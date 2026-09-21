Eleonora Daniele al posto di Alberto Matano, perché "La Vita in Diretta" non è andata in onda su Rai 1

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Cambio di programmazione lunedì 21 settembre, su Rai 1. La Vita in Diretta, con Alberto Matano, non è andata in onda nel consueto appuntamento pomeridiano. La decisione non è legata a uno stop del programma, ma a una modifica del palinsesto della rete per lasciare spazio a un evento speciale condotto da Eleonora Daniele, ossia Tutti a scuola, con ospiti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Perché “La Vita in Diretta” oggi non è andata in onda

Il motivo dell’assenza di La Vita in Diretta è lo speciale Tutti a scuola, appuntamento che Rai 1 ha trasmesso in diretta nel pomeriggio di lunedì 21 settembre.

La trasmissione tornerà regolarmente nel palinsesto di Rai 1 martedì 22 settembre.

Cos’è andato in onda al posto di Alberto Matano

La modifica alla programmazione è iniziata già nel primo pomeriggio. La volta buona, condotta da Caterina Balivo, è terminata alle 15:30, prima rispetto alla consueta durata.

Subito dopo è andato in onda Il Paradiso delle Signore, anticipato rispetto alla normale collocazione, terminato intorno alle 16.18, seguita da Che tempo fa e dal Tg1.

Alle 16:30 è quindi iniziato Tutti a scuola, condotto da Eleonora Daniele e trasmesso dall’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice.

Presenti all’evento anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Tutti a scuola”, lo speciale di Eleonora Daniele su Rai 1

Tutti a scuola è arrivato alla sua XXVI^ edizione e quest’anno ha dedicato una parte dell’evento ai territori colpiti dal terremoto di 10 anni fa.

Nel corso della diretta sono previsti anche collegamenti con Norcia e Arquata del Tronto, oltre alla partecipazione di esponenti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e della scienza.

Cambia anche l’orario di Reazione a Catena

Le variazioni non riguardano soltanto La Vita in Diretta.

Al termine di Tutti a scuola, Reazione a Catena alle 19 ore, con Pino Insegno: una fascia più breve rispetto alla programmazione abituale, visto che alle 20 è previsto il Tg1.