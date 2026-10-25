Elettra Lamborghini parla dei suoi problemi di salute, sospesa l'attività lavorativa: "Sto peggiorando"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elettra Lamborghini sta passando un periodo difficile dal punto di vista della salute. A parlarne è stata proprio la cantante e presentatrice, raccontando che questi problemi stanno peggiorando e le compromettono la quotidianità. Per questo starebbe pensando di sospendere i prossimi impegni lavorativi. Ha descritto i sintomi come “inediti”, come gastriti e mal di testa.

Come sta Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha parlato al pubblico, come ha fatto più volte, di aspetti della sua vita intima e quotidiana. L’artista infatti ha raccontato di avere dei seri problemi di salute ormai da mesi e che, per come li vive lei, sembrano peggiorare progressivamente.

Da come li descrive, si tratta di problemi che hanno un impatto sia dal punto di vista fisico che psicologico, tanto che arriva a dire di essere meno “spumeggiante” rispetto a prima.

Un sentimento che proverebbe soprattutto nelle occasioni pubbliche, quindi di fronte a chi la segue sul piano musicale e dal punto di vista lavorativo.

Che cosa ha?

Al momento Lamborghini non ha specificato cosa abbia, ma parla in generale di sintomi “inediti”. Dice di aver iniziato a tenere una sorta di diario in cui annota i sintomi che riscontra e le giornate in cui invece si sente bene.

Tra i sintomi più frequenti ci sono mal di testa, crampi addominali e gastriti che non sembrano avere una spiegazione.

Ha sempre scelto di parlare pubblicamente delle proprie situazioni e condizioni, così da poter aiutare chi ha esperienze simili alla sua. Per questo si è raccontata più volte, come quando ha detto di aver sospeso l’uso della pillola anticoncezionale dopo anni di assunzione parlando degli effetti positivi.

L’impatto sul lavoro

Elettra Lamborghini ha dichiarato di voler essere sincera e di non nascondersi anche in questa situazione. Al momento non si conosce cosa abbia e non ha condiviso la diagnosi.

La condizione però è stata descritta come “seria”, tanto da far pensare alla giudice di Tale e Quale di sospendere le attività lavorative.

Fino a dicembre sarà impegnata con il programma, ma il 2027 potrebbe richiedere una pausa per comprendere la condizione di salute e stare meglio.