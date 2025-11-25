Eletti al Consiglio regionale in Campania, dentro Sangiuliano ma restano fuori Boccia e Daniela Di Maggio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. Dopo Vincenzo De Luca il centrosinistra mantiene la guida della regione, netta la vittoria alle elezioni regionali che si sono tenute domenica 23 e lunedì 24 novembre. Tra gli eletti al Consiglio regionale spicca il nome dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, candidato con Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli, mentre il più votato è stato Giorgio Zinno del PD. Restano fuori invece due personaggi di cui si era parlato molto durante la campagna elettorale: Maria Rosaria Boccia e Daniela Di Maggio.

Regionali in Campania, eletto Gennaro Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano ce l’ha fatta: l’ex ministro della Cultura è stato eletto al Consiglio regionale della Campania.

L’ex direttore del Tg2, napoletano, era stato candidato alle elezioni regionali da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli.

ANSA Giorgio Zinno, il più votato alle regionali in Campania

FDI e il resto del centrodestra sostenevano la candidatura a presidente di Edmondo Cirielli, che ha perso nettamente contro il candidato del centrosinistra Roberto Fico.

Sangiuliano ha però rischiato di non farcela: ha ottenuto 9902 preferenze, circa 300 in più del primo non eletto.

Non elette Maria Rosaria Boccia e Daniela Di Maggio

Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo che aveva portato alle dimissioni di Sangiuliano da ministro della Cultura.

Candidata nella lista di Stefano Bandecchi, l’imprenditrice resta fuori dal Consiglio regionale: per lei solo 118 preferenze.

Fuori anche lo stesso sindaco di Terni, che con la sua lista ha raccolto appena lo 0,49% dei voti.

Tra i non eletti anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso due anni fa per futili motivi a Napoli.

Candidata dalla Lega come capolista a Napoli, ha ottenuto 964 voti.

Consiglio regionale in Campania, chi sono i più votati

È Giorgio Zinno del Partito Democratico il consigliere eletto più votato alle regionali 2025 in Campania.

L’ex sindaco di San Giorgio a Cremano ha sfiorato le 40 mila preferenze, per la precisione 39.446.

Dietro di lui un altro candidato del PD, il consigliere comunale di Napoli Salvatore Madonna, che ha ottenuto 38.855 voti.

Poi Giovanni Zannini di Forza Italia, 31.932 preferenze nella circoscrizione di Caserta, e Massimiliano Manfredi (PD), fratello del sindaco di Napoli Gaetano, con 30.591.

Tra gli eletti spicca il nome di Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento Clemente Mastella, candidato nelle file del centrosinistra nella lista “Mastella Noi di Centro Noi Sud”.

Gli eletti al Consiglio regionale della Campania

Di seguito l’elenco di tutti i 50 consiglieri regionali eletti in Campania, divisi per liste: 33 al centrosinistra, 17 al centrodestra.

Partito Democratico:

Giorgio Zinno

Salvatore Madonna

Massimiliano Manfredi

Loredana Raia

Carmela Fiola

Corrado Matera

Francesco Picarone

Marco Villano

Maurizio Petracca

Movimento Cinque Stelle:

Luca Fella Trapanese

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati

Raffaele Aveta

A Testa Alta:

Giovanni Porcelli

Lucia Fortini

Luca Cascone

Gennaro Oliviero

Avanti Campania:

Giovanni Mensorio

Andrea Volpe

Giovanni Iovino

Alleanza Verdi Sinistra:

Carlo Ceparano

Rosario Andreozzi

Roberto Fico Presidente:

Gaetano Simeone

Davide D’Errico

Giovanni Maria Cuofano

Casa Riformista:

Ciro Buonajuto

Pietro Smarrazzo

Vincenzo Alaia

Mastella Noi Centro:

Giuseppe Barra

Pellegrino Mastella

Fratelli d’Italia:

Palmira Fele

Gennaro Sangiuliano

Raffaele Maria Pisacane

Giuseppe Fabbricatore

Vincenzo Santangelo

Ettore Zecchino

Forza Italia:

Massimo Pelliccia

Assunta Panico

Roberto Celano

Giovanni Zannini

Livio Petitto

Fernando Errico

Cirielli Presidente:

Francesco Iovino

Sebastiano Odierna

Lega:

Michela Rostan

Mimì Minella

Massimo Grimaldi