Eleonora Vallone, l’intervista all’artista: “Non ho mai accettato nulla che potesse togliermi la libertà”

Ci sono persone che attraversano la vita accumulando esperienze. Altre, invece, sembrano viverne più di una. Non perché cambino semplicemente professione o percorso, ma perché ogni stagione della loro esistenza corrisponde a una vera trasformazione interiore. È il caso ad esempio di Eleonora Vallone. Figlia di due icone del cinema italiano, Raf Vallone ed Elena Varzi, Eleonora Vallone avrebbe potuto lasciarsi definire da un cognome importante, da una bellezza celebrata da tutti, da una strada già tracciata. Invece ha trascorso gran parte della propria vita a fare l’opposto: sottrarsi alle definizioni. Cercare uno spazio personale. Difendere la libertà di essere se stessa. Dietro l’immagine pubblica dell’attrice, della conduttrice, dell’ideatrice dell’Aqua Film Festival e della pioniera della ginnastica in acqua, emerge infatti una donna che ha sempre combattuto una battaglia silenziosa contro le etichette. Essere ‘la figlia di’, essere ‘la bella’, essere ciò che gli altri si aspettavano. Una battaglia combattuta non con rabbia, ma con una forma ostinata di indipendenza che ancora oggi rappresenta il filo rosso della sua storia. Durante questa intervista esclusiva a Eleonora Vallone per Virgilio Notizie, il racconto professionale lascia spesso spazio a qualcosa di più profondo. Affiorano il rapporto complesso con la fama, il peso delle aspettative, la necessità di trovare una voce autentica. Emergono il ricordo di un padre severo e amatissimo, capace di educare i figli alla bellezza attraverso la disciplina e lo stupore; quello di una madre che ha scelto l’amore prima della carriera; la memoria di un incidente che ha cambiato radicalmente il corso della sua esistenza, trasformando l’acqua da semplice elemento naturale a compagna di rinascita. Ma soprattutto emerge una riflessione continua sul significato della libertà. Una libertà che per Eleonora Vallone non coincide con l’assenza di legami, bensì con la capacità di non dipendere da ciò che rischia di imprigionarci: il giudizio degli altri, il successo, il denaro, le convenzioni sociali, perfino l’immagine che il mondo costruisce di noi. C’è una frase che ritorna più volte, anche se non viene mai pronunciata apertamente: la vita va vissuta fino in fondo. Non come una corsa all’accumulo, ma come un esercizio quotidiano di presenza. Per questo nelle sue parole convivono la leggerezza e la malinconia, l’entusiasmo e la consapevolezza della fragilità umana. Da una parte la capacità quasi infantile di emozionarsi ancora davanti a un albero, a un animale, a un tramonto. Dall’altra il dolore per un mondo che sembra aver smarrito il rispetto per la natura, per gli altri e per se stesso. Ne nasce il ritratto di una donna che non ha mai smesso di interrogarsi. Una donna che ha conosciuto il privilegio e la perdita, il successo e la rinuncia, l’amore e la solitudine. E che oggi, dopo molte vite vissute dentro un’unica esistenza, continua a guardare il mare con lo stesso stupore della bambina che un tempo osservava il mondo dalle spalle di suo padre. Più che un’intervista, quella che segue è una conversazione sul coraggio di restare fedeli a se stessi. Sul valore dell’indipendenza. E sulla possibilità, rara e preziosa, di attraversare il tempo senza perdere la capacità di meravigliarsi.

L’Aqua Film Festival, di cui è ideatrice e fondatrice, esiste da undici edizioni. La sua missione è cambiata nel tempo oppure è rimasta la stessa? Oggi avverte ancora più urgente il messaggio da cui tutto è nato?

