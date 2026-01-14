Eleonora Puglia: “Scelgo me stessa. Anche quando amo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono racconti che si costruiscono nel tempo, e ci sono persone che, a un certo punto, decidono di raccontarsi davvero. Senza cercare l’effetto, senza il bisogno di piacere. Eleonora Puglia è una di queste. Artista a tutto tondo – nata nella danza, cresciuta nella recitazione, approdata alla regia – si è sempre mossa tra talento e disciplina, passione e consapevolezza. Ha iniziato presto, ha cambiato spesso, ha ricominciato più volte. E ogni volta ha scelto di farlo a modo suo, portando con sé tutto: le cadute, le fatiche, la sensibilità, la lucidità. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, che attraversa più piani (personale, professionale, emotivo), Eleonora Puglia si racconta con una sincerità rara. Parla della sua prima esperienza nella commedia con il film Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti (al cinema dal 14 gennaio con Eagle Pictures), della leggerezza come conquista, della bellezza vista non come vantaggio, ma come elemento da decostruire. Racconta cosa significa, per lei, essere donna in un ambiente ancora segnato da cliché duri a morire. E lo fa con un tono diretto, limpido, mai vittimista. Con la consapevolezza di chi ha dovuto dimostrare il doppio, ma non ha mai cercato scorciatoie. C’è il corpo, in queste parole: quello della ballerina, quello dell’attrice, quello giudicato, aspettato, forzato. C’è il dolore: la perdita, la malattia, la sensazione di non essere abbastanza. Ma soprattutto c’è la forza: quella che non nasce da un carattere duro, ma da un lavoro interiore costante, faticoso, spesso invisibile. Quella che arriva solo quando si attraversano tutte le emozioni, anche le più scomode. Parla d’amore, Eleonora Puglia, ma a modo suo: con pragmatismo, lucidità, senza romanticismi di comodo. Parla della libertà di lasciarsi, dell’importanza di scegliersi. Parla della sua famiglia, delle sue origini, della madre che le è stata accanto anche quando sembrava impossibile. E della regia, come spazio nuovo, necessario, in cui può finalmente decidere cosa dire, come dirlo, e perché. Il ritratto che emerge non è quello, semplice, di un’attrice. È quello complesso di Eleonora Puglia, una donna che non cerca definizioni, ma direzioni. Che non si adatta alle etichette, ma le smonta. E che crede, profondamente, nel potere dell’arte di smuovere, disturbare, cambiare. Senza compiacere. Senza addolcire. Senza fingere.

Chi è Anna, il personaggio che interpreta in Prendiamoci una pausa?

“Anna è un personaggio che si inserisce all’interno di una delle tre “pause” raccontate nel film. È una donna indipendente, realizzata, che si ritrova a dover raccogliere i cocci di un amico in difficoltà. Da lì, il rapporto cambia: prende un’altra piega, anche se preferisco non svelare di più: chi vedrà il film lo capirà da solo. È stato un personaggio che mi ha divertito molto perché, nella mia carriera, soprattutto all’estero, mi sono trovata spesso a interpretare ruoli impegnativi, a volte anche piuttosto drammatici. Eppure, io mi sono sempre sentita un’attrice brillante, con una forte componente comica. Per questo, Anna è stata una prima volta importante: la mia prima vera esperienza nella commedia. Ho potuto interpretare un ruolo più leggero, quasi da ‘ragazza della porta accanto’, pur con le sue sfumature. È stata una piccola consacrazione, almeno per me, in un genere che desideravo da tempo affrontare. Poi, certo, sarà il pubblico a decidere se il risultato funziona”.

Una prima volta, appunto. Ma lei di prime volte ne ha vissute diverse. Non è stanca di cominciare sempre da capo?

