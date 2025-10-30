Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uno scarico abusivo di acque reflue è stato individuato e sanzionato dai Carabinieri Forestale a Manciano (Grosseto), in collaborazione con ARPAT. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, dopo che sono state ricevute numerose segnalazioni relative alla presenza di liquidi maleodoranti e materiale organico nei pressi del Fosso Rispollo, affluente del torrente Elsa.

Le indagini e la scoperta dello scarico illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Manciano hanno avviato una serie di accertamenti a seguito delle ripetute segnalazioni da parte dei cittadini. Questi ultimi avevano notato la presenza di sostanze organiche e liquidi sospetti nei terreni circostanti il Fosso Rispollo e lungo il suo argine. Gli accertamenti hanno permesso di individuare uno scarico diretto che riversava acque reflue nel corso d’acqua.

L’intervento di ARPAT e le analisi ambientali

Una volta individuato lo scarico, i Carabinieri Forestale hanno richiesto l’intervento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAT), che ha provveduto a effettuare i prelievi necessari per le analisi del liquido sospetto. I risultati delle analisi hanno confermato la presenza di elevate concentrazioni di escherichia coli, un chiaro indicatore di contaminazione organica e di potenziali rischi igienico-sanitari per la popolazione e l’ambiente circostante.

Le sanzioni e le conseguenze amministrative

Il collettore da cui proveniva lo scarico non risultava autorizzato, configurando così un caso di scarico abusivo. Per questa ragione, il titolare dell’impianto è stato sanzionato con una multa che può variare da 6.000 euro a 60.000 euro. Sarà ora l’autorità amministrativa competente a determinare l’esatto importo della sanzione, in base alla gravità dell’infrazione e alle conseguenze ambientali riscontrate.

