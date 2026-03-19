Elettra Lamborghini co-conduttrice Rai per Eurovision 2026, cantante sorpresa dall'annuncio: "Non lo sapevo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Elettra Lamborghini sarà la co-conduttrice per la Rai della diretta italiana dell’Eurovision Song Contest 2026. La cantante, al cui fianco ci sarà Gabriele Corsi, ha avuto la conferma ufficiale durante la conferenza stampa di Canzonissima, programma condotta da Milly Carlucci e di cui lei è una delle protagoniste. “Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare”, ha detto la Lamborghini, sorpresa dall’annuncio in diretta.

Elettra Lamborghini all’Eurovision 2026

L’annuncio, dunque, è arrivato in diretta e, a quanto pare, inaspettato: Elettra Lamborghini sarà la co-conduttrice dell’Eurovision 2026.

“Elettra, vuoi co-condurre l’Eurovision Song Contest?”, ha detto Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento prime time della Rai.

ANSA

La domanda è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo show di Rai1, Canzonissima, condotto da Milly Carlucci.

Elettra Lamborghini sorpresa dall’annuncio

“Per me va benissimo”, ha risposto subito la Lamborghini, sorpresa dall’annuncio in diretta.

“Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare, immagino”, ha aggiunto.

Poi la cantante ha aggiunto: “Non c’è stato tempo di prepararmi, non lo sapevo“.

Elettra Lamborghini al fianco di Gabriele Corsi

La cantante, dunque, sarà la co-conduttrice per la Rai della diretta italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 al fianco di Gabriele Corsi.

Lo stesso Corsi era già stato co-conduttore dell’Eurovision lo scorso anno assieme a Big Mama.

“Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata“, ha aggiunto poi la Lamborghini al termine della conferenza stampa.

Tutto sull’Eurovision 2026

L’Eurovision Song Contest 2026, arrivato alla 70esima edizione, è in programma a maggio a Vienna, in Austria, alla Wiener Stadthalle.

All’Eurovision partecipano 35 Paesi ed è previsto il ritorno di Bulgaria, Moldavia e Romania.

A rappresentare l’Italia, oltre ai conduttori Lamborghini e Corsi, sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì.

Le date ufficiali dell’Eurovision prevedono le due semifinali il 12 e 14 maggio e la finalissima il 16 maggio 2026.