“La mia vita è stata, come dire, complicata… ma in senso positivo. Complicata perché ho vissuto tante esperienze, tanti passaggi, e spesso in modo rapido. A quindici anni sono andata via di casa grazie a una borsa di studio per studiare danza. Poi, a diciotto, ero già una danzatrice professionista. Subito dopo sono arrivata a Roma, ho fatto un provino per entrare in una compagnia come ballerina, ma alla fine mi hanno scelta come attrice, senza che avessi ancora studiato recitazione. Quella per il teatro e per il cinema è stata una scoperta improvvisa, ma folgorante. Mi ci sono buttata dentro con passione. Da lì ho capito che quella era la mia vera strada. Quindi sì, ho vissuto tante ‘prime volte’, ma ognuna mi ha portata dove sono oggi”.

E oggi dirige anche film, in uscita prossimamente in sala, Blue, con protagonista Rocco Siffredi in un ruolo drammatico: un altro passaggio importante.

“La regia è sempre stata dentro di me. Ho sempre scritto, fin da piccola, e anche se questo film non è nato da una mia sceneggiatura per me è stata una conseguenza naturale del mio percorso artistico. Recitare è bellissimo, ma dirigere ti dà una possibilità diversa: crei un progetto da zero, gli dai forma, lo fai crescere. È come mettere al mondo una creatura. Sei tu che costruisci, che dai direzione a tutto. È un gesto molto creativo, molto pieno. E mi appartiene.

Ha iniziato prestissimo, è ancora giovane… ma si è mai fermata per chiedersi: “Chi è Eleonora? Cosa voglio davvero?”

“Intanto grazie, anche se a novembre ho messo il ‘3’ davanti, e confesso che non me lo meritavo! Mi hanno detto però che sono una delle più giovani registe italiane della mia generazione. E questo, comunque, è un bel riconoscimento. Sul tema dell’età, le dico la verità: per me è solo un numero. Vedo ragazze ventenni che sono già spente, e quarantenni con una vitalità pazzesca. Conta molto come vivi la vita, come ti prendi cura di te, di ciò che hai dentro. Quello si riflette anche fuori, si riflette sul corpo, sul modo in cui invecchi. Io mi sento molto libera da questo punto di vista, anche un po’ internazionale”.

Ma la domanda resta. Ha mai fatto davvero una pausa per capire chi è?

“È una domanda bella e difficile. Ho sempre lavorato tanto. E continuo a credere che un artista, per essere davvero completo, debba formarsi in modo ampio. Lo dico perché in America funziona così: più cose sai fare, meglio è. È anche per questo che oggi, se guardo al futuro, mi vedo sempre più regista. Sto già lavorando alla mia seconda regia, questa volta su un testo scritto da me. Ovviamente mi affiancherò a professionisti, perché credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, ma voglio portare avanti idee mie. Il problema – che non è un problema, perché recitare è bellissimo – è che da attrice interpreti storie scritte da altri. Vieni diretta. Mentre da regista sei tu a dire qualcosa, sei tu che decidi cosa vuoi comunicare. E credo che il cinema, la settima arte, sia uno strumento potentissimo per far passare un pensiero, una visione. È quello che mi interessa, oggi”.

E a livello più personale?

“Qui è più difficile, perché non mi piace troppo parlare di me. Però ci provo. A volte mi sento una sopravvissuta. Ho vissuto delle difficoltà, anche a livello personale, che mi hanno portata a non essere mai stata una ‘ragazzina’ in senso classico. È qualcosa che mi hanno sempre detto: che sembravo più grande della mia età. A volte lo dicevano in modo positivo, altre volte quasi come un’accusa. Credo che questo succeda a chi, nella vita, ha dovuto affrontare e superare ostacoli. Quando le cose ti vengono facili, hai un certo tipo di formazione; quando invece la vita ti mette davanti a situazioni difficili, cresci più in fretta, ti formi in modo diverso. E poi sono una persona molto sensibile. Ho una corazza, sì, ma sento profondamente ciò che mi succede attorno. E sento che la società, in certi aspetti, sta fallendo. Le persone mi sembrano un po’ addormentate, assuefatte dai social, distratte, lontane da una cultura condivisa. E questo lo vedo e lo sento”.

E lo percepisce anche nei commenti che riceve online?

