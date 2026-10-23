Eleonora Laterza di Ponte San Nicolò morta a 25 anni per un'emorragia: era incinta, deceduta anche la figlia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si era sposata da pochi giorni e aspettava una bambina, al sesto mese di gravidanza. Eleonora Laterza, 25 anni, di Ponte San Nicolò, vicino a Padova, è morta in ospedale per una grave emorragia interna, un emoperitoneo massivo. I medici hanno tentato di tutto per salvarle entrambe, ma non c’è stato nulla da fare: con lei è morta anche la figlia che portava in grembo.

Eleonora Laterza morta a 25 anni, cosa è successo

Come riporta PadovaOggi, la comunità di Ponte San Nicolò si prepara a darle l’ultimo saluto: i funerali sono in programma il 24 ottobre.

Secondo il Mattino di Padova, Eleonora era incinta di 24 settimane quando è arrivata al pronto soccorso con un’emorragia massiva al peritoneo.

Il 16 ottobre, all’ospedale di Padova, i medici hanno provato a salvare lei e la bambina.

Le numerose trasfusioni, però, non sono bastate.

Insieme alla mamma è morta anche la piccola, che nel necrologio viene chiamata Maya.

Il matrimonio pochi giorni prima e il lutto a Ponte San Nicolò

Le nozze, raccontano Nordest24 e VenetoToday, erano state celebrate pochi giorni prima della tragedia.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Ponte San Nicolò, comune di circa 13mila abitanti alle porte di Padova.

Secondo le stesse fonti, da bambina la giovane aveva subito un trapianto di fegato e alcuni anni fa aveva già avuto un’emorragia.

Non è chiaro, però, se quei precedenti abbiano a che fare con quanto è successo.

Le fonti non hanno chiarito cosa abbia provocato l’emorragia né se siano in corso accertamenti sulla sua morte.

Cos’è l’emoperitoneo massivo

L’emoperitoneo è la presenza di sangue nella cavità peritoneale, lo spazio dell’addome che contiene molti organi interni.

Si parla di emoperitoneo massivo quando la quantità di sangue è molto elevata: l’addome può contenerne anche più di 5 litri, più dell’intero volume di sangue in circolo in un adulto.

Tra i segnali più comuni ci sono dolore addominale, gonfiore della pancia, calo della pressione e, nei casi più gravi, perdita di coscienza.

Un’emorragia di questo tipo può provocare rapidamente uno shock emorragico ed è considerata un’emergenza chirurgica.

Le cause possono essere diverse: traumi, rottura di vasi sanguigni o di aneurismi, lesioni al fegato o alla milza.

In gravidanza può dipendere, tra le altre cose, da una gravidanza extrauterina, da una rottura dell’utero o dalla rottura spontanea di vasi sanguigni.

Il trattamento prevede trasfusioni immediate e, di solito, un intervento chirurgico d’urgenza per individuare e fermare il sanguinamento.