“Purtroppo la missione è rimasta invariata ed è molto chiara: far comprendere, attraverso le immagini, l’importanza dell’acqua e del mare. Oggi le immagini sono diventate il mezzo di comunicazione più immediato e incisivo, quindi rappresentano uno strumento straordinariamente efficace per trasmettere consapevolezza. L’obiettivo è proprio questo: aiutare le persone a sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti dell’acqua, del mare e del territorio in cui vivono. Da questa consapevolezza nasce anche una forma più profonda di amore e rispetto per l’ambiente che ci circonda. Naturalmente il festival si è evoluto nel corso degli anni. Oggi dedico sempre maggiore spazio al racconto dei territori, ma in realtà questa dimensione è stata presente fin dall’inizio. L’Aqua Film Festival ha sempre accolto opere provenienti da tutto il mondo e ciascuna, in modo diverso, ha raccontato il luogo da cui è nata. L’acqua è un tema talmente vasto da abbracciare quasi ogni aspetto della vita. Per questo il festival si è arricchito, anno dopo anno, di nuove categorie e riconoscimenti. Quest’anno, per esempio, uno dei temi era ‘Roma et Venetiae Reginae Aquarum’. Roma e Venezia sono state, ciascuna a proprio modo, autentiche regine delle acque. Roma per la straordinaria civiltà che ha saputo costruire e per quanto ha lasciato in eredità al mondo; Venezia per il suo rapporto con il mare, per il commercio e per la sua storia. Anche se appartengono al passato, queste realtà continuano a trasmettere insegnamenti preziosi. Basta pensare agli acquedotti, alle fognature, ai ponti e alle grandi infrastrutture: testimonianze che ancora oggi parlano al presente”.

C’è un aspetto di questa edizione dell’Aqua Film Festival che l’ha sorpresa particolarmente? Qualcosa che non si aspettava alla vigilia?

“Sì, mi ha colpita molto la qualità della giuria. L’avevo scelta personalmente, ma si è rivelata davvero straordinaria. Era composta da sceneggiatori, attori e produttori che hanno saputo raccontare al pubblico il lato più autentico del loro lavoro. Hanno parlato delle difficoltà che caratterizzano questo mestiere, ma anche del fascino, della bellezza e persino dei retroscena che accompagnano la realizzazione di un’opera cinematografica. È stato un contributo molto apprezzato. Mi ha colpita anche la reazione del pubblico ai premi speciali che assegniamo. Moltissime persone si sono complimentate per la scelta dei vincitori del ‘Cavaliere dell’Acqua’ e del ‘Paladino del Mare’. Si tratta di riconoscimenti che premiano il valore umano e il merito di persone protagoniste di percorsi straordinari. I due premiati di quest’anno erano molto diversi tra loro, ma accomunati da una straordinaria forza interiore. Uno è Alberto Recchi, noto per la sua attività di divulgazione e per le sue apparizioni televisive. L’altro è Edward von Freymann, una persona dalla storia eccezionale. Campione sportivo, dopo un grave incidente si è ritrovato su una sedia a rotelle. Nonostante tutto, non si è mai arreso. Ha ideato nuove discipline sportive, sviluppato progetti innovativi e continuato a creare. Successivamente la vita lo ha messo di fronte a un’altra tragedia terribile: la perdita della figlia, morta nell’incidente in cui era coinvolto anche il figlio del regista Paolo Genovese. Eppure ha trovato la forza di reagire anche a quel dolore. Ha progettato strumenti innovativi, tra cui una sorta di esoscheletro pensato per consentire alle persone con disabilità di vivere meglio l’esperienza dell’acqua e di mantenere una corretta posizione di galleggiamento. Al di là dell’aspetto tecnico, ciò che mi ha colpita è stata la sua energia. La sua vitalità era superiore a quella di molte persone in perfetta salute che, pur avendo tutto, sembrano aver perso entusiasmo nei confronti della vita. In fondo il mio è un festival dedicato alla vita. Il mare genera vita, l’acqua genera vita, e queste persone incarnano perfettamente questo spirito”.

L’Aqua Film Festival occupa una parte importante della sua vita professionale. Soddisfa anche un’esigenza personale? Rappresenta, nel senso più positivo del termine, una sua ambizione?

