donna, a circa 700 metri dalla sua abitazione.

Svolta nel caso Elena Vergari, scomparsa a Ladispoli nel 2005: trovate delle ossa vicino a un punto indicato in una lettera anonima

Il 13 settembre, intorno alle 15, in un’area di Ladispoli tra via Fratelli Bandiera e via Pizzo del Prete sono state rinvenute delle ossa. Il punto sarebbe prossimo al luogo indicato nella lettera anonima, in un angolo in cui si trova della terra smossa e un cumulo di rifiuti.

Il rinvenimento è stato segnalato da un corrispondente di Chi l’ha Visto? che ha subito allertato le autorità. Le ossa verranno repertate e analizzate da un medico legale per capire se si tratti di resti umani o di altra natura. Bisognerà stabilire, quindi, se si tratta delle ossa di Elena Vergari.

La scomparsa di Elena Vergari

I fatti risalgono al 5 giugno 2005. Elena Vergari, 47 anni, il giorno prima era partita con il marito alla volta di Bracciano e la coppia si era spinta fino a Valtopina (Perugia) per una visita al cimitero dove riposano i genitori della donna. I due avevano scelto di dormire in auto per poi ripartire la mattina successiva.

Al rientro a casa tra i coniugi è scoppiata una forte lite all’esterno dell’abitazione, per evitare che la discussione arrivasse agli occhi del figlio. A un certo punto Elena si sarebbe allontanata e sarebbe salita su un’auto, una Mercedes di colore nero con targa straniera. Il marito avrebbe tentato di fermarla, ma il veicolo è ripartito subito.

Il giorno 10 al cellulare del figlio è arrivato un sms: “Sto bene, non mi cercate”. Secondo le indiscrezioni – scrive Roma Today – nello stesso messaggio Elena avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare l’Italia. Secondo gli inquirenti l’sms sarebbe stato inviato da una cabina telefonica poco distante dall’abitazione della donna.

Le indagini

Da più parti – scrive il Corriere di Arezzo – si dubita sulla versione fornita dal marito. A mettere in discussione l’ipotesi dell’allontanamento volontario è il fratello di Elena, Paolo, ma anche un’amica della donna ascoltata da Chi l’ha Visto?. Secondo quest’ultima, la 47enne non avrebbe mai abbandonato il figlio né il cane.

Il caso è stato archiviato nel 2017, ora non si esclude che – a seconda degli sviluppi – il fascicolo possa riaprirsi. La Procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro dell’area e accertamenti sul Dna.