“Assolutamente. C’è una grande violenza, spesso gratuita. Io non credo che l’essere umano abbia un’indole buona. Lo dico chiaramente, perché non ho mai amato il politicamente corretto. Forse nasceranno tre o quattro geni veri ogni tanto, ma per il resto l’essere umano, secondo me, non è buono di natura. Poi certo, siamo usciti dallo ‘stato di natura’, per dirla con Rousseau, e abbiamo creato un patto sociale. Ma se quel patto viene meno, salta tutto. Salta anche l’empatia, che è forse l’unico valore autentico che ci resta. Perché se togli l’empatia a una persona, diventa un potenziale killer. È così. Quindi sì, bisogna nutrire l’anima. Viviamo in una società dove la profondità viene evitata, dove l’emotività viene vista come debolezza, quando invece è una forza. Se non si torna a cercare la bellezza, la cultura, l’empatia, la sensibilità, rischiamo di entrare in un periodo molto buio. Ogni tanto bisognerebbe semplicemente ricordarsi di alzare lo sguardo”.

Da artista così completa quale è, sente sulle spalle una responsabilità più grande? Perché, alla fine, il suo lavoro ha anche un impatto culturale e sociale.

“Sì, sento questa responsabilità, e la vivo in modo molto serio. Anche per questo cerco di non prendermi mai troppo sul serio, che sembra un paradosso, ma non lo è. Mi considero una brava artista che cerca di fare il proprio mestiere con il massimo della professionalità e della consapevolezza. Cerco di raccontare il mondo attraverso quello che faccio: un’immagine, una battuta, una scena, una regia, una scelta artistica. Il teatro, per esempio, è un’altra mia grande passione, e continuo a portarlo avanti con dedizione. Il punto è che questo lavoro non può essere preso alla leggera. Io non mi presenterei mai su un set senza essere pronta, anche se ho solo un ruolo piccolo o ricorrente. Perché c’è un’intera squadra che lavora e, se sei anche stata dietro la macchina da presa come me, lo capisci ancora meglio. È una macchina enorme, dove ogni elemento conta. E poi c’è il pubblico: abbiamo una responsabilità verso chi ci guarda, verso chi ci segue”.

E questa responsabilità la sente anche sui social? Anche lì ha un pubblico, e pure numeroso.

“Sì, ma con equilibrio. Bisogna dare ai social il giusto peso. Io sento tante persone disperarsi per un commento negativo, ma mi verrebbe da chiedere: ‘Chi ti ha commentato? E perché gli stai dando tutta questa importanza?’. Sono persone che non conosci, spesso profili fake. Lo dico sempre: i leoni da tastiera vanno ridimensionati. A volte, anzi, bisogna farsi una risata. Quando vedo certi nickname assurdi, capisco che non ha senso nemmeno prendersela, soprattutto nei casi in cui si parla di argomenti molto seri, come il revenge porn in questi giorni. È un tema su cui mi sono espressa più volte. Spesso in questi casi si fa un processo alla vittima, quando invece andrebbe fatto a chi perpetra il danno. Se fossi madre, a mia figlia direi: ‘Hai sbagliato? Può darsi. Ma se lo hai fatto in un contesto consenziente, con una persona di cui ti fidavi, non sei tu quella che deve vergognarsi’. Il problema è che viviamo in una società piena di contraddizioni: vediamo scene hot in qualsiasi film o serie tv, ma poi si fa la morale alla ragazza che si è fatta un video privato. Dovremmo depotenziare certe dinamiche tossiche, e si può iniziare proprio dai social. Per quanto mi riguarda, io li uso in modo divulgativo: mostro quello che faccio, racconto quello che faccio, ma senza entrare troppo nella sfera privata. Sono sempre molto misurata”.

Eppure, qualche anno fa, suo malgrado, si è ritrovata al centro dell’attenzione per una vicenda privata. Un suo ex ha raccontato pubblicamente la fine della vostra storia. È stato doloroso, oppure per lei è stato solo un episodio come tanti?

