Eletti al Consiglio regionale in Campania, dentro Sangiuliano ma restano fuori Boccia e Daniela Di Maggio
Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: c'è Gennaro Sangiuliano, fuori Maria Rosaria Boccia e Daniela Di Maggio
Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. Dopo Vincenzo De Luca il centrosinistra mantiene la guida della regione, netta la vittoria alle elezioni regionali che si sono tenute domenica 23 e lunedì 24 novembre. Tra gli eletti al Consiglio regionale spicca il nome dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, candidato con Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli, mentre il più votato è stato Giorgio Zinno del PD. Restano fuori invece due personaggi di cui si era parlato molto durante la campagna elettorale: Maria Rosaria Boccia e Daniela Di Maggio.
Gennaro Sangiuliano ce l’ha fatta: l’ex ministro della Cultura è stato eletto al Consiglio regionale della Campania.
L’ex direttore del Tg2, napoletano, era stato candidato alle elezioni regionali da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli.
Giorgio Zinno, il più votato alle regionali in Campania
FDI e il resto del centrodestra sostenevano la candidatura a presidente di Edmondo Cirielli, che ha perso nettamente contro il candidato del centrosinistra Roberto Fico.
Sangiuliano ha però rischiato di non farcela: ha ottenuto 9902 preferenze, circa 300 in più del primo non eletto.
Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo che aveva portato alle dimissioni di Sangiuliano da ministro della Cultura.
Candidata nella lista di Stefano Bandecchi, l’imprenditrice resta fuori dal Consiglio regionale: per lei solo 118 preferenze.
Fuori anche lo stesso sindaco di Terni, che con la sua lista ha raccolto appena lo 0,49% dei voti.
Tra i non eletti anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso due anni fa per futili motivi a Napoli.
Candidata dalla Lega come capolista a Napoli, ha ottenuto 964 voti.
È Giorgio Zinno del Partito Democratico il consigliere eletto più votato alle regionali 2025 in Campania.
L’ex sindaco di San Giorgio a Cremano ha sfiorato le 40 mila preferenze, per la precisione 39.446.
Dietro di lui un altro candidato del PD, il consigliere comunale di Napoli Salvatore Madonna, che ha ottenuto 38.855 voti.
Poi Giovanni Zannini di Forza Italia, 31.932 preferenze nella circoscrizione di Caserta, e Massimiliano Manfredi (PD), fratello del sindaco di Napoli Gaetano, con 30.591.
Tra gli eletti spicca il nome di Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento Clemente Mastella, candidato nelle file del centrosinistra nella lista “Mastella Noi di Centro Noi Sud”.
Di seguito l’elenco di tutti i 50 consiglieri regionali eletti in Campania, divisi per liste: 33 al centrosinistra, 17 al centrodestra.
Partito Democratico:
- Giorgio Zinno
- Salvatore Madonna
- Massimiliano Manfredi
- Loredana Raia
- Carmela Fiola
- Corrado Matera
- Francesco Picarone
- Marco Villano
- Maurizio Petracca
Movimento Cinque Stelle:
- Luca Fella Trapanese
- Salvatore Flocco
- Gennaro Saiello
- Elena Vignati
- Raffaele Aveta
A Testa Alta:
- Giovanni Porcelli
- Lucia Fortini
- Luca Cascone
- Gennaro Oliviero
Avanti Campania:
- Giovanni Mensorio
- Andrea Volpe
- Giovanni Iovino
Alleanza Verdi Sinistra:
- Carlo Ceparano
- Rosario Andreozzi
Roberto Fico Presidente:
- Gaetano Simeone
- Davide D’Errico
- Giovanni Maria Cuofano
Casa Riformista:
- Ciro Buonajuto
- Pietro Smarrazzo
- Vincenzo Alaia
Mastella Noi Centro:
- Giuseppe Barra
- Pellegrino Mastella
Fratelli d’Italia:
- Palmira Fele
- Gennaro Sangiuliano
- Raffaele Maria Pisacane
- Giuseppe Fabbricatore
- Vincenzo Santangelo
- Ettore Zecchino
Forza Italia:
- Massimo Pelliccia
- Assunta Panico
- Roberto Celano
- Giovanni Zannini
- Livio Petitto
- Fernando Errico
Cirielli Presidente:
- Francesco Iovino
- Sebastiano Odierna
Lega:
- Michela Rostan
- Mimì Minella
- Massimo Grimaldi