“Ho avuto una vita molto intensa e ho sempre cercato di affrontarla con determinazione. Per molti anni ho sentito il peso di essere identificata come ‘la figlia di’. Ho sempre desiderato misurarmi con la realtà senza appoggiarmi a quell’etichetta. Per questo ho spesso compiuto scelte che, dal punto di vista professionale, non erano necessariamente le più vantaggiose. Da ragazza, per esempio, avrei dovuto girare La prima notte di quiete con Alain Delon, ma preferii sposarmi: potrei dire che ho lasciato il cinema prima ancora di capire dove avrebbe potuto portarmi. Ho presentato il Festival di Sanremo, vissuto esperienze molto diverse e, quando stavo finalmente per realizzare un altro sogno, quello del musical, la mia vita è cambiata improvvisamente. Avrei dovuto firmare un contratto con Berlusconi, ma il giorno precedente ebbi un gravissimo incidente. Rimasi in coma per quindici giorni e tutto sfumò. Da quel momento la mia esistenza prese una direzione completamente diversa. Mi sono dedicata all’acqua in modo totale. Per me l’acqua è diventata quasi una madre. Ho ideato la ginnastica in acqua e l’ho insegnata per ventidue anni. Ho formato insegnanti e contribuito alla nascita di un vero corpo docente, successivamente riconosciuto dal CONI. Ho lavorato con grande intensità in questo settore. Eppure il cinema continuava a vivere dentro di me. Faceva parte della mia natura. Come attrice avevo scelto di allontanarmi perché negli anni Ottanta molti ruoli femminili risultavano volgari o poco interessanti. Oggi probabilmente farei scelte diverse, perché esistono personaggi straordinari da interpretare. Tuttavia mi è sempre piaciuto soprattutto offrire qualcosa agli altri. La ginnastica in acqua mi ha restituito la mobilità dopo l’incidente. Mi ha fatto tornare alla vita. Ero piena di cortisone, gonfia, non mi riconoscevo più. L’acqua mi ha restituito il mio corpo e la mia esistenza. Così ho deciso di unire le due grandi passioni della mia vita: il cinema e l’acqua. Da questa intuizione è nato l’Aqua Film Festival. Credo che il cinema sia il mezzo più efficace per valorizzare questo elemento e contribuire alla sua tutela. Le immagini possiedono una forza straordinaria. Spesso comprendiamo davvero una realtà soltanto dopo averla vista rappresentata sullo schermo, anche quando è sotto i nostri occhi ogni giorno. Per questo il festival si articola in numerose categorie”.

Ovvero?

“Il premio principale è ‘Sorella Acqua’, che riconosce il miglior film nel suo complesso per qualità, montaggio e messaggio. Segue ‘Acqua e Ambiente’, dedicato alle tematiche ambientali, alla tutela del territorio e alla denuncia dell’inquinamento. C’è poi ‘Acqua e Turismo’, che promuove il turismo sostenibile. Quest’anno abbiamo introdotto anche ‘Acqua e Sport’, dedicato al rapporto tra attività sportiva e acqua. Abbiamo inoltre ‘Acqua e Terme’, che valorizza il patrimonio delle acque termali. Esiste una categoria denominata ‘Acqua e Musica’, alla quale quest’anno ha partecipato anche il maestro Vince Tempera, cui abbiamo dedicato un omaggio. C’è poi ‘Acqua è Sociale’, che affronta i temi della socialità e della condivisione. Abbiamo la menzione speciale ‘Fratello Mare’, dedicata al mare, alle sue meraviglie ma anche alle criticità che lo riguardano, dal Mediterraneo agli oceani. Infine c’è ‘Acqua Students’ riservata agli studenti. Tra le opere premiate quest’anno figura anche Marettimo, realizzata dagli studenti di Favignana. Accanto a queste categorie vi sono i premi speciali al merito: il ‘Cavaliere dell’Acqua’ e il ‘Paladino del Mare’. Sono riconoscimenti destinati a persone che hanno dato molto al mare e all’acqua e che, allo stesso tempo, dall’acqua hanno ricevuto molto”.

Ha sofferto per il fatto di essere la figlia di un personaggio così famoso. Era un disagio che nasceva da lei oppure era l’ambiente circostante a farle pesare questa condizione?

