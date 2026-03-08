Elettra Lamborghini torna sul perché non ha figli e cita l'aspetto economico: "Vanno alzati gli stipendi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In una lunga intervista Elettra Lamborghini ha parlato, anche, della sua relazione con il marito Afrojack e del possibile desiderio di avere figli. La cantante ha sottolineato che, in questo momento, ha paura di cosa succede nel mondo ma soprattutto considera rivelante l’aspetto economico. “Vanno alzati gli stipendi e le mamme hanno bisogno di maggiore supporto”, le sue parole.

Cosa ha detto Elettra Lamborghini sui figli

Elettra Lamborghini è stata ospite della puntata dell’8 marzo di Domenica In.

Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2026, con la canzone Voilà, l’artista ha parlato anche della sua vita privata.

Sulla maternità ha evidenziato come sia “traumatizzata” di quello che sta succedendo nel mondo.

“Forse amo talmente tanto mio figlio che in questo momento non ho coraggio di metterlo al mondo. E ho bisogno del tempo per me stessa. La paura di quello che succede nel mondo batte il sogno di avere un figlio”, le parole di Elettra Lamborghini.

L’aspetto economico

La cantante ha, poi, proseguito toccando anche l’aspetto economico che influenza la scelta di avere un bambino, un dettaglio che non aveva mai affrontato finora in maniera così approfondita.

“Prima si viveva meglio, con uno stipendio ci viveva una famiglia di sette persone”, ha ricordato Elettra Lamborghini.

“Gli stipendi andrebbero alzati”, le parole della cantante.

Il supporto alle mamme

Infine, Elettra Lamborghini ha sottolineato anche il mancato supporto per le mamme.

“Le madri non vengono aiutate”, ha spiegato.

“Che voglia ha una donna di mettere al mondo un figlio e poi deve tornare a lavorare subito”, le parole dell’artista.

Per la cantante andrebbero riviste molte cose e anche per questo, al momento, non se la sente di diventare mamma.

In un’intervista a Verissimo, Elettra Lamborghini aveva invece parlato della possibilità di adottare un bambino.

“Io non ho nessuno problema a fare figli, visto che me lo chiedono in tanti. Ma ho molto paura di mettere al mondo un bambino mio e preferirei salvarne uno. Soprattutto in un mondo come questo pieno di guerre”, aveva raccontato.