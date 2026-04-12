Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza, poi arriva a sorpresa a Canzonissima: cos'è successo alla cantante

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Elettra Lamborghini è tra i protagonisti di Canzonissima, lo show musicale condotto da Milly Carlucci. Poche ore prima della diretta, la cantante è stata però vittima di problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero in pronto soccorso. Lamborghini, ha spiegato lei stessa, è stata vittima di una grave cistite, ma infine è riuscita a tornare a sorpresa negli studi Rai e portare a termine la trasmissione.

Elettra Lamborghini in ospedale

Nella giornata di sabato 11 aprile, Elettra Lamborghini ha fatto spaventare tutti i suoi numerosissimi fan con un post Instagram.

Nelle storie del proprio profilo, la cantante ha condiviso una foto che la mostrava su un letto d’ospedale, con una flebo attaccata al braccio.

ANSA

“Grazie mille al team del Policlinico Gemelli per avermi aiutato” ha scritto. Lamborghini è stata infatti ricoverata d’urgenza presso l’ospedale romano.

“Non so se riuscirò a farcela stasera” ha spiegato. Perché proprio quella sera, la attendeva una nuova puntata di Canzonissima, lo show Rai di cui è concorrente.

“La cistite più forte mai avuta”

È stata la stessa ereditiera a spiegare, sempre sui social, il motivo del proprio inaspettato ricovero.

Mostrando la bustina di un noto antibiotico, Lamborghini ha raccontato di essere affetta dalla cistite, comune infezione delle vie urinarie.

“Una delle cistiti più forti mai avute, era da tanto che non mi veniva” ha raccontato sconsolata ai propri follower.

L’arrivo a Canzonissima

All’inizio di Canzonissima, che va in onda in diretta nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci aveva annunciato un possibile forfait da parte della concorrente.

“Elettra Lamborghini è stata poco bene oggi pomeriggio. – ha detto – Purtroppo sta facendo di tutto per essere qui stasera e noi le auguriamo di farcela. Forza Elettra, ti aspettiamo, capita a tutti di avere un momento di difficoltà”.

Infine, con grande sorpresa dell’intero pubblico, Lamborghini è riuscita a raggiungere gli studi e prendere parte allo show, esibendosi così come da scaletta.

La cantante ha interpretato il brano I bambini fanno oh di Povia, assieme a un gruppo di bambini.

È stato proprio per loro, ha spiegato, che è riuscita a trovare la forza di salire sul palco, per non deludere i bimbi che, dopo tante prove, “ci sarebbero rimasti male a non esibirsi”.