“Era l’ambiente circostante. Mio padre mi ha dato un’educazione meravigliosa, quindi non c’era alcun problema sotto questo aspetto. La difficoltà nasceva dal modo in cui gli altri mi guardavano. Non volevo essere considerata una privilegiata né essere identificata semplicemente come ‘la figlia di Raf Vallone’. Desideravo essere riconosciuta per ciò che ero. In realtà ho sempre percepito tre ostacoli. Il primo era proprio quello di essere una figlia d’arte. Il secondo era che tutti mi ripetevano continuamente che ero bella, e questo mi infastidiva. Il terzo era legato al fatto di essere una donna considerata attraente. Negli anni della mia giovinezza molti uomini avevano atteggiamenti particolarmente aggressivi e invadenti. Io, invece, ho sempre cercato di essere indipendente. Andavo al cinema da sola quando ne avevo voglia. Andavo a pattinare da sola, anche di notte. Ho sempre considerato l’indipendenza la mia vera forza. Credo che sia proprio l’indipendenza a mantenere una persona equilibrata. Quando non si dipende da qualcosa che rischia di trasformarsi in un’ossessione, che si tratti di una persona o di qualsiasi altro elemento, si è liberi. E la libertà è fondamentale. Mi viene in mente una frase di Pericle: ‘Per essere felici bisogna essere liberi; per essere liberi bisogna avere coraggio’”.

Nel corso della sua vita non è stata soltanto attrice. È stata pittrice, ha ideato un metodo innovativo di ginnastica in acqua e ha attraversato mondi molto diversi. In fondo, l’etichetta di artista è forse quella che racchiude meglio il suo percorso. Mi viene in mente una frase di Nietzsche: ‘Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante’. Qual è stato, o qual è ancora oggi, il caos che si muove dentro Eleonora Vallone?

“Quanto al caos, sento soprattutto pulsare la vita. Forse anche per via dell’incidente che ho vissuto. Cambiamo migliaia di cellule ogni secondo eppure tendiamo a dimenticare che la vita non è eterna e che il tempo a nostra disposizione è limitato. Per questo credo che la vita debba essere esaltata, migliorata e vissuta pienamente. Penso che sia importante fare qualcosa non soltanto per se stessi, ma anche per gli altri. Altrimenti viene spontaneo chiedersi quale sia il senso dell’esistenza. Prima ancora di trasmettere un messaggio agli altri, occorre compiere un grande lavoro su se stessi. Un percorso lungo e impegnativo. Bisogna cercare di essere liberi, autentici, privi di maschere. Forse è proprio questa la parola giusta: maschere. Essere se stessi è molto più difficile di quanto sembri, perché significa esporsi e accettare la propria vulnerabilità. Spesso gli altri hanno di noi un’immagine completamente diversa da quella reale. Nel mio caso, per esempio, la timidezza veniva spesso interpretata come altezzosità, come se mi sentissi superiore. In realtà era esattamente il contrario. Cercavo soltanto di proteggere una parte molto fragile di me. Ho un carattere dolce, ma anche molto forte. Mio padre mi ha trasmesso valori solidi e credo di avere idee abbastanza chiare su molti aspetti della vita. Sono convinta che la vita vada coltivata ogni giorno. Non direi improvvisata, ma certamente alimentata con continuità. Occorre inventare sempre qualcosa di nuovo; non si può restare immobili. Mi viene in mente una frase attribuita a Platone che sento particolarmente vicina. Dice che esistono due categorie di persone: quelle che nascono, mangiano, dormono e muoiono, e quelle che osano il mare; che lasciano il porto, affrontano le burrasche e accettano il rischio dell’avventura. Ecco, non mi sono mai accontentata di restare al sicuro nel porto. Ho conosciuto molti uomini che avrebbero potuto ‘comprarmi’, per usare un’espressione provocatoria, ma non ho mai accettato nulla che limitasse la mia libertà. Ci sono stati periodi in cui vivevo praticamente di acqua e biscotti Oro Saiwa perché avevo pochissimi soldi, ma non ho mai accettato compromessi che mi avrebbero resa meno libera. Ho raccontato tutto questo nel mio libro Quante vite per una? Le mie sette vite, pubblicato da Castelvecchi. È un libro molto sincero. Diverse persone mi hanno detto che sembra quasi un film. Anche Pupi Avati mi ha parlato della forza della sincerità che emerge dalle sue pagine. L’ho scritto interamente da sola. Non mi sono avvalsa di ghostwriter né di professionisti della scrittura. Quando l’ho consegnato all’editore gli dissi: ‘Se c’è qualcosa da modificare, sentitevi liberi di farlo’. Mi rispose che non c’era nulla da cambiare”.

