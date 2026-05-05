Elena Zamuner morta nell'incendio in casa a Cessalto, salvo il marito Graziano Dal Cortivo: indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una donna di 78 anni, Elena Zamuner, è morta nella notte a causa di un incendio sviluppatosi all’interno della propria abitazione a Cessalto, in provincia di Treviso. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina, per poi attecchire nel resto dell’appartamento. Solo intossicato il marito Graziano Dal Cortivo. Indagini in corso per chiarire la dinamica con la quale si è sviluppato il rogo.

Elena Zamuner morta nell’incendio a Cessalto

All’alba di oggi – martedì 5 maggio 2026 -, un rogo è divampato in un’abitazione situata in via Bidoggia a Cessalto, in provincia di Treviso. All’interno dello stabile si trovava una coppia di coniugi: Elena Zamuner e il marito Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle ore 6:00, interessando inizialmente il locale della cucina per poi propagarsi rapidamente al resto della struttura.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il marito, Graziano Dal Cortivo, è riuscito a mettersi in salvo abbandonando l’area invasa dal fumo e dal fuoco prima che la situazione precipitasse. L’allarme ai soccorsi è scattato immediatamente.

I soccorsi a Graziano Dal Cortivo e le indagini sul rogo

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco con unità operative provenienti da Treviso, Motta di Livenza, San Donà e Conegliano. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio coinvolgesse le abitazioni adiacenti.

Graziano Dal Cortivo è stato assistito dal personale sanitario. Secondo quanto riportato da Rai News, l’uomo ha riportato sintomi da intossicazione dovuti all’inalazione dei fumi, ma non è in gravi condizioni e non è stato necessario sottoporlo a cure mediche intensive da parte del personale medico del Suem 118 accorso

Purtroppo però, sebbene l’uomo sia riuscito a uscire autonomamente dall’abitazione, le conseguenze per la moglie sono state fatali. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.

La dinamica ancora da chiarire

I Carabinieri della stazione locale hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. L’area è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici volti a individuare l’innesco del rogo.

Secondo i dati del Rapporto Osservasalute e le analisi del Centro ANPID, la casa rappresenta uno degli ambienti più rischiosi, superando per numero di eventi gli incidenti stradali e sul lavoro. In Italia si stimano circa 3,2 milioni di incidenti domestici ogni anno, con una quota di decessi che supera le 8.000 unità.

Le categorie più colpite da questi sinistri sono gli anziani e le donne. Per gli over 70, il rischio di infortunio aumenta sensibilmente a causa di fattori legati alla mobilità e alla fragilità fisica.

Secondo il Ministero della Salute, oltre il 30% degli incidenti che coinvolgono questa fascia d’età è causato da cadute, ma i roghi domestici rappresentano una delle cause più letali a causa della rapidità di propagazione e della difficoltà di evacuazione.