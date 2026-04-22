Elettra Lamborghini pentita dopo l'intervista a Belve con Francesca Fagnani, "non c'ho dormito per giorni"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Elettra Lamborghini si dice pentita dell’intervista senza freni a Belve. La showgirl e conduttrice ha fatto mea culpa con un post sui social per le dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani, definendo un errore la partecipazione al programma in un periodo in cui confessa di essere “sull’orlo dell’esaurimento” nervoso.

L’intervista a Francesca Fagnani

Elettra Lamborghini ha affidato i suoi pensieri sull’intervista a Francesca Fagnani dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Belve, in cui si è raccontata senza farsi troppi scrupoli.

Uno stile a cui ha abituato il pubblico e che non ha suscitato chissà quali critiche, ma alcune sue frasi disinibite hanno fatto chiacchierare e la stessa cantante ha ammesso, riguardandosi in Tv, come alcune uscite possano essere risultate un po’ troppo sopra le righe.

ANSA

Il pentimento dei Elettra Lamborghini

La showgirl ha prima commentato la sua ospitata nel programma di Rai 2 con una Storia sul suo profilo Instagram: “Adesso capisco perché non firmai la liberatoria” ha scritto in riferimento a una sua precedente partecipazione, però mai andata in onda.

Lamborghini aveva infatti registrato un’intervista a Belve anche nel 2022, alla quale però non diede poi il consenso.

Una decisione che adesso si pente di non aver preso di nuovo. “Personalmente?! Non mi è piaciuta l’intervista… – ha poi spiegato in un’altra Storia con il primo piano sulla sua faccia perplessa – . Ma faccio mea culpa, non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout“.

I post sull’intervista

Più che un attacco alla trasmissione di Francesca Fagnani, la riflessione di Elettra Lamborghini è stata un rammarico per la scelta del momento sbagliato.

“Un aggettivo? Too much… ma lo sapevo, non ci ho dormito per giorni.… Direi lezione imparata, non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento” ha concluso.

Alla fine la cantante ha però pubblicato un’ultima Storia facendo vedere i tanti commenti di apprezzamento ricevuti dai suoi follower: “A voi evidentemente è piaciuta, tanto contenti voi contenti tutti – ha scritto con l’emoji delle mani a cuoricino – Sarò io paranoica”.