“Devo dire la verità: quando uscì quella notizia, non mi fece particolarmente male. Iago (Garcia, ndr) e io ci siamo voluti bene, e molto. Siamo stati insieme, poi semplicemente le nostre strade si sono divise, come spesso accade nella vita. Non c’è stato nulla di traumatico. Ciò che mi fece un po’ sorridere fu l’assunto automatico che fosse stato lui a lasciare me. In Italia esiste ancora questa narrazione un po’ antica, secondo cui è sempre l’uomo a chiudere una relazione, come se fosse una verità universale. E invece no: una storia può finire per volontà di uno, dell’altro, o di entrambi. Nel nostro caso, fu una decisione presa insieme, in modo maturo. Per questo risposi pubblicamente, dicendo semplicemente: ‘Guardate che non è andata come pensate’. Il gossip mi diverte, ma va preso con leggerezza. Non ho mai dato troppo peso a certe dinamiche. Preferisco il teatro ai social, sempre”.

A proposito di amore… Il film parte da una domanda fondamentale: “Quando nasce un amore?”. Le giro la domanda, con una precisazione. Non parlo solo di relazioni di coppia. Amore può essere anche quello per il lavoro. Quando e come nasce?

“Intanto, faccio una distinzione che secondo me non viene detta mai abbastanza: c’è una grande differenza tra innamoramento e amore. L’innamoramento è l’inizio, è quel colpo di fulmine, quella sensazione che ti travolge. Ma l’amore vero nasce dopo. È qualcosa che si costruisce nel tempo, anche sul lavoro. Per esempio, io ho iniziato con la danza. È stato un innamoramento, una passione fortissima. Ma poi, restando sempre nel mondo artistico, ho capito che il mio amore più profondo era per la recitazione, per il cinema, per il teatro. Lo stesso vale per le relazioni: l’amore non è per forza legato al primo impatto. Ci si può innamorare subito, ma amare davvero qualcuno è un’altra cosa. È costruzione, impegno, dedizione. Oggi vedo che tante coppie esplodono in fretta, e credo che sia anche perché manca la voglia di costruire davvero un legame vero. Viviamo in un mondo veloce, dove tutto è ‘mordi e fuggi’. Ma l’amore, per crescere, ha bisogno di tempo e di volontà. E non tutti oggi hanno voglia di mettercela. E sai cosa? Nemmeno li biasimo. Perché viviamo in una società in cui siamo tutti sotto pressione, tutto il giorno. E allora qualcosa finisce inevitabilmente per essere sacrificato”.

E secondo lei, invece, quando finisce?

“Finisce quando finisce l’attrazione fisica, se la coppia non è abbastanza solida. Questa è la verità, anche se può sembrare dura. E finisce anche quando finiscono i compromessi. So che non è una risposta romantica, ma è così. Ci sono coppie che restano insieme per anni non perché c’è ancora amore o passione, ma per motivi pratici: i figli, l’equilibrio economico, la casa, la vita costruita insieme. Non dimentichiamoci che il matrimonio, storicamente, nasce per mantenere un patrimonio. Non è nato per amore. Questo dice molto. Per me il vero amore è qualcosa che sta fuori da tutto questo. Sta fuori dal matrimonio, dai vincoli legali, dai condizionamenti sociali. È qualcosa che costruisci nel tempo. Le persone, per me, sono come le scarpe: le devi indossare per un po’ prima di capire se fanno male o no. Ecco perché credo poco nelle ‘pause’: spesso hanno un nome e cognome preciso dietro. Anche se, certo, possono servire a capire se una persona ci manca davvero, o se semplicemente abbiamo bisogno di andare avanti”.

L’amore, per lei, ha mai significato accettare compromessi?

