Eletti al Consiglio regionale in Puglia, chi sono i consiglieri più votati da Minerva a Pagliaro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il nuovo Consiglio regionale della Puglia conta 29 seggi alla maggioranza di Antonio Decaro e 21 all’opposizione. Il Pd è il primo gruppo con 14 eletti guidati dalle oltre 33mila preferenze di Paolicelli. Tra i più votati figurano anche Minerva e Pagliaro. Ampio il ricambio: solo dieci consiglieri sono stati riconfermati nella nuova assemblea.

I nuovi eletti del Consiglio regionale in Puglia

Dal voto del 23-24 novembre in Puglia è emerso un Consiglio regionale profondamente rinnovato. La maggioranza guidata dal presidente Antonio Decaro ha ottenuto 29 seggi, cui si aggiunge il suo, mentre l’opposizione ne ha 20 più il posto spettante al candidato presidente sconfitto Luigi Lobuono, per un totale di 21.

Nessun seggio invece per Avs di Nichi Vendola e per Popolari per Decaro di Gianni Stea, entrambe le liste rimaste sotto la soglia del 4% per meno di duemila voti complessivi. Il dato politico principale è l’ampiezza del ricambio: soltanto dieci consiglieri sono stati riconfermati rispetto alla scorsa legislatura.

ANSA

Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia: ecco tutti gli eletti nel Consiglio regionale

Il Pd resta la forza più rappresentata con 14 eletti. Tra i riconfermati ci sono Francesco Paolicelli, primo assoluto per preferenze con oltre 33mila voti, Debora Ciliento, Raffaele Piemontese e Loredana Capone, che diventa la prima presidente uscente del Consiglio regionale a essere rieletta dopo vent’anni. Tra i nuovi arrivi spicca Stefano Minerva, che ha sfiorato 32mila preferenze personali.

I nuovi equilibri della maggioranza

La civica Decaro Presidente ha conquistato 7 seggi, tutti assegnati a volti nuovi. Il medico Felice Spaccavento, della provincia di Bari, ha superato le novemila preferenze; la lista ottiene due seggi anche a Foggia con Graziamaria Starace e Giulio Scapato, mentre Nicola Rutigliano, con meno di tremila voti, risulta il candidato meno suffragato dell’intera maggioranza.

La lista Per la Puglia ottiene quattro seggi. Tre dei quattro consiglieri eletti sono nomi già noti: Saverio Tammacco, Antonio Tutolo e Sebastiano Leo, assessore uscente. Accede in Consiglio anche Ruggero Passero, che supera le diecimila preferenze.

Il Movimento 5 Stelle completa la maggioranza con quattro seggi. Vengono riconfermati Cristian Casili e Rosa Barone, mentre a Bari entra per la prima volta Maria La Ghezza. La distribuzione territoriale mostra un quadro equilibrato: Bari e Foggia hanno sei consiglieri ciascuna, BAT e Lecce cinque, Taranto quattro e Brindisi tre.

I più votati dell’opposizione

Fratelli d’Italia è il gruppo più consistente dell’opposizione con 11 consiglieri, distribuiti in tutte le province. Il più votato è Paolo Pagliaro, che ha superato le 30mila preferenze ed è il primo dell’opposizione. Nel collegio di Bari entra solo Tommaso Scatigna, mentre Domenico Damascelli resta escluso per poche decine di voti.

Forza Italia ottiene cinque seggi, con Paride Mazzotta primo per preferenze. La Lega conquista quattro seggi distribuiti tra Bari, Foggia, Lecce e Taranto, ma non ottiene rappresentanza né nella provincia BAT né a Brindisi.

Piccola “anomalia”: per il Pd i seggi sono scattati a Bari e BAT ma non a Lecce, nonostante un risultato di lista superiore, a causa di un meccanismo previsto dalla normativa regionale.