Il titolo del suo libro parla di sette vite. Se dovesse sceglierne una sola, quale la rende più orgogliosa?

“Forse proprio quella che sto vivendo oggi. Con il passare degli anni si acquisisce uno sguardo più ampio sul mondo. Si vedono le guerre, i bambini che muoiono, l’inquinamento, la violenza con cui trattiamo il nostro pianeta. Tutto questo mi addolora profondamente. Trovo assurdo che venga attribuito così poco valore alla vita, sia a quella umana sia a quella della natura. È come assistere a un’offesa continua nei confronti dell’esistenza. Io, invece, cerco di trasmettere un messaggio opposto: rispetto, attenzione e consapevolezza. Sono convinta che ciascuno di noi possa fare la propria parte attraverso gesti semplici. Per esempio, evitare acquisti superflui di abbigliamento, sapendo quanto l’industria tessile contribuisca all’inquinamento del mare. Oppure prestare attenzione alle reti a strascico abbandonate sui fondali. O ancora ridurre il consumo di carne, anche soltanto un giorno alla settimana, considerando l’enorme quantità d’acqua impiegata negli allevamenti. Le azioni possibili sono molte. È vero: vivere comporta inevitabilmente un impatto sull’ambiente. Ogni nostra attività lascia una traccia. Tuttavia possiamo scegliere di comportarci in modo più responsabile. Fare la raccolta differenziata, non abbandonare rifiuti sulle spiagge, portare con sé una borsa riutilizzabile quando si va al supermercato invece di utilizzare ogni volta un sacchetto nuovo. Sono gesti apparentemente piccoli, ma è il numero delle persone che li compiono a determinare il cambiamento”.

Lei parla spesso di proteggere il mondo. Se invece le chiedessi come ha protetto il suo mondo interiore, che cosa risponderebbe?

“Direi che è stato fondamentale il tipo di educazione ricevuta da mio padre. Un’educazione molto severa, talvolta persino eccessiva, ma accompagnata da un amore immenso per la bellezza. La bellezza e la capacità di stupirsi sono state componenti essenziali della mia formazione. Mio padre ci svegliava all’alba per fare lunghe passeggiate. Da bambini ci sembrava quasi una tortura. Ci faceva arrampicare in montagna, praticare sport, imparare poesie a memoria, studiare. All’epoca non era esattamente ciò che un bambino considera divertente. Anche durante le visite ai musei non si limitava a farci osservare i quadri. Dovevamo tenere un diario e annotare ciò che ci piaceva e ciò che non ci piaceva. Se a scuola studiavamo le guerre puniche, ci portava nei luoghi in cui si erano svolte. Se studiavamo Pericle, ci accompagnava ad Atene e a Delfi. È stata un’educazione molto particolare, ma anche estremamente concreta. Credo che il legame con la natura nasca anche dalle esperienze dell’infanzia, dai profumi che si respirano e dagli ambienti che ci accompagnano nei primi anni di vita. La mia vera dipendenza è la natura. Lo è il mare, naturalmente, ma anche gli alberi, gli animali e tutto ciò che vive. La natura è la nostra vita. E noi, in fondo, siamo soltanto suoi ospiti”.

Anche sua madre, Elena Varzi, era un’attrice. Quale ricordo conserva più nitidamente di lei?

“Di mia madre ricordo soprattutto l’amore e la profonda devozione che nutriva per mio padre. Se vogliamo semplificare, era più moglie che madre. Negli ultimi anni della sua vita, però, il nostro rapporto si trasformò completamente. In qualche modo diventai io la madre e lei la figlia. Fu un legame molto bello, nato quando ero ormai adulta. Tra l’altro sono nata dopo che i miei genitori avevano girato insieme Il cammino della speranza. Fu proprio quel film a farli innamorare e a dare inizio alla loro storia. Sono rimasti insieme fino alla fine. Naturalmente mio padre ebbe anche grandi passioni durante il matrimonio. Si parlò di donne straordinarie, come Brigitte Bardot, e di altre figure molto note. Eppure rinunciò a importanti film che avrebbe dovuto girare a Parigi con Brigitte Bardot e Marlon Brando pur di restare accanto a mia madre. Anche mia madre fece grandi rinunce. Aveva già in programma cinque film con la Lux Film e altre produzioni, ma mio padre le disse che avrebbe dovuto scegliere. Lei annullò tutti i contratti e decise di sposarlo. In un certo senso ho cercato di seguire il suo esempio. Mi sono sposata giovanissima, a diciassette anni, rinunciando persino al film con Alain Delon che sarebbe poi diventato La prima notte di quiete. Il mio carattere, però, era molto diverso dal suo. Molto più ribelle. E infatti il mio matrimonio terminò dopo sette anni”.