“Direi di no. Anche quando amo, metto sempre al primo posto me stessa. Sì, posso amarti, ma c’è sempre quel dieci per cento in cui io mi amo un po’ di più. Quindi, se mi rendo conto che una persona, invece di darmi, mi toglie, allora per me non è più amore. Le persone devono essere un valore aggiunto nella nostra vita, non un peso, né una presenza che ci danneggia. Bisognerebbe proprio cambiare questa idea sbagliata che abbiamo dell’amore, quella cosa del ‘devo starti accanto a tutti i costi’. No, io sono una persona tranquilla, ma ho una mente molto logica, pragmatica. Metto tutta la mia emotività nella vita artistica, mentre nella sfera personale cerco di essere molto razionale. Guardo la realtà per quella che è. Perché purtroppo vedo ancora troppe ragazze e ragazzi che si buttano via nelle relazioni sbagliate. Invece bisogna amare, amare tanto, senza paura. Ma se qualcuno ti fa del male, te ne devi andare. Devi sceglierti. È il principio in cui ho sempre creduto: non si resta dove si subisce violenza, si va dove c’è rispetto”.

Si ricorda quando ha capito che prima di tutto doveva scegliere se stessa?

“Avevo circa vent’anni. Avevo vissuto la mia prima storia adolescenziale, un po’ tormentata ma niente di grave. Però da quella relazione ho capito che non ne valeva la pena. Nessuna relazione vale la pena se ti annulli, se ti perdi. L’unico amore per cui ha senso ‘perdere’ qualcosa è quello verso i propri genitori, verso la famiglia. Tutto il resto… va protetta la propria persona, va preservata”.

Lei ha preso decisioni importanti molto giovane, come a sedici anni quando ha iniziato a lavorare professionalmente. Come hanno reagito i suoi genitori alla scelta di dedicarsi alle arti? Non temevano fosse un mondo troppo instabile?

“I miei genitori sono di Piacenza, quindi sì, c’è quella mentalità un po’ nordica, molto legata al senso del dovere. Ma in realtà nella mia famiglia c’era già una vena artistica. Pensa che mio zio, che purtroppo è mancato un paio d’anni fa, è stato un bambino prodigio (Giovanni Bagassi, ndr). Ha fatto film con Terence Hill, ha fatto pubblicità, era il famoso bambino dai capelli rossi, anche di molte pubblicità. Mia nonna, che è ancora in vita e con cui parlo tantissimo, è stata la prima a vedere il talento di mio zio e a portarlo nel mondo del cinema. Mia madre Lorella è sempre stata un’artista a modo suo, molto creativa con le mani. Mio padre Daniele, invece, è un imprenditore: diciamo che rappresenta il lato più razionale della famiglia. Ma entrambi mi hanno sempre sostenuta, nonostante le comprensibili preoccupazioni. Hanno visto che avevo qualcosa, un potenziale, e mi hanno lasciata andare per la mia strada. Le dico solo che a sei anni mi hanno messo in mano Baudelaire. A quattro o cinque anni già leggevo e scrivevo. Mi hanno cresciuta in mezzo alla cultura, mi hanno formata, e quando hanno visto che avevo questa predisposizione mi hanno appoggiata. Anche se, ovviamente, con la consapevolezza che fosse un lavoro instabile. Perché questo è: non hai la certezza dello stipendio a fine mese. Ma quando ami quello che fai, accetti anche le parti più difficili, non solo quelle belle”.

Una delle difficoltà maggiori per chi inizia dalla danza classica è il rapporto col proprio corpo. Lei come l’ha vissuto?

“La danza classica ti insegna la disciplina, e non solo sul palco. È una forma mentis che poi ti rimane nella vita. Io sono sempre stata molto disciplinata: nel mangiare, nel lavorare, nel modo in cui gestisco il mio tempo. Quella rigidità, in un certo senso, ti resta dentro. Però è anche un mondo complesso, a volte pericoloso. Non per forza in modo drammatico, ma se non sei ben strutturata mentalmente, rischi. Ci sono dinamiche molto forti. Parlo, per esempio, dei disturbi alimentari: io, per fortuna, non ne ho mai sofferto, ma li ho visti. E poi certi commenti rivolti a ragazzine giovanissime… davvero inaccettabili. È un ambiente che dovrebbe cambiare. L’ho sempre detto anche da ex ballerina: bisognerebbe alleggerire alcune dinamiche tossiche. Ho sentito chiedere esplicitamente alle ballerine di pesare 15-20 chili in meno rispetto all’altezza: è una follia. Perché sì, è vero che nella danza classica ci sono delle esigenze particolari – devi essere sollevata, porti le punte che già da sole pesano, indossi calze che sul palco aggiungono visivamente dei chili – ma c’è un limite. Per me, sport vuol dire salute. E un’artista deve apparire in salute. Io non riesco a guardare una ballerina anoressica che saltella sul palco: ho paura che svenga da un momento all’altro. Non è giusto, non è bello, non è umano”.

