Elenoire Casalegno dal flirt con Sgarbi alla relazione con Pandini, l'incontro con l'ex portavoce di Salvini

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elenoire Casalegno, ospite del programma Rai “Storie al Bivio”, si è confidata con la giornalista Monica Setta, parlando a ruota libera della sua vita privata e della relazione con Matteo Pandini, ex portavoce storico di Matteo Salvini. Giornalista ed esperto di comunicazione istituzionale, Pandini ha collaborato con il leader della Lega per circa nove anni. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha anche ricordato il flirt avuto con Vittorio Sgarbi.

Elenoire Casalegno e la storia con l’ex portavoce di Salvini: “Con Matteo Pandini prima eravamo amici”

L’amore con Matteo Pandini è nato circa due anni e mezzo fa. “Io ero a Roma a presentare una serata per i tifosi interisti e lo conobbi a quell’evento”, ha raccontato Casalegno che è di fede nerazzurra, proprio come il compagno.

“Per una decina di mesi è stata un’amicizia, non volevo buttarmi ad occhi chiusi. E anche lui non lo voleva fare”, ha aggiunto la conduttrice.

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“Mi sono presa del tempo per conoscerlo e poi questa amicizia si è trasformata in altro”, ha proseguito.

Casalegno: “Per ora non parliamo di matrimonio, ma conviviamo”

Con Pandini ha già avviato la convivenza. “Ma non sette giorni su sette, perché i nostri impegni professionali spesso ci fanno stare lontani da casa”, ha riferito Casalegno.

Quando Monica Setta le ha domandato se abbia intenzione di sposarsi, è arrivata la seguente risposta: “Matrimonio? Non ne parliamo, per ora. Io ho già dato anni fa e non ho un bel ricordo del mio matrimonio, per come è finito”.

Casalegno ha una figlia nata dalla relazione con DJ Ringo. Nel 2014 si è sposata con Sebastiano Lombardi e ha divorziato dopo tre anni.

Il flirt con Vittorio Sgarbi

Nel corso della chiacchierata a “Storie al Bivio” si è anche parlato del flirt che Casalegno ebbe circa tre decenni fa con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Una storiella durata poco e non ritenuta importante né da lei né da lui, ma comunque entrata nell’immaginario collettivo di molti italiani.

“Il flirt con Vittorio? Quello è durato tre mesi, credo che ci fossimo conosciuti in uno studio tv“, ha ricordato la conduttrice.

“Ci siamo incontrati casualmente. Sono passati 30 anni e ancora viene ricordato quel flirt, ma non fu una grande storia. Non so perché ci si ricorda di questa cosa”, ha concluso Casalegno.