Da quel matrimonio è nato suo figlio Luca. Che madre è stata?

“Una madre part-time, purtroppo. Le ragioni furono molte. Dopo la separazione avrei dovuto trasferirmi con mio figlio, ma mio marito non voleva mantenermi. Mio padre viveva a Los Angeles e mi sentii molto sola, quasi abbandonata dalla mia famiglia. A un certo punto compresi che non riuscivo più a vivere con quell’uomo e preferii conquistare la mia indipendenza economica. Potevo vedere Luca ogni volta che lo desideravo, certo, ma quegli anni mi mancano ancora. Ero giovanissima, poco più che ventenne. Bisogna ricordare anche il contesto storico. Erano gli anni della contestazione, delle grandi trasformazioni sociali, del divorzio. Si metteva in discussione tutto, compresa la figura del padre padrone. Era davvero un’altra epoca”.

In quale aspetto della sua vita si è sentita più ribelle?

“Sicuramente nei confronti delle convenzioni sociali, delle etichette e dei ruoli prestabiliti. Tutti si aspettavano che diventassi attrice perché provenivo da una famiglia di artisti. Proprio per questo, almeno all’inizio, non ho voluto percorrere quella strada. Ho scelto di andare contro ciò che appariva scontato. Mi sono sempre chiesta perché determinate libertà fossero concesse agli uomini e negate alle donne. Questa disparità mi faceva infuriare. Da questo punto di vista mi sentivo quasi maschile, nel senso che non accettavo limitazioni imposte esclusivamente dal fatto di essere una donna”.

Qual è stato il più grande successo di Eleonora Vallone come essere umano?

“Il successo non è una parola che mi entusiasma particolarmente. Se proprio devo rispondere, credo che il mio più grande risultato sia aver conservato dentro di me qualcosa dell’adolescente e della bambina che sono stata. Continuo a stupirmi davanti a un albero, a un uccellino, a un tramonto. Per me questa è una ricchezza immensa, molto più preziosa dell’oro, del denaro o delle apparenze. Saper essere felici grazie alle piccole meraviglie quotidiane è una forma straordinaria di benessere. Allo stesso tempo continuo a leggere i giornali e a osservare il mondo. E ciò che vedo spesso mi ferisce: la mancanza di rispetto, la violenza, l’indifferenza. Non riesco a chiudermi in una dimensione privata ignorando tutto questo”.

Qual è oggi la sua più grande mancanza? Che cosa le manca per sentirsi completamente serena?

“In realtà mi sento serena. Ho raggiunto un equilibrio molto profondo con la natura. Certo, ho sempre sognato una casa in campagna, circondata da cavalli, capre e galline, oppure una casa affacciata sul mare. Non è accaduto, ma posso viaggiare e, in fondo, questo mi basta. Forse ciò che manca è un grande amore travolgente, quello che si sogna in gioventù. Tuttavia accanto a me c’è una persona alla quale voglio molto bene e, forse, alla mia età l’amore può assumere forme meno impetuose. Anche se, devo confessarlo, dentro di me c’è ancora una cavallina pronta a mettersi al galoppo da un momento all’altro”.

Quando ripensa alla bambina che è stata, qual è il ricordo più tenero che riaffiora alla memoria?

“È un episodio che racconto anche nel libro. Durante quelle interminabili passeggiate che facevamo da bambini, avrò avuto cinque anni, mio padre mi faceva sedere sulle sue spalle. Gli afferravo i capelli ricci e neri e mi sentivo la regina del mondo. Da lassù mi sembrava di vedere ogni cosa. Respiravo i profumi della natura che mi circondava e osservavo il paesaggio dall’alto. Era uno di quei momenti in cui ci si sente contemporaneamente forti e protetti. Una sensazione meravigliosa”.