Al di là degli aspetti negativi, cosa le ha insegnato la danza?

“Tantissimo. Intanto ti dà un rapporto sano e libero col corpo. La nudità non è più un tabù. La fisicità diventa qualcosa di normale. Questo aiuta molto, soprattutto i ragazzi e le ragazze più giovani, anche nell’accettazione della propria sessualità. I ballerini sono persone senza troppi condizionamenti. Io, per esempio, non ho mai giudicato nessuno per la propria vita privata. Non me ne importa nulla. Lo considero normale, come dovrebbe essere. La danza sviluppa anche una grande sensibilità. Lo studio del repertorio classico ti porta a conoscere personaggi, storie, epoche. È anche un lavoro teorico, non solo fisico. E poi ti insegna la perseveranza. Io facevo sette, otto ore al giorno di allenamento. Anche il sabato e la domenica”.

E tutto questo bagaglio, come si è trasferito nella recitazione?

“In modo naturale. Quando danzavo, tutti mi dicevano che la mia parte più forte era l’espressività. Quella è diventata poi il mio punto di forza come attrice. E poi il corpo. I ballerini, sul palco o sul set, si muovono in modo fluido, non rigido. Un attore che non ha fatto danza a volte è più bloccato nei movimenti. Invece, chi viene dalla danza ha consapevolezza fisica, è sciolto. Guarda i grandi attori: tantissimi sono ex ballerini. Brigitte Bardot, per esempio, lo era. E poi non hai inibizioni. Se devi girare una scena d’amore, non ti blocchi. È normale, fa parte del lavoro. I ballerini imparano da subito a convivere con l’intimità scenica. Non c’è niente di strano”.

Ma il corpo, in qualche modo, l’ha mai stretta in una gabbia? Le ha mai creato problemi o pregiudizi nel lavoro?

“Oggi si parla tanto di body shaming, ma quasi nessuno affronta il body shaming ‘al contrario’. Perché essere considerata bella, per una donna, spesso significa doversi difendere da un altro tipo di pregiudizio: se sei bella, automaticamente sei anche scema. E questa etichetta, purtroppo, è dura a morire. Io non ho mai voluto che la mia prestanza fisica fosse la prima cosa che parlava per me. Anzi, proprio per questo ho sempre sentito il bisogno di dimostrare il doppio. Di lavorare il doppio. È come se avessi sentito la responsabilità di dimostrare che ero lì per il mio talento, non per il mio aspetto. E non lo dico per falsa modestia. Ringrazio se mi si considera una bella ragazza, ma credo che al di là della bellezza ci sia una componente di sensualità, che è ancora più complicata da gestire. Perché quella ti inserisce automaticamente in dinamiche che io ho sempre cercato di tenere alla larga. Però, devo dire, quando una persona ha un minimo di cultura, di presenza, di preparazione, il modo in cui si pone fa la differenza. Io non lascio mai il dubbio che ci possa essere spazio per fraintendimenti. E questo allontana anche chi, magari, partirebbe con intenzioni diverse”.

È questo che fa davvero la differenza. Il fatto di non lasciare margine. Non dare spazio nemmeno al pensiero.

“Probabilmente ci ho messo anche più tempo per questo. Se fossi stata più frivola qualche anno fa, forse sarei già arrivata dove sono adesso. Ma a me non interessa bruciare le tappe. Io preferisco costruire con solidità. Non fare la meteora”.

Chi porterà con sé al cinema per l’uscita del film?

