Eletti al Consiglio regionale in Veneto, dentro Flavio Tosi ma il record è di Luca Zaia: quanti voti ha preso

Le elezioni regionali 2025 in Veneto hanno decretato la netta vittoria del centrodestra e l’elezione di Alberto Stefani a nuovo presidente di Regione. Stefani raccoglie il testimone da Luca Zaia, che ha comunque ottenuto il record di preferenze (quasi 200 mila). Al Consiglio regionale è stato eletto anche Flavio Tosi.

La composizione del nuovo Consiglio regionale in Veneto

In base ai risultati delle elezioni regionali 2025 in Veneto, che hanno sancito la vittoria di Alberto Stefani, nuovo presidente di Regione, il Consiglio regionale sarà così composto: 19 seggi alla Lega, 9 a Fratelli d’Italia, 9 al Pd, 3 a Forza Italia, 2 ad Alleanza Verdi Sinistra e 2 per la formazione indipendentista Resistere Veneto di Riccardo Szumski.

Hanno ottenuto un seggio Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo Presidente, Unione di Centro, Liga Veneta e le Civiche Venete per Manildo Presidente.

Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto.

Padova, Verona, Treviso, Vicenza e Venezia eleggono 9 consiglieri a testa, a cui si aggiungono i 2 di Rovigo e i 2 di Belluno.

Boom di voti per il governatore uscente Luca Zaia

Il governatore del Veneto uscente Luca Zaia, impossibilitato a ricandidarsi a presidente di Regione per il limite dei due mandati consecutivi , si è candidato a capolista per il Consiglio regionale, registrando un record di preferenze.

Zaia ha incassato quasi 200 mila preferenze. Subito ha annunciato: “Ora sono perfettamente ricandidabile alla presidenza della regione: questa è l’assurdità di questa legge”.

Chi sono gli eletti in Consiglio regionale in Veneto

Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, i nomi (provvisori) degli eletti in Consiglio regionale in Veneto sono:

Belluno:

Dario Bond (FdI)

Alessandro Del Bianco (Pd).

Padova:

Roberto Marcato (Lega)

Eleonora Mosco (Lega)

Giorgia Bedin (Lega)

Filippo Giacinti (FdI)

Elisa Venturini (Forza Italia)

Eric Pasqualon (UdC)

Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica)

Andrea Micalizzi (Pd)

Elena Ostanel (Avs)

Rovigo:

Cristiano Corazzari (Lega)

Valeria Mantovan (FdI)

Treviso:

Luca Zaia (Lega)

Sonia Brescacin (Lega)

Paola Roma (Lega)

Riccardo Barbisan (Lega)

Stefano Marcon (Lega)

Claudio Borgia (FdI)

Paolo Galeano (Pd)

Nicolò Rocco (Uniti per Manildo)

Riccardo Szumski (Resistere Veneto)

Venezia:

Rosanna Conte (Lega)

Andrea Tomaello (Lega)

Francesco Calzavara (Lega)

Roberta Vianello (Lega)

Lucas Pavanetto (FdI)

Laura Besio (FdI)

Monica Sambo (Pd)

Jonatan Montanariello (Pd)

Flavio Baldan (M5S)

Verona:

Elisa De Berti (Lega)

Matteo Pressi (Lega)

Stefano Valdegamberi (Lega)

Diego Ruzza (FdI)

Anna Leso (FdI)

Flavio Tosi (Forza Italia)

Gianpaolo Trevisi (Pd)

Anna Maria Bigon (Pd)

Beatrice Verzè (Civiche per Manildo)

Vicenza:

Manuela Lanzarin (Lega)

Alessia Bevilacqua (Lega)

Marco Zecchinato (Lega)

Rucco Francesco (FdI)

Jacopo Maltauro (Forza Italia)

Chiara Luisretto (Pd)

Luca Cislaghi (Pd)

Carlo Cunegato (Avs)

Davide Lovat (Resistere Veneto, a cui cederà il posto Szumski, eletto anche a Treviso).