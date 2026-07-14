Eleonora Cruciani morta a Perugia facendo jogging a soli 23 anni, l'ipotesi dell'infarto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Eleonora Cruciani, studentessa di Medicina di 23 anni, è morta mentre faceva jogging a Marsciano, in provincia di Perugia. I soccorsi si sono rivelati inutili. La Procura di Spoleto ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso: l’ipotesi più probabile è che la ragazza, molto conosciuta e amata nel suo territorio, abbia avuto un infarto.

Perugia, morta mentre fa jogging a 23 anni

Era uscita di casa come faceva spesso la sera, per allenarsi. Non è più tornata. Il caso a Marsciano, in provincia di Perugia: Eleonora Cruciani, studentessa di Medicina di 23 anni, è morta improvvisamente mentre faceva jogging a pochi metri dalla sua abitazione.

La giovane è stata trovata riversa a terra da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Ogni tentativo di salvarle la vita, purtroppo, non ha prodotto l’esito sperato.

La Procura di Spoleto ha disposto l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso: l’ipotesi ritenuta al momento più probabile resta quella di un malore improvviso di origine cardiaca, come un infarto.

Il ritrovamento e le cure vane

L’episodio si è verificato sabato 11 luglio. Intorno alle 20, com’era solita fare, Eleonora Cruciani era uscita di casa per una corsa leggera per le strade del quartiere Tripoli, dove viveva con la famiglia.

Un giovane passante l’ha notata circa un’ora dopo, immobile a terra in via delle Fornaci, e ha contattato i soccorsi. In pochi minuti altre persone si sono fermate per prestare aiuto. Tra loro anche due infermiere, libere dal servizio, che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Purtroppo la situazione è apparsa fin da subito estremamente critica. I sanitari hanno proseguito a lungo con le procedure salvavita, e vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Nibbio. L’elicottero è giunto rapidamente sul posto, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini

In via delle Fornaci sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Todi, che hanno effettuato i rilievi di rito e informato la Procura della Repubblica di Spoleto. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’esame autoptico, accertamento considerato necessario vista la giovane età della vittima.

Gli investigatori, al momento, non avrebbero rilevato elementi che facciano pensare a cause diverse da un malore improvviso, ma l’esame servirà a stabilire con certezza l’origine della morte ed escludere eventuali patologie non diagnosticate.

Chi era Eleonora Cruciani

Eleonora Cruciani era una studentessa di Medicina molto conosciuta e stimata nella comunità in provincia di Perugia. Parallelamente agli studi universitari collaborava con la cooperativa Cogeva, che gestisce gli impianti natatori comunali di Marsciano, Fratta Todina e San Venanzo, dove lavorava come barista durante la stagione estiva.

La giovane era inoltre fortemente impegnata nel tessuto associativo del quartiere Tripoli, partecipando attivamente alle iniziative locali. Lascia il padre Silvio, dipendente di un’azienda marscianese, la madre Simonetta Sargentini, dipendente della Usl Umbria 1, e la sorella maggiore Agnese.

Il Comune di Marsciano ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale. “L’Amministrazione e tutta la comunità si stringono con affetto attorno alla famiglia e agli amici, colpiti da un dolore così grande e improvviso, ricordando anche la presenza attiva di Eleonora nelle realtà associative del quartiere di Tripoli, dove viveva”.