“Porterò con me tante persone. Amici, amiche… insomma, un piccolo gruppo. Anche perché le persone che considero veramente intelligenti e con cui ho legami profondi sono poche (ride, ndr). Sicuramente ci saranno i miei genitori. Mia madre, in particolare, mi è stata molto vicina in questi anni, anche se ovviamente anche mio padre c’è sempre stato. Però a livello proprio umano, emotivo, mia madre mi ha davvero sostenuta tanto. Saranno entrambi con me, e sono felicissima di averli vicini in un’occasione così. Anche se non è la prima volta che mi vedono sul grande schermo, è la prima volta in un cinema italiano, in una commedia. E quindi per me ha un valore speciale. Loro due, mamma e papà, sono le persone più importanti che saranno con me il 14 gennaio”.

Come le è stata vicina sua madre?

“Ha lasciato tutto ed è venuta a Roma con me. Ha fatto avanti e indietro per tanto tempo, anche perché la nostra famiglia è in Emilia e ci sono i nonni anziani da seguire. Ma lei non ha mai voluto lasciarmi completamente da sola. Ha sempre detto: ‘Una ragazza da sola in una grande città… io, da madre, non me la sento di lasciartici tutto l’anno’. E così ha fatto. C’è sempre stata, mi ha dato la forza, lo sprint per andare avanti, per fare meglio. È stata fondamentale per me”.

Cosa pensa di aver ereditato da sua madre?

“Ho due genitori molto intelligenti, e penso – nel mio piccolo – di aver ereditato un po’ da entrambi. Da mio padre ho preso la capacità pratica, la lucidità, la velocità nel comprendere le situazioni, anche quelle professionali, organizzative. Da mia madre ho preso l’empatia, ma anche una grande capacità di discernimento. Queste due cose insieme, sensibilità e pragmatismo, secondo me funzionano. E poi c’è l’ambiente in cui sono cresciuta: io a quattro anni stavo in teatro. I miei non mi mettevano davanti ai cartoni animati: mi davano da leggere, mi portavano a vedere spettacoli. Non lo facevano con pressione, non era un’imposizione: mi facevano amare ciò che facevo. Io prendevo un libro perché lo volevo, non perché ‘dovevo’. Devo molto a mia madre per questo, ha fatto un lavoro enorme su di me”.

Lei entra in empatia con gli altri, ma chi riesce davvero a entrare in empatia con Eleonora?

“Le persone che superano il primo scoglio, quello della mia apparente durezza. Perché io non ho paura degli altri, ma non sono nemmeno una persona espansiva con chiunque. Non sono quella che ride e scherza subito. Prima voglio capire chi ho davanti. Sono molto razionale all’inizio, selettiva. Ma se superi quella soglia, poi ti do il cuore. E quando voglio bene a qualcuno, gliene voglio davvero. Non faccio le cose a metà”.

Per chi si butterebbe nel fuoco?

“Sicuramente per mia madre. Abbiamo vissuto momenti molto duri, come la perdita di mio zio due anni fa. È stato un colpo grande per tutta la famiglia, e io ho cercato di starle il più vicino possibile. In quei momenti devi davvero usare tutta la tua empatia, diventare sostegno per gli altri. Poi ci sono un paio di amiche a cui voglio davvero molto bene, con cui ci siamo aiutate tantissimo negli anni. Quando hai persone così, te ne devi prendere cura. Anche solo chiedendo un ‘come stai?’ che sia vero. Che abbia peso. Perché “come stai” lo chiedono tutti, per abitudine. Ma quando lo chiede qualcuno che ti conosce davvero, e vuole davvero sapere, ha tutto un altro valore”.

Legami femminili: secondo lei esiste una reale solidarietà tra donne?

“Assolutamente sì. Io l’ho vissuta e continuo a viverla. Se la mia migliore amica venisse candidata all’Oscar, io ci andrei con lo striscione. Non ho nessun tipo di competizione con le altre donne. Per me è naturale aiutare, sostenere. Siamo passati dal matriarcato al patriarcato, e ora ci ritroviamo in un sistema ancora dominato da certe dinamiche. Ma il femminismo non è mettersi i peli sotto le ascelle o vestirsi da uomo. Scusa se lo dico così, ma siamo impazziti su certe cose. Il vero femminismo è nella lingua: perché esiste solo la parola ‘prostituta’ e non ‘prostituto’? Partiamo da lì. Io voglio fare la femmina, nella vita privata, e voglio essere trattata come un uomo, in ambito professionale. Questo per me è parità. Non voglio diventare un uomo: voglio rispetto e condizioni eque. E proprio per questo aiuto le altre donne, sempre”.

Avverte l’invidia o l’ostilità da parte di altre donne verso di lei?

“Sì, è successo. Sia in ambito professionale – dove non te lo dicono mai apertamente, ma lo senti – sia nella vita privata. A volte le donne non tollerano la bellezza o la prestanza fisica di un’altra donna. È stupido, ma succede. Ho ricevuto anche delle pugnalate, sì, ma non porto rancore. Spesso arrivano da persone che non hanno avuto strumenti per crescere in modo sano. Io, per fortuna, ho avuto attorno donne forti, che mi hanno dato esempio e struttura. Posso capire chi non ha avuto lo stesso. Capisco e perdono, anche se poi prendo le distanze”.

C’è questo ritratto molto forte che emerge di lei, una donna intensa, determinata. Ma qual è la ferita più grande che si porta dentro?

“Ce ne sono state diverse, ma una in particolare riguarda la paura di non essere abbastanza. Per un periodo della mia vita ho vissuto davvero questo senso di inadeguatezza, soprattutto quando ho dovuto lasciare la danza. È stata una decisione molto dura, per me è stato un fallimento. La danza era tutta la mia vita. E quando ho capito che, per limiti fisici oggettivi, non avrei potuto fare quel salto che sognavo, è stata dura da accettare. Lì è venuta fuori la paura di non essere all’altezza, di non farcela in altro. Poi ho dovuto riconoscere e accettare il mio talento altrove, nella recitazione, nella regia. Ma quella sensazione di non essere abbastanza, per quello che volevo raggiungere, è stata una ferita profonda. E ovviamente, oltre a questo, ci sono anche ferite personali più intime: la perdita, la malattia, il dolore vero. So cosa vuol dire affrontare queste cose. E so anche che, una volta che riesci a rimarginare certi dolori, ti rendono più forte”.

La forza che si vede oggi è il risultato di tutto quel lavoro interiore?

“Quando mi si dice ‘sei una donna forte’, io rispondo: sì, ma perché ci ho lavorato. Non è che nasci forte. La forza arriva da tutto quello che hai passato. E io non ho mai avuto paura di vivere le emozioni. Io piango. Io mi arrabbio. Io sento tutto. Ed è proprio questo, secondo me, che ti rende davvero solida: il fatto di non aver paura della tua emotività”.

Da regista, che tipo di messaggio vuole portare?

“Come accennavo, ho una battaglia aperta contro il politicamente corretto. Lo dico chiaramente: lo trovo una rovina per l’arte. Il politicamente corretto sterilizza, addomestica. E l’arte non deve essere accomodante, deve provocare, deve creare dibattito. Io spero, nel mio piccolo, di lasciare un segno in questa direzione. Voglio che si torni a parlare delle cose con coraggio. Se racconti la guerra, devi mostrare la guerra. Se parli di sessualità, la devi rappresentare davvero. Basta edulcorare tutto per paura di scontentare qualcuno. I grandi maestri italiani – Antonioni, Bellocchio, Visconti – raccontavano la realtà anche nelle sue parti più atroci, ma sempre con poesia. Io spero di riuscire a fare lo stesso. Guardare avanti, ma con coraggio. Perché oggi, il coraggio manca”.

L’arte deve anche dividere, non solo piacere?

“L’arte non deve piacere a tutti. Deve dire qualcosa. Deve smuovere. E deve anche disturbare, se serve. Perché è così che si creano discussioni vere. E spero, davvero, di dare anche un po’ di coraggio ai miei colleghi: usciamo dai cliché, parliamo davvero delle cose, fino in fondo. Non a metà”.